English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Sumathi Sathakam : మైత్రీ మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా విడుదల కాబోతున్న ‘సుమతీ శతకం’.. రెండో సాంగ్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Sumathi Sathakam : మైత్రీ మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా విడుదల కాబోతున్న ‘సుమతీ శతకం’.. రెండో సాంగ్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Sumathi Sathakam : విజన్ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై  సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాతగా ఎంఎం నాయుడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సుమతీ శతకం’. అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జోడిగా యాక్ట్ చేసారు. తాజాగా ఈ సినిమాను ఫిబ్రవరి 6న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సెకండ్ పాటను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 12:20 AM IST

Trending Photos

Malavya Rajyog Effect: మాలవ్య మహాపురుష రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధన లాభాలు!
6
Malavya Yoga
Malavya Rajyog Effect: మాలవ్య మహాపురుష రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధన లాభాలు!
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఫిబ్రవరి 11 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు..ఇక పండగే పండగ!
5
School Holiday
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఫిబ్రవరి 11 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు..ఇక పండగే పండగ!
Bank Holiday: రేపటి నుంచి బ్యాంకులకు 4 రోజుల పాటు సెలవులు.. ఎందుకంటే..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday: రేపటి నుంచి బ్యాంకులకు 4 రోజుల పాటు సెలవులు.. ఎందుకంటే..!
Mouni Roy: ఇద్దరు ముసలొళ్లు నా ప్రైవేటు పార్ట్ మీద చెయ్యివేసి మరీ..!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన మౌనీ రాయ్..
6
Mouni Roy
Mouni Roy: ఇద్దరు ముసలొళ్లు నా ప్రైవేటు పార్ట్ మీద చెయ్యివేసి మరీ..!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన మౌనీ రాయ్..
Sumathi Sathakam : మైత్రీ మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా విడుదల కాబోతున్న ‘సుమతీ శతకం’.. రెండో సాంగ్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Sumathi Sathakam 2nd Lyrical Song : అమర్ దీప్  చైౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన చిత్రం ‘సుమతీ శతకం’.  ఈ చిత్రంలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్, ఆకెళ్ళ గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, మలక్పేట్ శైలజ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు.  ఈ చిత్రానికి నహిద్ మహమ్మద్ ఎడిటింగ్ చేశారు. ఎస్ హలేష్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా పనిచేశారు.  ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుండి విడుదల అయిన ఫస్ట్ లుక్ & టీజర్ కు ఆడియన్స్ నుండి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన మైత్రి మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంస్థ రిలీజ్ చేయబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన "సుమతి సుమతి..." పాటకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అంతేకాదు కృష్ణ మాదినేని ఈ సాంగ్ ను రాసారు.  గోల్డ్ దేవరాజ్ స్వరాన్ని అందించగా సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతం అందించారు.  

"నా కుట్టీ కుట్టీ సుమతీ, నా చిట్టీ చిట్టీ సుమతీ..." అంటూ సాగిన ఈ సాంగ్ విజువల్స్  పరంగా సూపర్ గా ఉంది.  అమర్దీప్ తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి పాడుతున్నట్లుగా ఈ సాంగ్ బాగుంది. అలాగే పాటలోని డాన్స్ స్టెప్స్ కూడా సింపుల్ గా ఉంటూనే సరికొత్తగా ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట చేస్తోంది.  ముందు ముందు యువత తమ ప్రేయసిని తలుచుకంటూ పాడేలా ఈ పాట చార్ట్ బస్టర్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుండి విడుదలైన 'ఎక్కడే ఎక్కడే' పాట ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

ఈ చిత్రంలో  అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు. ఎంఎం నాయుడు  డైరెక్షన్ చేశారు. సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. విజన్ మూవీ మేకర్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆక్టుకుంటుందో చూడాలి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sumathi SatakamSumathi Satakam Movie Release DateSumathi Satakam 6th Release dateSumathi Satakam 2nd lyrical Song ReleaseSumathi Satakam Teaser

Trending News