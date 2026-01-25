Sumathi Sathakam : మైత్రీ మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా విడుదల కాబోతున్న ‘సుమతీ శతకం’.. రెండో సాంగ్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Sumathi Sathakam 2nd Lyrical Song : అమర్ దీప్ చైౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన చిత్రం ‘సుమతీ శతకం’. ఈ చిత్రంలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్, ఆకెళ్ళ గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, మలక్పేట్ శైలజ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి నహిద్ మహమ్మద్ ఎడిటింగ్ చేశారు. ఎస్ హలేష్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా పనిచేశారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుండి విడుదల అయిన ఫస్ట్ లుక్ & టీజర్ కు ఆడియన్స్ నుండి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన మైత్రి మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంస్థ రిలీజ్ చేయబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన "సుమతి సుమతి..." పాటకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అంతేకాదు కృష్ణ మాదినేని ఈ సాంగ్ ను రాసారు. గోల్డ్ దేవరాజ్ స్వరాన్ని అందించగా సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతం అందించారు.
"నా కుట్టీ కుట్టీ సుమతీ, నా చిట్టీ చిట్టీ సుమతీ..." అంటూ సాగిన ఈ సాంగ్ విజువల్స్ పరంగా సూపర్ గా ఉంది. అమర్దీప్ తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి పాడుతున్నట్లుగా ఈ సాంగ్ బాగుంది. అలాగే పాటలోని డాన్స్ స్టెప్స్ కూడా సింపుల్ గా ఉంటూనే సరికొత్తగా ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట చేస్తోంది. ముందు ముందు యువత తమ ప్రేయసిని తలుచుకంటూ పాడేలా ఈ పాట చార్ట్ బస్టర్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుండి విడుదలైన 'ఎక్కడే ఎక్కడే' పాట ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది.
ఈ చిత్రంలో అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు. ఎంఎం నాయుడు డైరెక్షన్ చేశారు. సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. విజన్ మూవీ మేకర్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆక్టుకుంటుందో చూడాలి.
