Sumathi Sathakam Ticket Prise: ఈ మధ్యకాలంలో థియేటర్స్ లో సినిమా చూడాలంటే మన జేబులో పర్సును ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. భారీగా ఉన్న టికెట్ రేట్స్ వల్ల ప్రేక్షకులు సినిమాలకు రావాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పెద్ద స్టార్స్ సినిమాలకు టికెట్ రేట్స్ పెంచినా.. ఆడియన్స్ వస్తారు. కానీ చిన్న సినిమాలను కూడా అంతంత పెట్టి చూడాలంటే ఒకటికి రెండు ఆలోచించాల్సిందే. తాజాగా ‘సుమతీ శతకం’ సినిమా నిర్మాతలు ఆడియన్స్ ఫ్రెండ్లీగా తమ సినిమా టికెట్ రేట్స్ ను భారీగా తగ్గించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 6, 2026, 12:30 AM IST

Sumathi Sathakam Ticket Prise: ‘సుమతీ శతకం’ టికెట్ రేట్స్ తగ్గింపు.. సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 100.. మల్టీప్లెక్స్ లో ..రూ.150..

Sumathi Sathakam Ticket Prise Reduced: విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'సుమతీ శతకం' మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కానుంది. సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మించారు. ఎం.ఎం. నాయుడు డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జోడిగా నటించిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న (నేడు) ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది.  
ఈ చిత్రాన్ని తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ ఇంకా పాటలకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. పాటల్లో అమర్దీప్ వేసిన స్టెప్పులకు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతం పాటలకు మరింత ప్రాముఖ్యతను పెంచింది. రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ టూర్ లో చక్కటి స్పందన తెచ్చుకుంది సుమతి శతకం చిత్ర బృందం. ఈ సినిమా  అందరికీ అందుబాటు ధరలలో టికెట్లు ఉంటాయని తెలుపుతూ విడుదల తేదీకి ఒక రోజు ముందు చిత్ర బృందం మీడియా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది.  

హీరో అమర్దీప్ చౌదరి మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. ఒక సామాన్య స్థాయి నుండి మొదలై ఎన్నో యేళ్లు కష్టపడి ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు వచ్చానన్నారు.  నాకు వచ్చిన ప్రతి ఛాన్స్  ఉపయోగించుకుంటూ ఇప్పుడు ఎంతో మహత్తరమైన అవకాశం సుమతీ శతకం ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చాను. ఒక్క ఛాన్స్, ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి అన్నారు.  నన్ను నేను నిరూపించుకుంటాను. నాకు ఈ సినిమాతోనే మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను రవితేజ గారు అంటే కేవలం ఇష్టం కాదు, ఆయన నాకు గురువు. ఆయన నా ఇన్స్పిరేషన్. సుమతీ శతకం ప్రేక్షకులు అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు.  ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు. మమ్మల్ని అందరూ సపోర్ట్ చేసి ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటునన్నారు. స్టార్ మా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. శైలికి తెలుగు రాకపోయినా చాలా కష్టపడి కొంత వరకు నేర్చుకుని సినిమాకు సపోర్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో ప్రతి పాత్ర హీరోనే. ప్రతి పాత్రకు ప్రత్యేకత ఉంటుందన్నారు. 

హీరోయిన్ శైలి చౌదరి మాట్లాడుతూ... "అందరికి నమస్కారం. ఈ సినిమాలో నటించడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నానన్నారు. ఎంతో కష్టపడి ఈ చిత్రం  కోసం కష్టపడ్డాము. నన్ను నమ్మి నాకు ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. 

దర్శకుడు ఎం.ఎం. నాయుడు మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. మా సినిమాను ఇంతగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మీడియాకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మా నిర్మాత సాయి సుధాకర్  నాకు ప్రతి విషయంలో అండగా ఉన్నారు. నేను ఆయనకు రుణపడి ఉంటానన్నారు.  నాకు ఈ సినిమా ప్రయాణంలో నా సోదరుడు నాయుడు, అలాగే నా కోడైరెక్టర్  ఒక గురువులా ఉండి నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. సినిమా కథ అమర్దీప్ కి చాలా నచ్చి ఓకే చేశారు. ఆయన గాయపడి కూడా సినిమా కోసం ఎక్కడ వెనకడుగు వేయకుండా పని చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 

నిర్మాత కొమ్మలపాటి సాయి సుధాకర్ మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు. సుమతీ శతకం ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది. ఈ సినిమా విజయంపై  మాకు నమ్మకం ఉంది. సెన్సార్ నుండి వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్, అలాగే కంటెంట్ నుండి వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ కు మంచి స్పందన లభించింది. మాతో పాటు విడుదల అవుతున్న సినిమాలు అన్నింటికి బెస్ట్ విషెస్ తెలుపుతున్నాను. అలాగే మా సినిమాను ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలలో విడుదల చేస్తున్న మైత్రి మూవీస్ కు, అలాగే కన్నడలో కెవిఎన్, తమిళ్ లో జికె డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కు ధన్యవాదాలు. మమ్మల్ని అందరూ ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. టికెట్ ధర అందరికీ అందుబాటులో సింగిల్ థియేటర్ లో 100, మల్టీప్లెక్స్ లో 150 రూపాయిలు మాత్రమే ఉంటుందన్నారు. ఆడియన్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలనే ఈ టికెట్ రేట్స్ పెట్టామన్నారు.  

