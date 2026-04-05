Fans Wipe Chairs: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభమై ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగిస్తుండగా.. హైదరాబాద్లో తొలి మ్యాచ్ జరిగింది. సొంత జట్టు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్ జరగడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులు ఉప్పల్ స్టేడియానికి వచ్చారు. జరిగిన తొలి మ్యాచ్కు ఏర్పాట్లు చేయడంలో హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘంతోపాటు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించింది. ఎంతలా అంటే కుర్చీలు కూడా తుడవలేనంతా అధ్వానంగా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. దీంతో ప్రేక్షకులు తమ కుర్చీలను ఖర్చీఫ్లతో తుడుచుకోవాల్సి వచ్చింది.
క్రికెట్ అంటే క్రేజీ ఉండే హైదరాబాద్లో ఐపీఎల్ పుణ్యాన ఉప్పల్ స్టేడియంలో మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. సన్రైజర్స్ సొంత జట్టు కావడంతో హైదరాబాద్లో మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి. లేదంటే ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘం వ్యవహార శైలికి ఒక్క మ్యాచ్ కూడా జరగదు. తాజాగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్కు కూడా సక్రమంగా ఏర్పాట్లు చేయలేదు. హెచ్సీఏ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మ్యాచ్కు చేయాల్సిన ఏర్పాట్లు పూర్తి నిర్లక్ష్యం వహించింది.
అతికష్టంగా టికెట్లు పొందిన క్రికెట్ అభిమానులు స్టేడియంలో లోపలకు వెళ్లాక అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి చూసి ఓరినాయనో అని అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి. కుర్చీలన్నీ దుమ్ముతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. ఎలా కూర్చోవాలి అని సంశయం వ్యక్తం చేశారు. మ్యాచ్ చూడాలనే ఇష్టంతో వచ్చిన ప్రేక్షకులు ప్రభుత్వాన్ని.. హెచ్సీఏను తిట్టేసుకుని తమ కుర్చీలు తుడుచుకుని కూర్చున్నారు. ఖర్చీఫ్లు.. టిష్యూలతో సీట్లు తుడుచుకుని మ్యాచ్ను వీక్షించారు. ఇక స్టేడియంలోకి సన్ గ్లాసెస్ అనుమతించకపోవడంతో ప్రేక్షకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముందే ఎండాకాలం.. పైగా మధ్యాహ్నం సమయంలో మ్యాచ్ ఉండడంతో సన్గ్లాసెస్కు అనుమతించాలని విజ్ఞప్తి చేసినా భద్రతా సిబ్బంది అనుమతించలేదు. ఇక చేసేదేమి లేక సన్ గ్లాసెస్ బయటే పడేసి క్రికెట్ అభిమానులు స్టేడియం లోపలకు వెళ్లారు. ఇక స్టేడియం లోపలికి వెళ్లడం.. పార్కింగ్ వంటి వాటితో ప్రేక్షకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
ఐపీఎల్ మ్యాచ్లకు ముందే ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉండగా హెచ్సీఏతోపాటు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించడాన్ని క్రికెట్ అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కనీసం కుర్చీలు కూడా తుడవలేరా? అని ప్రశ్నించారు. ప్రేక్షకులు ఖర్చీఫ్లతో కుర్చీలు తుడుచుకుంటున్న వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి టికెట్ కొన్నా తమ సీట్లు తామే తుడుచుకోవాల్సిన పరిస్థితి అని ప్రేక్షకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా విలువైన సన్గ్లాసెస్ వృథాగా బయట పడేయాల్సి వచ్చిందని వాపోతున్నారు. తొలి మ్యాచ్ లోపాలు సరిచేసుకుని మిగతా మ్యాచ్లకు అయినా సరైన ఏర్పాట్లు చేయాలని క్రికెట్ ప్రేమికులు కోరుతున్నారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో మళ్లీ ఏప్రిల్ 13వ తేదీన మ్యాచ్ ఉంది.
