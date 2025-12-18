English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Sumalatha Devi:TFTDDA తొలి మహిళా ప్రెసిడెంట్‌గా శ్రీమతి V V సుమలతా దేవి .. ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం..

Sumalatha Devi:TFTDDA తొలి మహిళా ప్రెసిడెంట్‌గా శ్రీమతి V V సుమలతా దేవి .. ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం..

Sumalatha Devi taking oath of TFRDDA: తెలుగు ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ప్రెసిడెంట్‌ గా ఫేమస్ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ శ్రీమతి వి.వి.సుమలతా దేవి ఎన్నికైంది. తాజాగా ఈమె ప్రమాణ స్వీకారం అట్టహాసంగా జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 10:10 PM IST

Trending Photos

Gold-silver Price Today: బంగారం-వెండి.. తగ్గేదేలేదా? డిసెంబర్ 18వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold price today India
Gold-silver Price Today: బంగారం-వెండి.. తగ్గేదేలేదా? డిసెంబర్ 18వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
PF Withdraw: పెళ్లి.. అనారోగ్యం.. ఇంటి నిర్మాణం.. ఉద్యోగం చేస్తూ ఎంత పీఎఫ్‌ డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?
6
PF Withdrawal Rules
PF Withdraw: పెళ్లి.. అనారోగ్యం.. ఇంటి నిర్మాణం.. ఉద్యోగం చేస్తూ ఎంత పీఎఫ్‌ డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?
Saturn And Sun Conjunction: 90 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, సూర్య గ్రహాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇల్లు ధనరాశులతో నిండిపోతాయి!
6
Sun-saturn conjunction
Saturn And Sun Conjunction: 90 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, సూర్య గ్రహాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇల్లు ధనరాశులతో నిండిపోతాయి!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్, వీరికి మాత్రం ఫుల్‌ స్ట్రెస్‌..!
6
today horoscope december 18 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్, వీరికి మాత్రం ఫుల్‌ స్ట్రెస్‌..!
Sumalatha Devi:TFTDDA తొలి మహిళా ప్రెసిడెంట్‌గా శ్రీమతి V V సుమలతా దేవి .. ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం..

జానీ మాస్టర్ సతీమణి సుమలత గురువారం డాన్సర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా  జరిగింది.  ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమానికి శ్రీశైలం యాదవ్, జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో జూబ్లిహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ యూనియన్‌కు ఫస్ట్ టైమ్ ఓ మహిళ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికవ్వడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. సుమలత గారి  విజయం యూనియన్‌కు కొత్త రూపుని తీసుకొచ్చిందన్నారు. జానీ మాస్టర్ దేశ వ్యాప్తంగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదించుకున్నారు. చిన్న స్థాయి నుంచి ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగారు జానీ మాస్టర్. ఆయన సతీమణి సుమలత  మీద నమ్మకంతో వారిని ఎన్నుకోవడం ముదావహం. మా ఫ్యామిలీని తమ కుటుంబంగా చూసుకునే సినీ కార్మికులకు ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. నేను ఈ యూనియన్‌కు ఎప్పుడూ అండగా ఉంటాని భరోసా ఇచ్చారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రీమతి. వి.వి. సుమలతా దేవి మాట్లాడుతూ.. ‘‘నా ఈ విజయానికి కారణమైన ప్రతీ ఒక్కరికీ, ఓటు వేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. యూనియన్‌లో ఉన్న ప్రతీ ఒక్క సమస్యను పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇస్తున్నట్టు తెలిపారు. 

శ్రీశైలం యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. “ఎన్నికల్లో గెలిచిన సుమలతా దేవికి ధన్యవాదాలు. యూనియన్‌లో చిన్న చిన్న సమస్యలున్నాయి. వాటిని మనలో మనమే పరిష్కరించుకుందామన్నారు.  బయటకు వెళ్లి కేసులు పెట్టుకోవడం వల్ల మనమే చులకన అవుతామని చెప్పుకొచ్చారు. మనమంతా కలిసి కట్టుగా ముందుకు వెళ్దామన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచిన ప్రతీ ఒక్కరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 

ప్రముఖ నిర్మాత సి. కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ* .. శ్రీశైలం యాదవ్  డాన్స్ సంస్థకు మొదటగా డబ్బులు ఇచ్చారు. సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఆయన ముందుండేవారు. ఆయన కుమారుడు నవీన్ చాలా గొప్ప వ్యక్తి. శ్రీశైలం గారి సతీమణి ఎంతో మంది మహిళా ఆర్టిస్టులు, డ్యాన్సర్లకు ఆర్థిక సహాయం అందజేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. జానీని ఎంతో మంది కిందకు లాగాలని ప్రయత్నించారు. కానీ ఇప్పుడు ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగారు. సుమలత విజయం ఈ యూనియన్‌కు మంచి రోజుల్ని తీసుకు వస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. మా తరపున కూడా ఈ యూనియన్‌కు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాల్ని అందిస్తాం' అన్నారు.

*జానీ మాస్టర్ మాట్లాడుతూ.. ‘మా మీద నమ్మకంతో ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. మేం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం గెలిచిన బాడీ సహకారంతో యూనియన్ సంక్షేమం కోసం పాటు పడతామన్నారు.  యూనియన్‌లోని ప్రతీ ఒక్కరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని రామ్ చరణ్ కి చెప్పిన వెంటనే ఆయన ఆర్థిక సాయం అందించారు. యూనియన్‌లోని ప్రతీ ఒక్కరికీ స్థలం వచ్చేలా చూస్తామని చెప్పిన శ్రీశైలం యాదవ్ కి, నవీన్ యాదవ్ కి ప్రత్యేక  ధన్యవాదాలు. మన యూనియన్ నుంచి ఓ సభ్యుడు రిటైర్ వెళ్తే.. ఆ వెళ్లే సమయంలో దాదాపు పది నుంచి పదిహేను లక్షలు ఇచ్చేలా ప్రణాళిక చేయాలనేదే  నా కోరిక. ఆ విష్  నెరవేరాలని ఆ దేవుడ్ని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పుకొచ్చారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

ఈ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కె. శ్రీనివాసరావు, కోశాధికారిగా పి. చిరంజీవి కుమార్, ఉపాధ్యక్షులుగా కె. సురేష్, యమ్. రాజు, సహ కార్యదర్శులుగా కే. కిరణ్ కుమార్, ఏ. రాము, కార్య నిర్వహక కార్యదర్శిగా యు. శివ కృష్ణ , కమిటీ సభ్యులుగా కె. సతీష్ గౌడ్, కె. శ్రీదేవి, పి. సురేష్, ఎస్. వేదాంత, మనోహర్, ఎల్. కృష్ణ, బి. సుమన్, ఆర్. బోస్, ఎస్. శృతి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అధ్యక్షులు భరత్ భూషణ్, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.ఎల్. దామోదర్ ప్రసాద్, రంగారెడ్డి జిల్లా జాయింట్ కమీషనర్ ఆఫ్ లేబర్ శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి, తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు అనిల్ కుమార్ వల్లభనేని, తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి  అమ్మిరాజు, తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ కోశాధికారి జి. భీముడు (శ్రీకాంత్) తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

sumalatha DeviVV Sumalatha DeviTFTDDAGrand Swearing in CeremonyV V Sumalatha Devi

Trending News