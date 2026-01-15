English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Teenmar mallanna Video: ఇదంతా బీఆర్ఎస్ డ్రామాలు.!.. మహిళ ఐఏఎస్ వివాదాస్పద కథనాలపై తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Teenmar mallanna Video: ఇదంతా బీఆర్ఎస్ డ్రామాలు.!.. మహిళ ఐఏఎస్ వివాదాస్పద కథనాలపై తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Teenmar mallanna fires on brs party: అసలు తెలంగాణలో మహిళ ఐఏఎస్ లపై నిరాధార కథనాలు ప్రచారం చేయించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటూ ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. బీఆర్ఎస్ కు అరెస్ట్ అయిన జర్నలిస్టుల మీద అంత ప్రేమ లేదని అన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:25 PM IST
  • బీఆర్ఎస్ పై తీన్మార్ మల్లన్న ఫైర్..
  • ఇవన్ని డ్రామాలు అంటూ క్లారిటీ..

Trending Photos

Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!
7
Disha Patani
Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!
Nagarjuna: నాగార్జున చేతిలో మోసపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఛాన్స్ ఇస్తాను అంటూ హీరో మాటలు..!
5
Nagarjuna Akkineni
Nagarjuna: నాగార్జున చేతిలో మోసపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఛాన్స్ ఇస్తాను అంటూ హీరో మాటలు..!
Today Horoscope: మకర సంక్రమణ పుణ్యకాలంలో అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి ఏది? జనవరి 15 గురువారం మీకు శుభప్రదమా?
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope: మకర సంక్రమణ పుణ్యకాలంలో అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి ఏది? జనవరి 15 గురువారం మీకు శుభప్రదమా?
Chiranjeevi: 40 ఏళ్ల కెరియర్లో చిరంజీవికి చుక్కలు చూపించిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు.. ఎవరంటే..?
5
Chiranjeevi Heroines
Chiranjeevi: 40 ఏళ్ల కెరియర్లో చిరంజీవికి చుక్కలు చూపించిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు.. ఎవరంటే..?
Teenmar mallanna Video: ఇదంతా బీఆర్ఎస్ డ్రామాలు.!.. మహిళ ఐఏఎస్ వివాదాస్పద కథనాలపై తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Teenmar mallanna sensational comments on brs over journalist arrest case: తెలంగాణలో మహిళ ఐఏఎస్ పై, ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ మంత్రిపై కొన్ని మీడియాలు  నిరాధార ఆరోపణలు, కథనాలు ప్రచురించాయి.దీనిపై తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. ఈ క్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం కేసు విచారణలో భాగంగా ముగ్గురు జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేసింది. ఈ క్రమంలో అనేక నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. మొత్తంగా దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు అన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, పోలీసుల తీరును తప్పుబట్టాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

దీనిపై సీపీ సజ్జనార్ కూడా అదే రెంజ్ లో అరెస్ట్ లపై స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. తప్పుచేయనప్పుడు ఫోన్ లు స్విచ్ ఆఫ్ లు చేసుకొవడం, రాత్రికి రాత్రే దేశం విడిచి వెళ్లడానికి ఎందుకు ప్రయత్నాలు చేయడం అంటూ మండిపడ్డారు. ఇక దీనిపై బీఆర్ఎస్ మంత్రి హరీష్ రావు, కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను, పోలీసుల తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టారు. దీనిపై తాజాగా.. ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తెలంగాణలో రాజుకున్న  మహిళా ఐఏఎస్  అధికారి మీద వార్తలు సదరు మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేయించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటూ బాంబు పేల్చారు.  అందుకే కేటీఆర్ లు, హరీష్ రావులు అంతగా రియాక్ట్ అయ్యారని అన్నారు. అదే విధంగా వారి తోక మీడియాలలో ప్రచారం చేశారన్నారు. అందుకే ఎంతో పెద్ద ప్రేమఉన్నట్లు హరీష్ రావు డీజీపీతో మాట్లాడినట్లు, కేటీఆర్ రాహుల్ గాంధీకి ట్విట్లు చేశారన్నారు.

Read more: V Hanumantha Rao Video: మీ భయానికి ఏపీకి పోలే.. కోళ్ల పందాలపై వీహెచ్ హనుమంత రావు ఫన్నీ కామెంట్స్... వీడియో..

ఇది తిరిగి తమకు ఎక్కడ చుట్టుకుంటుందో అని ముందు జాగ్రత్తగా కేటీఆర్,హరీష్ రావులు పై విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారని తీన్మార్ మల్లన్న వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఆ అరెస్ట్ అయిన జర్నలిస్టుల పట్ల కానీ, ఆ మీడియాపై కూడా బీఆర్ఎస్ కు పెద్దగా ప్రేమలేదన్నారు. మొత్తంగా తీన్మార్ మల్లన్న చేసిన కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో దుమారంగా మారాయి.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Teenmar MallannaJournalist arrestWoman ias defamation CaseCM Revanth ReddyBRS Harish Rao

Trending News