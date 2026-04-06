Hyderabad Drugs Case: హైదరాబాద్ డ్రగ్స్ పార్టీ.. సంచలన విషయాలు..

Taramati Baradari Case: హైదరాబాద్ లో వరుసగా డ్రగ్స్ కేసు సంచలనం రేపుతున్నాయి. అందులో పట్టుబడేవి కొన్నే. దొరకనవి ఎన్నో. తాజాగా జరిగిన ఈ దాడిలో పట్టుబడిన వారిలో బాలీవుడ్ నటుడు, మోడల్ అబ్దుల్ సర్వర్ ఉండటం సంచలనంగా మారింది. పోలీసులు మొత్తం 35 మందికి డ్రగ్ పరీక్షలు నిర్వహించగా, అబ్దుల్ సర్వర్తో పాటు యోగేశ్వర్, అభినాశ్ ఫణి, బ్రెట్ జాసన్, నిహార్-ఆషి అనే భార్యాభర్తలు గంజాయి, కొకైన్ వంటి ప్రాణాంతక మత్తు పదార్థాలు సేవించినట్లు వైద్య పరీక్షల్లో తేలింది. డీజే జాసన్ ప్రోత్సాహంతోనే ఈ పార్టీలో డ్రగ్స్ వాడకం జరిగినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడయ్యింది. నిందితులందరిపై హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదు చేసి, ఈ ముఠాకు డ్రగ్స్ ఎక్కడి నుండి సరఫరా అయ్యాయనే కోణంలో పోలీసులు లోతైన దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
సుమారు 300 మంది పాల్గొన్న ఈ వేడుకలో కేవలం హైదరాబాద్ వాసులే కాకుండా దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు వంటి నగరాల నుండి వచ్చిన యువతీ యువకులు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉండటం గమనార్హం. పక్కా సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, అక్కడ జరుగుతున్న అసాంఘిక కార్యకలాపాలను అడ్డుకుని పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఇటీవలే కొండాపూర్లోని ఓ పబ్పై ఈగల్ టీమ్ నిర్వహించిన దాడుల్లో పలువురు డ్రగ్స్ వినియోగదారులు పట్టుబడ్డారు. ఆ ఘటన తర్వాత నగరంలోని పబ్లు, ఫామ్హౌస్లు, రిసార్టులపై నిఘా మరింత పెంచిన అధికారులు ఇప్పుడు వరుస తనిఖీలతో డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ను పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ నియంత్రణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈగల్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసి దాన్ని మరింత బలోపేతం చేసింది. హైదరాబాద్తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగే రేవ్ పార్టీలపై కళ్లేసేందుకు ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్తో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని కూడా వినియోగిస్తున్నారు.
