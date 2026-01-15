Teenmar mallanna Video: ఇదంతా బీఆర్ఎస్ డ్రామాలు.!.. మహిళ ఐఏఎస్ వివాదాస్పద కథనాలపై తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Teenmar mallanna sensational comments on brs over journalist arrest case: తెలంగాణలో మహిళ ఐఏఎస్ పై, ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ మంత్రిపై కొన్ని మీడియాలు నిరాధార ఆరోపణలు, కథనాలు ప్రచురించాయి.దీనిపై తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. ఈ క్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం కేసు విచారణలో భాగంగా ముగ్గురు జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేసింది. ఈ క్రమంలో అనేక నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. మొత్తంగా దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు అన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, పోలీసుల తీరును తప్పుబట్టాయి.
సంచలన విషయాలు బయటపెట్టిన తీన్మార్ మల్లన్న
మహిళా IAS అధికారి మీద వార్తలు NTV ద్వారా ప్రచారం చేయించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ
కేటీఆర్,హరీష్ రావులు ఇంతగా రీయాక్ట్ అయ్యి డ్రామాలు చేస్తున్నది Ntv మీద ప్రేమతో కాదు కేటీఆర్ బండారం బయట పడగళ్ల అని భయంతో చేస్తున్నారు.
మహిళా IAS అధికారిని మీద… pic.twitter.com/cHHis8DNzV
దీనిపై సీపీ సజ్జనార్ కూడా అదే రెంజ్ లో అరెస్ట్ లపై స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. తప్పుచేయనప్పుడు ఫోన్ లు స్విచ్ ఆఫ్ లు చేసుకొవడం, రాత్రికి రాత్రే దేశం విడిచి వెళ్లడానికి ఎందుకు ప్రయత్నాలు చేయడం అంటూ మండిపడ్డారు. ఇక దీనిపై బీఆర్ఎస్ మంత్రి హరీష్ రావు, కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను, పోలీసుల తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టారు. దీనిపై తాజాగా.. ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తెలంగాణలో రాజుకున్న మహిళా ఐఏఎస్ అధికారి మీద వార్తలు సదరు మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేయించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటూ బాంబు పేల్చారు. అందుకే కేటీఆర్ లు, హరీష్ రావులు అంతగా రియాక్ట్ అయ్యారని అన్నారు. అదే విధంగా వారి తోక మీడియాలలో ప్రచారం చేశారన్నారు. అందుకే ఎంతో పెద్ద ప్రేమఉన్నట్లు హరీష్ రావు డీజీపీతో మాట్లాడినట్లు, కేటీఆర్ రాహుల్ గాంధీకి ట్విట్లు చేశారన్నారు.
ఇది తిరిగి తమకు ఎక్కడ చుట్టుకుంటుందో అని ముందు జాగ్రత్తగా కేటీఆర్,హరీష్ రావులు పై విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారని తీన్మార్ మల్లన్న వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఆ అరెస్ట్ అయిన జర్నలిస్టుల పట్ల కానీ, ఆ మీడియాపై కూడా బీఆర్ఎస్ కు పెద్దగా ప్రేమలేదన్నారు. మొత్తంగా తీన్మార్ మల్లన్న చేసిన కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో దుమారంగా మారాయి.
