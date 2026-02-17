English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: నాలుగు రోజులుగా ఇంట్లోనే మృతదేహం.. ప్రార్థనలు చేస్తున్నామంటూ అపార్ట్‌మెంట్‌వాసులతో వాగ్వాదం..!

Hyderabad: నాలుగు రోజులుగా ఇంట్లోనే మృతదేహం.. ప్రార్థనలు చేస్తున్నామంటూ అపార్ట్‌మెంట్‌వాసులతో వాగ్వాదం..!

Praying Dead Body In House Since 4 Days: హైదరాబాద్‌లో వింత ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కూకట్‌పల్లి పరిధి శ్రీ రామకృష్ణ నగర్ లో ఓ డెడ్ బాడీని ఇంట్లోనే నాలుగు రోజులుగా పెట్టుకొని ప్రార్థనలు చేస్తున్నామంటూ వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇక ఆ కుటుంబంపై అపార్ట్మెంట్ వాసులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సోమవారం పోలీసులు ఆ ఇంటికి వెళ్లి దర్యాప్తు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:11 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్ మార్కెట్లో లేటెస్ట్ రేట్స్ చెక్ చేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్ మార్కెట్లో లేటెస్ట్ రేట్స్ చెక్ చేయండి!
Pension revision: పాత పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయినవారి పెన్షన్స్ పై కీలక అప్డేట్..!
5
old pensioners news
Pension revision: పాత పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయినవారి పెన్షన్స్ పై కీలక అప్డేట్..!
Gold Rate Today: మళ్లీ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏకంగా 1530 తగ్గి ఎంతకి చేరిందంటే..!
5
Gold Price Today
Gold Rate Today: మళ్లీ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏకంగా 1530 తగ్గి ఎంతకి చేరిందంటే..!
Pm Kisan: 9 కోట్ల మంది రైతులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. పీఎం కిసాన్‌ నిధుల విడుదల డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
5
PM KISAN
Pm Kisan: 9 కోట్ల మంది రైతులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. పీఎం కిసాన్‌ నిధుల విడుదల డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
Hyderabad: నాలుగు రోజులుగా ఇంట్లోనే మృతదేహం.. ప్రార్థనలు చేస్తున్నామంటూ అపార్ట్‌మెంట్‌వాసులతో వాగ్వాదం..!

Praying Dead Body In House Since 4 Days: ఏసు కాపాడతాడు.. ప్రాణం పోస్తాడు.. ప్రార్థనలు చేస్తున్నామంటూ హైదరాబాద్‌లో ఓ కుటుంబం వింతగా ప్రవర్తించింది. కూకట్‌పల్లిలోని రామకృష్ణ నగర్ లో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ కుటుంబం డెడ్ బాడీని ఇంట్లోనే నాలుగు రోజులుగా పెట్టి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. 40 ఏళ్ల క్రితం ఏసురత్నం హైదరాబాద్‌కు వచ్చి స్థిరపడ్డాడు. ఏఎస్ఐగా పనిచేసి ఆయన పదవీ విరమణ కూడా పొంది మృతి చెందాడు. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన భార్య శమంతకమణి, ఇద్దరు కుమార్తెలు సునీత, శైలజ కుమారుడు జయరాజులు కూడా ఉన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 అయితే వారం రోజులుగా చిన్న కుమార్తె శైలజ అనారోగ్యం బారిన పడింద. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందించారు. అయితే ఆమె రక్తహీనతతో బాధపడింది. కుటుంబ సభ్యులను రక్తం ఎక్కించాలని వైద్యులు సూచించినా.. పరిశుద్ధమైన రక్తం మాత్రమే ఎక్కించాలంటూ వారు నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించారు. దీంతో శైలజ ఈ నెల 13వ తేదీన చనిపోయింది. అయితే మృతదేహాన్ని కూడా అదే రోజు ఇంటికి తీసుకువెళ్లిపోయారు. కానీ అప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఆమె అంత్యక్రియలు మాత్రం నిర్వహించలేరు. ఆ మృతదేహాన్ని రిఫ్రిజిరేటర్ పేటికలో అలాగే పెట్టి ఇంట్లోనే పెట్టుకొని తలుపులు బిగించుకొని ఉన్నారు. 

 ఇక ఎప్పటి మాదిరిగానే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తూ వస్తున్నారు . అయితే ఈ విషయం తెలిసిన స్థానికులు అంత్యక్రియలు చేయడం లేదు ఏంటని ప్రశ్నించగా.. పొంతన లేని సమాధానం చెబుతున్నారు. మేము ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం.. యేసు కాపాడుతాడు.. అంత్యక్రియలు మా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేస్తాం. అడగడానికి మీరు ఎవరు? అంటూ వారు అపార్ట్‌మెంట్ వాసులతో గొడవలకు దిగారు. దీంతో దుర్వాసన కూడా ఇంట్లోంచి ఎక్కువగా రావడంతో స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇంకా సోమవారం సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఆ కుటుంబం వద్దకు వచ్చి ఆరా తీయగా కాసేపు ఎంతకీ తలుపులు తీయకుండా అలాగే ఉన్నారు . వారితో కూడా వాగ్వాదానికి దిగారు. అయితే చివరికి పోలీసులకు అంత్యక్రియలు జీహెచ్‌ఎంసీ వారికి అప్పగిస్తామని హెచ్చరించడంతో ఇక ఆ మృతదేహాన్ని తీసుకొని సొంతూరు వెళ్లారు. అయితే ఆ కుటుంబం కాస్త వింతగా ప్రవర్తిస్తుందని.. ఆ ముగ్గురు పిల్లలకు 40 ఏళ్లు పైబడినా ఎవరూ వివాహం చేసుకోకుండా తల్లి వద్దే ఉంటున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఎవరితో మాట్లాడారని మానసిక ఆరోగ్యంతో కూడా బాధపడుతున్నారని సమాచారం. అయితే, చనిపోయిన శైలజ కూడా మానసికంగా పరిస్థితి బాగా లేకపోవడం వల్ల అలా జరిగిందన్నారు.  

Also Read:  ఫిబ్రవరి 25 నుంచి ఇంటర్‌ పరీక్షలు ప్రారంభం.. టైమ్‌ టేబుల్‌ పీడీఎఫ్‌ ఇలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..!

Also Read: మూడేళ్ల బాలుడిపై అంగన్‌వాడీ టీచర్‌ దాష్టీకం.. అల్లరి చేస్తున్నాడని కన్ను పోయేలా దారుణం..!

 

 స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

hyderabad news todayKukatpally latest incidentDead body kept at home HyderabadRamakrishna Nagar Hyderabad case

Trending News