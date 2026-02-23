English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో ఆకస్మిక వర్షం.. పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం

Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో ఆకస్మిక వర్షం.. పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం

Heavy Rain In Hyderabad Various Areas And Heavy Rainfall Alert For Telangana: వేసవి సమీపిస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా వర్షం కురిసింది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు చేసిన దానికి అనుగుణంగా హైదరాబాద్‌లో వర్షం పడింది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం కురవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 23, 2026, 05:45 PM IST

Trending Photos

Daily Rasiphal: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఎవరికి పదోన్నతి.. ఎవరికి ఖర్చుల భారం? పూర్తి విశ్లేషణ!
5
Daily Horoscope Today
Daily Rasiphal: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఎవరికి పదోన్నతి.. ఎవరికి ఖర్చుల భారం? పూర్తి విశ్లేషణ!
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
6
Srisailam temple
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
Flax Seeds: అవిసె గింజలు రోజూ ఒక స్పూన్ తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి డయాబెటిస్ వరకు అన్నీ మటాష్..!
5
Flax Seeds Benefits Telugu
Flax Seeds: అవిసె గింజలు రోజూ ఒక స్పూన్ తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి డయాబెటిస్ వరకు అన్నీ మటాష్..!
Sugarcane Juice: జాగ్రత్త సుమీ..! రోడ్డు పక్కన చెరకు రసం తాగుతున్నారా..? ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే డేంజరే..!
5
sugarcane juice
Sugarcane Juice: జాగ్రత్త సుమీ..! రోడ్డు పక్కన చెరకు రసం తాగుతున్నారా..? ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే డేంజరే..!
Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో ఆకస్మిక వర్షం.. పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం

Sudden Heavy Rains: వేసవికాలం ఇంకా ఆరంభం కాకముందే ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అకస్మాత్తుగా హైదరాబాద్‌లో వర్షం కురిసింది. వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన సూచనలు చేసినట్టు హైదరాబాద్‌లో మధ్యాహ్నం పూట వర్షం కురిసింది. హైదరాబాద్‌ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వాన పడింది. చిరుజల్లులతోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడింది. ఈ వర్షం కారణంగా వాహనదారులు కొంత ఇబ్బందులు పడ్డారు. రానున్న రెండు రోజుల్లో కూడా వర్షం పడతుందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: BRS Party: గజినీలా మారిన రేవంత్‌ రెడ్డి.. చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా హైదరాబాద్‌ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, బీఎన్ రెడ్డి నగర్, అబ్దుల్లాపూర్‌మెంట్, హయత్ నగర్ ప్రాంతాలలో మోస్తరు వర్షం కురిసింది. వేసవికాలం ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభమవుతున్నా నిన్నటి వరకు కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నప్పటికీ ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో మార్పులు ఏర్పడి ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురుస్తుంది. ఉదయం నుంచి వాతావరణం చల్లగా మారింది. నల్లటి మబ్బులు కమ్ముకుని.. ఆహ్లాదంగా వాతావరణం ఉంది. ఇదే వాతావరణం మరో రెండు రోజులు కూడా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో కూడా వర్షం పడుతోంది. మెదక్‌ జిల్లా దుబ్బాకలో కూడా వర్షం కురిసింది.

Also Read: Top Haleem Spots: హైదరాబాద్‌లో బెస్ట్‌ 10 హలీమ్‌ హోటళ్లు ఇవే.. ఎక్కడెక్కడంటే?

రానున్న రెండు రోజుల్లో కూడా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అక్కడకక్కడ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. అత్తాపూర్, రాజేంద్రనగర్, బండ్లగూడ జాగీర్ మీదుగా చెల్లాచెదురుగా తీవ్రమైన ఉరుములు మెరుపులు వచ్చాయ. చార్మినార్, బహదూర్‌పురా, బాలాపూర్, కిషన్‌బాగ్, చంద్రాయణగుట్ట, బార్కాస్‌ ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షం కురుస్తుందని తెలుస్తోంది. పలు చోట్ల వడగళ్లు పడతాయని హెచ్చరించింది. రాబోయే రెండు గంటల్లో షేక్‌పేట, టోలిచౌకి, నాంపల్లిలో కూడా చెల్లాచెదురుగా వర్షాలు, ఉరుములు వీస్తాయి.

Also Read: Adulterated Milk: రాజమండ్రి కల్తీ పాలపై అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sudden Heavy RainsHyderabad RainfallHeavy Rainfall Alerttelangana rainsRayalaseema

Trending News