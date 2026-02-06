English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mla disqualification petition: ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు వివాదంలో సుప్రీం కోర్టు సీరియస్.. తెలంగాణ స్పీకర్‌కు కీలక ఆదేశాలు..

Supreme court on Telangana mla defection controversy:  ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే పిటిషన్ పై అత్యున్నత ధర్మసనం అయిన సుప్రీంకోర్టులో వాడి వేది వాదనలు జరిగాయి.ఈ క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:28 PM IST
  • ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్..
  • స్పీకర్ కు కీలక ఆదేశాలు..

Supreme court serious on mla disqualification petition row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో  ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల అంశం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే పది మంది పార్టీమారారని, వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని బీఆర్ఎస్ అనర్హత పిటిషన్ ను అసెంబ్లీ  స్పీకర్ కు, ఆ తర్వాత కోర్టులలో కూడా దాఖలు చేసింది. దీనిపై  సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే స్పీకర్ కు కీలక  ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో ఇప్పటి వరకు 8 మంది ఫిరాయింపు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలకు తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. వీరు పార్టీ మారినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవని చెప్పారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ భగ్గముంది. కళ్ల ముందు కాంగ్రెస్   కండువాలు కప్పుకున్న ఆధారాలు లేవని అనడం దారుణమన్నారు.

స్పీకర్ ఆ పదవికి అపఖ్యాతి తీసుకొని వచ్చేలా ప్రవర్తించారి బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలు చేసింది. ఇదిలా ఉండగా.. సుప్రీంకోర్టులో మరోసారి ఎమ్మెల్యే అనర్హ పిటిషన్ పై వాడి వేడిగా చర్చలు జరిగాయి. స్పీకర్ ఎమ్మెల్యేల వివాదంపై నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదని బీఆర్ఎస్ తరపున లాయర్ మోహిత్ రావు వాదనలు విన్పించారు.  మరొవైపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తరపున లాయర్ అభిషేక్ మను సింఘ్వీ మాత్రం స్పీకర్ ఫిరాయింపు  ఎమ్మెల్యేల పిటిషన్లపై విచారిస్తున్నట్లు బీఆర్ఎస్ లాయర్ చేస్తున్నవాదనల్నితోసిపుచ్చారు.

 అదే విధంగా మరో మూడు వారాలదీనిపై తమకు సమయం కావాలని సింఘ్వీ ద్విసభ్యధర్మాసంను కోరారు. దీనిపైన ఇరు  వైపులా వారి లాయర్ల వాదనలు విన్న ధర్మాసనం.. స్పీకర్ పాజిటివ్ గా నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణ మూడు వారాలకు వాయిదా వేసింది. అదే విధంగా స్పీకర్ కు చివరి అవకాశంగా మరో మూడు వారాల గడువు ఇచ్చిన ధర్మాసనం.. గడువులోగా పూర్తి చేయకపోతే స్పీకర్ పై కోర్టు ధిక్కార చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఇప్పటికి మూడుసార్లు సమయం ఇచ్చారనిన బీఆర్ఎస్ తరపు న్యాయవాది కోర్టు వారికి విన్నవించారు.

Read more: Rk Roja: అరచేతితో సూర్యుడ్ని ఆపడం సాధ్యమౌతుందా..?.. జగన్ పర్యటన వేళ చంద్రబాబుపై నిప్పులు చెరిగిన రోజా..

బీఆర్ఎస్ లో గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయిన వ్యక్తి ఆరు నెలల్లో మళ్లీ కాంగ్రెస్ నుంచి ఎంపిక పోటీ చేశారన్నారు. ఓడిపోయాక ఇప్పుడు మళ్లీ బీఆర్ఎస్ లో ఉన్నామని అంటున్నారని లాయర్ మోహిత్ రావు వాదనలు విన్పించారు. అంతేకాకుండా మరో ఎమ్మెల్యే  కూతురు ఎంపీగా కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసిందన్నారు. మొత్తంగా అత్యున్నత ధర్మాసనంమాత్రం మరో మూడు వారాలు డెడ్ లైన్ విధిస్తు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదంపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Supreme CourtMla disqualification rowMLA Defection CaseTelangana PoliticsCM Revanth Reddy

