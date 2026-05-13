Sub inspector cheating lady constable in kukatpally: సమాజంలో పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ కు చాలా మంచి గౌరవం, విలువ ఉంది. కానీ కొంత మంది నీచులు మాత్రం ఖాకీ దుస్తులు వేసుకుని కామాంధుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పీఎస్ లలో ఫిర్యాదులు ఇవ్వడానికి వచ్చిన వారిని వేధింపులకు గురి చేస్తుంటారు. తమతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకొవాలని ఫోర్స్ చేస్తారు. బాధితుల అమాయకత్వంను, అసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొంత మంది నీచంగా ప్రవర్తిస్తారు. వీళ్ల వల్ల మొత్తం డిపార్ట్ మెంట్ కు చెడ్డ పేరు వస్తుంది . ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని కూకట్ పల్లిలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక ఎస్సై లేడీ కానిస్టేబుకు పెళ్లి పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను లొంగ దీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకొమ్మంటే మోహం చాటేశాడు.ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
కొల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్సైగా పని చేస్తున్న 2018 బ్యాచ్ కి చెందిన ఎస్సీ సురేష్ కుమార్ , కూకట్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పని చేస్తున్న లేడీ కానిస్టేబుల్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడంతో మహిళ కానిస్టేబుల్ అతనికి దగ్గరైంది. ఇద్దరు తరచుగా కలుసుకునే వారు. కొన్నాళ్ల తర్వాత పెళ్లి విషయంపై మహిళ కానిస్టేబుల్ ఒత్తిడి చేయడంతో సురేష్ అసలు రంగు బైటపెట్టాడు. ఇటీవల వీరి మధ్య గొడవ కాస్త తారాస్థాయికి చేరింది.
ఎస్సై సురేష్ తనను మోసం చేయడానికి యత్నిస్తున్నట్లు అనుమానించిన మహిళా కానిస్టేబుల్ గట్టిగా నిలదీసింది..! దీంతో ఆమెపై ఎదురుతిరిగిన సురేష్..పెళ్లి చేసుకోవడం కుదరదని తేల్చి చెప్పాడు. దీంతో బాధితురాలు తాను మోసపోయానని గ్రహించి ఎస్సై సురేష్ పై కూకట్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సురేష్ ను విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఎస్సై సురేష్ ఫోన్ స్విచాఫ్ రావడంతో బాధిత యువతి ఫిర్యాదు మేరకు ఉన్నతాధికారులు అతడ్ని సస్పెండ్ చేశారు.ఈ ఘటన డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. చట్టాన్ని కాపాడాల్సిప పోలీసులే ఈవిధంగాప్రవర్తించడం ఏంటని జనాలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి