BRS Party: బీసీ సమాజానికి రేవంత్‌ రెడ్డి ఉరి తాడు వేశాడు: తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌

Local Body Elections: 'కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తారని పచ్చి దగా మోసం చేశారు. సమాజంలో 50 శాతం ఉన్న బీసీలను తక్కువ చేసి దగా చేశాడు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'కులగణన చేసి సభలో ఆ రిపోర్టు పెట్టింది కాంగ్రెస్. అయినప్పటికీ మేము మా పార్టీ తరుపున ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మద్దతు ఇచ్చాం' అని చెప్పారు. 'కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చెప్పారు. కాంట్రాక్టుల్లో, విద్యా ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చి ఇప్పుడు మోసం చేస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి గుర్తుచేశారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు తక్కువ కేటాయించడంపై తెలంగాణ భవన్లో బుధవారం మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. 'రెండుసార్లు సర్వే, చట్టం, ఆర్డినెన్స్, ఢిల్లీలో ధర్నా అని రేవంత్ రెడ్డి డ్రామాలు. చివరకు ధర్నాకు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ ఎవరు ఆ ధర్నాకు రాలేదు. సోనియా, రాహుల్, ఖర్గే వద్ద ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. తెలంగాణ మోడల్ అన్ని రాష్ట్రాలు అనుసరించాలని ప్రచారం చేశారు. కానీ అవన్నీ ఉత్తి ప్రచారమే' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు. తమ హక్కులు తమకు రావాలని ఇప్పుడున్న సమాజం కోరుకుంటోందని చెప్పారు.
'బీసీ సంఘాలను కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేశాడు. 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అయితే తప్ప ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదని బీసీలు ఉద్యమిస్తున్నారు. కోర్టులో వారికి చెందినా వారే కేసు వేయించి స్టే ఇప్పించారు. 50 శాతం దాటొద్దు అని కోర్టు చెప్పింది. నిన్న ఇచ్చిన రిజర్వేషన్లో కేవలం 17.087 మాత్రమే బీసీలకు ఇచ్చారు. కొన్ని జిల్లాల్లో జీరో బీసీలు ఉన్నట్టు చూపించారు' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వివరించారు.
'12,735 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే 17.087 మాత్రమే రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు 125 ఏళ్ల చరిత్ర, మేమే తీస్మార్ ఖాన్లమని రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ గొప్పలు చెప్పుకుంది. కానీ చేసింది ఏంటి?' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నిలదీశారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై బీజేపీ కనీసం స్పందించడం లేదని తప్పుబట్టారు. బీసీ సమాజానికి రేవంత్ రెడ్డి ఉరి తాడు వేశాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీసీలు పరిణతి చెందారని.. రాబోయే రోజుల్లో రేవంత్ రెడ్డిని, కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెట్టడం ఖాయమని హెచ్చరించారు.
