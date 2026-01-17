English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Talasani: సికింద్రాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత..రేవంత్‌ రెడ్డి ర్యాలీ చేయొచ్చు.. మేము చేస్తే అనుమతి లేదని అరెస్టులు చేస్తారా?..!

Talasani: సికింద్రాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత..'రేవంత్‌ రెడ్డి ర్యాలీ చేయొచ్చు.. మేము చేస్తే అనుమతి లేదని అరెస్టులు చేస్తారా?'..!

Talasani Srinivas On Secunderabad BRS Really: సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఈరోజు ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. బీఆర్ఎస్ చేపట్టిన శాంతి ర్యాలీకి పోలీసులు అనుమతులు లేదని నిరాకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వద్దకు చేరుకుంటున్న సికింద్రాబాద్ కార్పొరేషన్ సాధన సమితి సభ్యులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇది కాస్త ఉద్రిక్తత పరిస్థితికి దారితీసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 17, 2026, 11:31 AM IST

Trending Photos

EPFO New Rules: ఉద్యోగం మానేస్తే PF డబ్బులు పూర్తిగా తీసుకోవచ్చా..? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
5
EPFO New Rules
EPFO New Rules: ఉద్యోగం మానేస్తే PF డబ్బులు పూర్తిగా తీసుకోవచ్చా..? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌అప్‌డేట్‌.. బడ్జెట్‌లోనే కీలక నిర్ణయం.. ఆ వెంటనే 22వ విడుత..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌అప్‌డేట్‌.. బడ్జెట్‌లోనే కీలక నిర్ణయం.. ఆ వెంటనే 22వ విడుత..!
Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ ఫోటోస్.. మిస్సయిన రష్మిక మందన్నా!
5
Vijay Devarakonda
Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ ఫోటోస్.. మిస్సయిన రష్మిక మందన్నా!
Vivo T4X 5G Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.3,000 చెల్లిస్తే.. Vivo T4X 5G మొబైల్ మీ సొంతం!
5
Vivo T4X
Vivo T4X 5G Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.3,000 చెల్లిస్తే.. Vivo T4X 5G మొబైల్ మీ సొంతం!
Talasani: సికింద్రాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత..'రేవంత్‌ రెడ్డి ర్యాలీ చేయొచ్చు.. మేము చేస్తే అనుమతి లేదని అరెస్టులు చేస్తారా?'..!

Talasani Srinivas On Secunderabad BRS Really: సికింద్రాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సాధన కోసం ర్యాలీ చేస్తామని ఎప్పుడో దరఖాస్తు చేసుకుంటే రాత్రికి రాత్రే అనుమతి లేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. శాంతియుత ర్యాలీ చేస్తామంటే ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ వాళ్లు ఇష్టానుసారంగా ర్యాలీలు చేసుకుంటారు. కోర్టు ద్వారా అనుమతి తెచ్చుకొని ర్యాలీ చేస్తాం అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఇక సికింద్రాబాద్ అస్తిత్వం కోసం ర్యాలీ చేయడానికి మాకు హక్కు లేదా ? ముందే ర్యాలీకి అనుమతి లేదని చెబితే మేము కోర్టుకు వెళ్లి మరీ అనుమతి తీసుకునే వాళ్లం కదా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన తలసాని.. అనుమతి లేని సెక్రటేరియట్ ముందు అయితే రేవంత్ రెడ్డి ర్యాలీ చేయవచ్చు.. ఆయన ర్యాలీకి వెళ్లే ప్రాంతంలో ఎవరైనా అడ్డుకుంటే వారిని అరెస్టు చేస్తారు. మేం ర్యాలీకి పిలుపునిస్తే మాత్రం కర్ఫ్యూను తలచినట్లుగా వేలాది పోలీసులను పెట్టి అరెస్టులు చేయిస్తారా? అని ప్రశ్నించారు. ర్యాలీ చేస్తామని ఐదు రోజుల కింద మేము అనుమతి కోరితే రాత్రి 10:40 గంటలకు పోలీసులు రిజెక్ట్ చేశారు అని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రశ్నించారు. 

 ఇక సికింద్రాబాద్ లష్కర్ జిల్లా సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సాధిద్దాం అనే డిమాండ్తో చేపట్టిన శాంతిరాలికి పోలీసులు అనుమతి లేదని నిరాకరించారు సికింద్రాబాద్ కార్పొరేషన్ సాధన సమితి సభ్యులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఈ ర్యాలీలో బిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పాల్గొనాల్సి ఉండగా ర్యాలీ ఒకసారిగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులకు దారితీసింది 

 ర్యాలీకి అనుమతి లేదు..
 ఇక సికింద్రాబాద్ సాధన సమితి నిర్వహించిన ఈ ర్యాలీకి పోలీసుల అనుమతి లేదని హైదరాబాద్ నార్త్ జోన్ జాయింట్ సీపీ ఈ మేరకు స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా భద్రతా కారణాలే కాకుండా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు నేపథ్యంలో ర్యాలీకి అనుమతి ఇవ్వడం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం రాజకీయ ప్రజా వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది .

ఇక నల్ల కండువాలతో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఎంజీ రోడ్డులోని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం వరకు లష్కర్ జిల్లా సాధన సమితి సభ్యులు ర్యాలీ చేపట్టారు. వీళ్లంతా నల్ల జెండాలు పట్టుకొని 'సికింద్రాబాద్ బచావో' అంటూ నినాదాలు చేశారు. మోండా మార్కెట్, బాటా, జనరల్ బజార్ మీదుగా ర్యాలీ సాగింది. ర్యాలీకి అనుమతి లేకపోవడంతో పోలీసులు ఎక్కడికి అక్కడ వాళ్ళని అరెస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్యారడైజ్, ప్యాట్నీ, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు మోహరించారు.  నేడు బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ అస్తిత్వం, ఆత్మగౌరవం పోరాటం ర్యాలీ చేస్తోంద బీఆర్‌ఎస్. సికింద్రాబాద్ చరిత్రను తుడిచిపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తారని.. కుట్ర జరుగుతోందని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇది వరకే అన్నారు. సికింద్రాబాద్ పేరు మార్పు పై ఈ రాజకీయ రగడ జరుగుతోంది. సికింద్రాబాద్‌ను ప్రత్యేక కార్పొరేషన్‌గా ఏర్పాటు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Read more:​  తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో 6వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్.. పరీక్ష ఎప్పుడంటే..?

Read more:​  నేడు సొంత జిల్లాకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..అభివృద్దే అజెండా..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Talasani Srinivas YadavSecunderabad BRS rallyBRS protest SecunderabadSecunderabad railway station arrests

Trending News