Summer Heatwave: తెలంగాణలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు... ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ..

Summer effect orange alert issued for these districts in telangana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు అల్లాడిపోయే సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఉదయం 7 నుంచి ఉక్కపోతతో జనాలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. అత్యవసంగా బైటకు వెళ్లేవారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగానలో 40 నుంచి 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాతావరణ కేంద్రం తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.
ఆదిలాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నిజామాబాద్, వనపర్తి, జగిత్యాల, హైదరాబాద్, నిర్మల్, కరీంనగర్, కొమురంభీమ్, రాజన్న సిరిసిల్ల, తదితర జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా..ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదని, పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు చేసింది.
ప్రజలు ఎక్కువగా నీళ్లు, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తాగుతుండాలని చెప్పింది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ కు గురికాకుండా చూసుకొవాలని సూచించింది. శరీరంలో ఏమాత్రమైన మార్పులు కన్పించిన వెంటనే వైద్యుల్ని వెళ్లి సంప్రదించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఫ్రైలకు, ఘాటైన పదార్థాలు తినడనం తగ్గించుకొవాలని సూచించారు.
Read more: Summer Heatwave Alert: నిప్పుల కొలిమిలా తెలంగాణ.. ఏప్రిల్ 22 వరకు బిగ్ అలర్ట్.. వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక..
ముఖ్యంగా పనిపైన , బిజినెస్ లు,వ్యాపారాలపై బైట తిరిగే వారు మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వడదెబ్బలతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు. వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులను వేసుకొవాలని, రోజు రెండు సార్లు స్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
