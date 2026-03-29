Padi Kaushik Reddy: అసెంబ్లీ నిండు సభలో గుండాగిరి.!. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వివాదంపై ఎథిక్స్ కమిటికి సిఫారసు..

Mla padi kaushik reddy controversy in telangana assembly session:తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు పార్టీల మధ్య మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో
ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ... గత పాలనలో కొంతమంది ధరణినీ అడ్డు పెట్టుకొని వేల ఎకరాలు దోచుకున్నారని మాట్లాడారు. అదే విధంగా.. ఒక మాజీ హరీష్ రావు తమ్ముడు మామ బాలానగర్ భూముల అక్రమంగా కొల్లగొట్టారని అన్నారు. దీనిపై హౌస్ కమిటీ వేయాలని అన్నారు. దీంతో సభలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ నేతలు గట్టిగా కేకలు వేశారు. దీనిపై కడియం శ్రీహరి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కొంత మంది ఎమ్మెల్యేలమని మర్చిపోయి, సిగ్గులేకుండా . ప్రవర్తిస్తున్న తీరు చాలా దారుణమన్నారు. గట్టిగా అరుస్తున్నారని ఇది సభ సంప్రదాయం కాదన్నారు.
కడియం మాట్లాడుతుండగా హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గన్ తో కాల్చేస్తానన్నట్లు చేతితో సైగలు బెదిరింపులకు దిగారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతలు సీరియస్ అయ్యారు. వెంటనే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సభ్యత్వం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా సీరియస్ అయ్యారు. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వార్నింగ్ ను ఖండించారు. దీన్ని బీఆర్ఎస్ సమర్థిస్తుందా చెప్పాలన్నారు. మరోవైపు పాడికౌశిక్ రెడ్డిని కడియంకు వార్నింగ్ ఇవ్వడంను పలువురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మండిపడ్డారు. అసెంబ్లీ సాక్షిగా.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ రెచ్చిపోయారు.
ఏహ్.. చెప్తా విను.. కత్తుల కోలాటం చేస్తామంటూ ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. మరోవైపు కౌశిక్ రెడ్డి... మనిషి పెరిగిండు.. కానీ బుద్ది పెరగలేదని, సభలో చప్పట్లు కొట్టొద్దు.. చప్పట్లు కొట్టేది ఉంటే కోఠీకి పోయి చప్పట్లు కొట్టుకోండని చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్య చురకలు పెట్టారు. మొత్తంగా పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వివాదంపై అసెంబ్లీ తీర్మానించి ఎథిక్స్ కమిటికి సిఫారసు చేసింది.
ఇక గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో అసెంబ్లీలో హెడ్ ఫోన్స్ విసిరి దాడి చేశారని ఆరోపణలపై కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, సంపత్ కుమార్ సభ్యత్వం స్పీకర్ రద్దు చేశారు.ఆ తర్వాత, హైకోర్టు వరకు వెళ్లి మరీ కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, సంపత్ కుమార్ లు సభ్యత్వంను నిలుపుకున్నారు. ఇక పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అంశంలో సైతం ఆయన్ను బర్తరఫ్ చేయాలని కాంగ్రెస్ గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తుంది.
