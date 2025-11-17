Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గం పలు కీలక నిర్ణయాలు.. ఏమేమిటంటే..?

Hyderabad: ఇచ్చిన హామీలు అమలుచేయకుండా తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తాజాగా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై యూటర్న్ తీసుకుంది. గతంలో జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి రద్దు చేయగా.. ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ప్రకటించింది. అందెశ్రీకి విశేష గుర్తింపునిస్తూనే.. గిగ్ వర్కర్ల కోసం కీలక ప్రకటన చేసింది. దుబాయ్ బస్సు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది.
హైదరాబాద్లోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సచివాలయంలో సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కొన్ని గంటల పాటు చర్చించి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మంత్రివర్గంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు ఇవే..
==> సౌదీ అరేబియా బస్సు ప్రమాద మృతులకు రూ.5 లక్షలు పరిహారం అందించాలని నిర్ణయం. మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే, మైనారిటీ విభాగానికి చెందిన ఒక అధికారితో కూడిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని వెంటనే సౌదీకి పంపించాలని నిర్ణయించింది.
==> గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ కార్మికుల సంక్షేమం, భద్రత కోసం తెలంగాణ ప్లాట్ ఫారమ్ బేస్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ (రిజిస్ట్రేషన్, సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ 2025) బిల్లును మంత్రివర్గం ఆమోదం. మొబిలిటీ, ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్, ఈ కామర్స్, లాజిస్టిక్స్.. ఇతర రంగాల్లో గిగ్ వర్కర్లు.. ఇళ్లలో పనివారి సంక్షేమానికి అందించాలని నిర్ణయం.
==> వీలైనంత తొందరలోనే పంచాయతీ ఎన్నికలకు వెళ్లాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. డిసెంబర్లోనే పంచాయతీ ఎన్నికలను పూర్తి చేసేందుకు కసరత్తు ప్రారంభించాలని, అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని మంత్రివర్గం అధికారులకు ఆదేశం.
==> ఎస్ఆర్ఎస్పీ స్టేజ్ 2 ప్రధాన కాలువకు రాంరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి పేరు పెట్టేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.
==> అందెశ్రీ కుమారుడు దత్త సాయికి డిగ్రీ కాలేజీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగం ఇవ్వాలని ఆమోదం. అందెశ్రీ స్మృతి వనం ఏర్పాటుకు నిర్ణయం
==> ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) లోపల ఉన్న పారిశ్రామిక భూములను మల్టీ యూజ్ జోన్స్గా మార్చేందుకు రూపొందించిన హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం.
==> డిసెంబర్ 8,9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్-2025 నిర్వహించేందుకు మంత్రివర్గం నిర్ణయం. డిసెంబర్ 9న తెలంగాణ రైజింగ్-2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరించాలని నిర్ణయం.
