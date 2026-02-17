English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Manikonda Floods: వర్షం రాలేదు కానీ వరదొచ్చింది.. చెరువుగా మారిన మణికొండ

Manikonda Floods: వర్షం రాలేదు కానీ వరదొచ్చింది.. చెరువుగా మారిన మణికొండ

Sudden Flood In Manikonda After Manjeera Water Pipeline Burst: వేసవి ప్రారంభమవుతున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా హైదరాబాద్‌లో వరదొచ్చింది. వర్షం లేదు కానీ భారీ వరద ముంచెత్తడంతో మణికొండ చెరువును తలపించింది. ఆకస్మిక వరదతో మణికొండలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
5
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
5
Prabhas health update
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!
5
0
Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!
Prathyusha Death Case: 2022లో సంచలనం సృష్టించిన టాలీవుడ్ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. ఇవాళే కీలక తీర్పు..!
5
Prathyusha death case verdict
Prathyusha Death Case: 2022లో సంచలనం సృష్టించిన టాలీవుడ్ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. ఇవాళే కీలక తీర్పు..!
Manikonda Floods: వర్షం రాలేదు కానీ వరదొచ్చింది.. చెరువుగా మారిన మణికొండ

Manjeera Water Pipeline Burst: హైదరాబాద్‌లో ఆకస్మికంగా వరద వచ్చింది. ఐటీ ప్రాంతం వారు నివసించే మణికొండలో అకస్మాత్తుగా వరద రావడంతో ఆ ప్రాంతం మొత్తం చెరువును తలపించింది. మోకాల్లోతు నీళ్లు చేరడంతో మణికొండవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వేసవికాలం ప్రారంభమవుతున్న సమయంలో భారీ వరద ముంచెత్తడం ఏమిటంటే.. హైదరాబాద్‌కు తాగునీరు అందించే మంజీరా పైపులైన్‌ ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. పైపులైన్‌ పేలడంతో వరద ముంచెత్తింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KCR Birthday Gift: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ బర్త్‌డేకు 5 మున్సిపాలిటీలు గిఫ్ట్‌!

 

రంగారెడ్డి జిల్లా మణికొండలో మంజీరా నీటి పైప్‌లైన్ సోమవారం అర్ధ రాత్రి పేలిపోయింది. ​అర్ధరాత్రి 3 గంటల ప్రాంతంలో మణికొండ పైప్‌లైన్ రోడ్డు‌లో భారీ శబ్దంతో మంజీరా నీటి పైప్‌లైన్ పేలడంతో ​ఐదు నిమిషాల్లోనే అపార్ట్‌మెంట్ల సెల్లార్లలో నీరు నిండిపోయింది. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ​రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు చర్యలు చేపట్టాయి. మణికొండ పైప్‌లైన్ రోడ్డులో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో మంజీరా నీరంతా వృథాగా పోయింది. 

Also Read: Seethakka: వెన్నుపోటుదారులను వదల.. కాంగ్రెస్‌ రెబెల్స్‌కు సీతక్క మాస్ వార్నింగ్!

లక్షలాది లీటర్ల మంజీరా నీరు పోటెత్తడంతో మణికొండలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఐదు నిమిషాల వ్యవధిలోనే దాదాపు ఆరు అడుగుల మేర నీరు అపార్ట్‌మెంట్ సెల్లార్లలోకి చేరింది. ​అపార్ట్‌మెంట్లలో పార్క్ చేసిన దాదాపు 7 నుంచి 8 కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు నీటిలో మునిగిపోయి భారీగా దెబ్బతిన్నాయి. సెల్లార్‌లో ఉన్న వస్తువులు, విద్యుత్ వ్యవస్థ కూడా పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. సమాచారం అందిన వెంటనే హైడ్రా (హైదరాబాద్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అసెట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ) బలగాలు, అగ్నిమాపక శాఖ, స్థానిక పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ​పైప్‌లైన్ నీటిని వెంటనే నిలిపివేసి, సెల్లార్లలో ఉన్న నీటిని తోడే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ​​అదృష్టవశాత్తూ ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు కానీ, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. అధికారులు తక్షణమే స్పందించడంతో కొంత ప్రమాదం తప్పింది.

Also Read: India vs Pakistan: పాకిస్థాన్‌ దిమ్మతిరిగింది.. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియా హ్యాట్రిక్‌ విజయం

నీటి సరఫరాకు ఆటంకం
భారీ పైపులైన్‌ పేలిపోవడంతో హైదరాబాద్‌లో తాగునీటి సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడింది. హైదరాబాద్‌కు తాగునీటి సరఫరా అందించే మంజీరా పైపులైన్‌ పగిలిపోవడంతో మణికొండతోపాటు చుట్టు పక్కల పరిసరాల ప్రాంతాల్లో వారం రోజుల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు ఇబ్బంది ఎదురవుతుందని సమాచారం. అధికారులు తక్షణమే మంజీరా పైపులైన్‌ మరమ్మత్తులు ప్రారంభించినా.. కూడా ఆ పనులు అయ్యేందుకు సమయం పడుతుందని.. ప్రజలు సహకరించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sudden FloodManikondaManjeera WaterPipeline BurstHyderabad

Trending News