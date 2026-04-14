English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Summer Heatwave: తెలంగాణలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు... ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ..

Summer Heatwave: తెలంగాణలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు... ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ..

Heavy heat in Telangana:  తెలంగాణ అంతట భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఉక్కపోతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ ను జారీచేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 06:20 PM IST
  • తెలంగాణలో భానుడి ప్రతాపం..
  • ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణకేంద్రం

Trending Photos

Summer Heatwave: తెలంగాణలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు... ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ..

Summer effect  orange alert issued for these districts in telangana: రెండు తెలుగు  రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు అల్లాడిపోయే సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఉదయం 7 నుంచి ఉక్కపోతతో జనాలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. అత్యవసంగా బైటకు వెళ్లేవారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగానలో 40 నుంచి 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాతావరణ కేంద్రం తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆదిలాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నిజామాబాద్,   వనపర్తి, జగిత్యాల,  హైదరాబాద్, నిర్మల్, కరీంనగర్, కొమురంభీమ్, రాజన్న సిరిసిల్ల, తదితర జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.  ముఖ్యంగా..ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదని, పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు చేసింది.

ప్రజలు ఎక్కువగా నీళ్లు, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తాగుతుండాలని చెప్పింది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ కు గురికాకుండా చూసుకొవాలని సూచించింది. శరీరంలో ఏమాత్రమైన మార్పులు కన్పించిన వెంటనే వైద్యుల్ని వెళ్లి సంప్రదించాలని వాతావరణ శాఖ  అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఫ్రైలకు, ఘాటైన పదార్థాలు తినడనం తగ్గించుకొవాలని సూచించారు.

ముఖ్యంగా పనిపైన , బిజినెస్ లు,వ్యాపారాలపై బైట తిరిగే వారు మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వడదెబ్బలతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు. వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులను వేసుకొవాలని, రోజు రెండు సార్లు స్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

telangana weatherheavy heatSummer seasonSummer heat alertHyderabad Weather

Trending News