English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Padi Kaushik Reddy: అసెంబ్లీ నిండు సభలో గుండాగిరి.!. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వివాదంపై ఎథిక్స్ కమిటికి సిఫారసు..

cm Revanth reddy fires on padi Kaushik reddy: హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహరంను సమర్థిస్తారా..?.. అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలపై నిప్పులు చెరిగారు. కౌశిక్ రెడ్డిని వదిలేస్తే అసెంబ్లీలో కత్తిపోట్లు జరుగుతాయన్నారు. దీన్ని సుమోటోగా స్వీకరించి ఎథిక్స్ కమిటి నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 29, 2026, 02:41 PM IST
  • పాడి కౌశిక్ రెడ్డిని బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్..
  • మరోసారి హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

Trending Photos

Mla padi kaushik reddy controversy in telangana assembly session:తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు పార్టీల మధ్య మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 
ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ... గత పాలనలో కొంతమంది ధరణినీ అడ్డు పెట్టుకొని వేల ఎకరాలు దోచుకున్నారని మాట్లాడారు. అదే విధంగా.. ఒక మాజీ హరీష్ రావు  తమ్ముడు మామ బాలానగర్ భూముల అక్రమంగా కొల్లగొట్టారని అన్నారు. దీనిపై హౌస్ కమిటీ వేయాలని అన్నారు. దీంతో సభలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ నేతలు గట్టిగా కేకలు వేశారు. దీనిపై కడియం శ్రీహరి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కొంత మంది ఎమ్మెల్యేలమని మర్చిపోయి, సిగ్గులేకుండా . ప్రవర్తిస్తున్న తీరు చాలా దారుణమన్నారు. గట్టిగా అరుస్తున్నారని ఇది సభ సంప్రదాయం కాదన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 కడియం మాట్లాడుతుండగా హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గన్ తో కాల్చేస్తానన్నట్లు చేతితో సైగలు బెదిరింపులకు దిగారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతలు సీరియస్ అయ్యారు. వెంటనే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సభ్యత్వం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా సీరియస్ అయ్యారు. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వార్నింగ్ ను ఖండించారు. దీన్ని బీఆర్ఎస్ సమర్థిస్తుందా చెప్పాలన్నారు. మరోవైపు పాడికౌశిక్ రెడ్డిని కడియంకు వార్నింగ్ ఇవ్వడంను పలువురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మండిపడ్డారు. అసెంబ్లీ సాక్షిగా.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ రెచ్చిపోయారు.

ఏహ్.. చెప్తా విను.. కత్తుల కోలాటం చేస్తామంటూ ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. మరోవైపు కౌశిక్ రెడ్డి... మనిషి పెరిగిండు.. కానీ బుద్ది పెరగలేదని,  సభలో చప్పట్లు కొట్టొద్దు.. చప్పట్లు కొట్టేది ఉంటే కోఠీకి పోయి చప్పట్లు కొట్టుకోండని చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్య చురకలు పెట్టారు. మొత్తంగా పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వివాదంపై అసెంబ్లీ తీర్మానించి ఎథిక్స్ కమిటికి సిఫారసు చేసింది.

ఇక గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో  అసెంబ్లీలో హెడ్ ఫోన్స్ విసిరి దాడి చేశారని ఆరోపణలపై కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, సంపత్ కుమార్ సభ్యత్వం స్పీకర్ రద్దు చేశారు.ఆ తర్వాత, హైకోర్టు వరకు వెళ్లి మరీ కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, సంపత్ కుమార్ లు సభ్యత్వంను నిలుపుకున్నారు. ఇక పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అంశంలో సైతం ఆయన్ను బర్తరఫ్ చేయాలని  కాంగ్రెస్  గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana AssemblyPadi Kaushik ReddyCM Revanth ReddyTelangana PoliticsCongress Vs BRS

Trending News