  • Hyderabad News: కుళ్లిన గుడ్లు.. నల్లటి నూనె.. జియాగూడలో కిల్లర్ సమోసాల తయారీ!

Hyderabad News: కుళ్లిన గుడ్లు.. నల్లటి నూనె.. జియాగూడలో కిల్లర్ సమోసాల తయారీ!

Adulterated Samosa Seized News: హైదరాబాద్‌లోని జియాగూడ ప్రాంతంలో ఓ సమోసా కేంద్రంపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు మెరుపు దాడి నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా కుళ్ళిపోయిన పదార్థాలతో తయారుచేసిన ఐదు లక్షల విలువైన సమోసాలను సీజ్ చేశారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 21, 2026, 05:42 PM IST

Trending Photos

Schools Summer Holidays 2026: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఏకంగా 44 రోజులు వేసవి సెలవులు..స్కూళ్లు పునఃప్రారంభం అప్పుడే!
6
Summer Holiday
Schools Summer Holidays 2026: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఏకంగా 44 రోజులు వేసవి సెలవులు..స్కూళ్లు పునఃప్రారంభం అప్పుడే!
8th pay commission: రూ.50,000 వరకు జీతం ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్… ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?
5
8th Pay Commission
8th pay commission: రూ.50,000 వరకు జీతం ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్… ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?
Dmart Clearance Sale 2026: ఉగాది తరువాత డిమార్ట్ బీభత్సమైన ఆఫర్స్.. క్లియరెన్స్ సేల్లో వాటిపైన ఏకంగా 75% డిస్కౌంట్..!
5
Dmart Ugadi sale 2026
Dmart Clearance Sale 2026: ఉగాది తరువాత డిమార్ట్ బీభత్సమైన ఆఫర్స్.. క్లియరెన్స్ సేల్లో వాటిపైన ఏకంగా 75% డిస్కౌంట్..!
Naga Chaitanya: 17 సంవత్సరాల్లో ఇది ప్రత్యేకం.. శోభితకు థాంక్స్..: నాగచైతన్య
5
Naga Chaitanya Gaddar Awards
Naga Chaitanya: 17 సంవత్సరాల్లో ఇది ప్రత్యేకం.. శోభితకు థాంక్స్..: నాగచైతన్య
Hyderabad News: కుళ్లిన గుడ్లు.. నల్లటి నూనె.. జియాగూడలో కిల్లర్ సమోసాల తయారీ!

Adulterated Samosa Seized In Hyderabad News: మీరు బయట దొరికే వేడి వేడి సమోసాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారా? అయితే ఈ వార్త చదివాక మీరు మరోసారి ఆలోచించాల్సిందే.. హైదరాబాద్‌లో ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఒక అక్రమ సమోసా తయారీ కేంద్రాన్ని టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు శనివారం ఉదయం గుర్తించారు. ఎలాంటి శుభ్రత లేని వాతావరణంలో.. ప్రమాదకరమైన పదార్థాలతో సమోసా తయారు చేస్తున్న దృశ్యాలు చూసి అధికారులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.. భద్రత ప్రమాణాలు పాటించకుండా తయారు చేస్తున్న సమోసా కేంద్రాలపై అధికారులు మెరుపు దాడులు చేశారు..

హైదరాబాద్‌లోని జియాగూడ ప్రాంతంలో అబ్దుల్ రసీద్ అనే వ్యక్తి ఎటువంటి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) అనుమతులు, మున్సిపల్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేకుండా గత కొంతకాలంగా ఈ క్రేంద్రాన్ని నడుపుతున్నారు. పక్కా సమాచారంతో దాడులు నిర్వహించిన సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం.  అక్కడ జరుగుతున్న దారుణాలను బయటపెట్టింది.. తయారు కేంద్రం అంతా ఈగలతో పాటు మురికి నుండి ఉండటమే కాకుండా కనీస ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడం లేదని పోలీసులు నిర్ధారించారు...

ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా.. సమోస మిశ్రమాల్లో కలిపి ఎందుకు పాడైపోయిన, దుర్వాసన వస్తున్న గుడ్లను వాడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే నల్లగా మారిన నూనెలను పదేపదే వేడి చేస్తూ సమోసాలను వేయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా పురుగులు పట్టిన మైదా పిండితో పాటు నాణ్యతలేని మసాలా దినుసులను కూడా నిల్వ ఉంచినట్లు శోదాలలో తెలిపారు.. అంతేకాకుండా సమోసా స్టఫింగ్ కోసం కుళ్లిపోయిన ఆహార పదార్థాలు వినియోగిస్తున్నారని తేల్చి చెప్పారు..

Read more: Jagtial News: పాపం.. కిడ్నీలు ఫెయిలైన భర్తను శ్మశానంలో వదిలేసిన భార్య!

ఈ దాడుల్లో భాగంగా అధికారులు సుమారు ఐదు లక్షల విలువైన విలువ ఉంచిన సమోసాలతో పాటు ముడి పదార్థాలను సీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ సమోసా తయారీ కేంద్రం నుంచి ప్రతి రోజు వేల సంఖ్యలో సమోసాలు నగరంలోని వివిధ హోటళ్లతో పాటు తోపుడుబండ్లకు సరఫరా ఐతున్నట్లు విచారణలో తేలింది.. నిందితుడు అబ్దుల్ రషీద్ ను అరెస్టు చేసి అధికారులు రిమాండ్ కు తరలించారు.. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి ఆక్రమంగా వ్యాపారం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ హెచ్చరించారు.. అంతేకాకుండా ఇలా భద్రత ప్రమాణాలు పాటించకుండా ఎక్కడ ఆహార కేంద్రాలున్న అధికారులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు..

Read more: Jagtial News: పాపం.. కిడ్నీలు ఫెయిలైన భర్తను శ్మశానంలో వదిలేసిన భార్య!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

