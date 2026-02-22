Bjp Chief RamaChandra rao: తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ అరెస్ట్.. మరోసారి హీటెక్కిన రాజకీయాలు..

Telangana bjp chief Ramchadra rao arrested amid kamareddy mla Venkata ramana reddy row: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు మరోసారీ హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే రాంచందర్ రావు, షబ్బీర్ అలీ ల మధ్య వార్ పీక్స్ కు చేరింది. దీంతో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వల్ల భారీగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చేరి నినాదాలు చేశారు. దీంతో బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా చేరుకున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా షబ్బీర్ అలీ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణారెడ్డి తమ వల్లే రాజకీయాల్లో రాణించగలిగాడని అన్నారు. అదే విధంగా.. ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి, ఆయన తండ్రి కలిసి స్థానిక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీ భూముల్ని మరో కాలేజీకి కట్టబెట్టారంటూ ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే వర్సెస్ షబ్బీర్ అలీల మధ్య వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది. దీంతో కామారెడ్డిలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఇక దీనిపై ఊరుకునేదిలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ తో తెల్చుకొవడమేనన్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు కామారెడ్డికి వెళ్తుండగా పోలీసులు నేతల్ని ఎక్కడికక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ లు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రాంచందర్ రావును సైతం తార్నాకాలోని ఆయన నివాసంలో పోలీసులు ఇప్పటికే హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. ఉదయం నుంచి భారీగా బీజేపీ నివాసం ఇంటికి కార్యకర్తలు తరలి వస్తుండటంతో హైటెన్షన్ నెలకొంది. దీనిపైన వెనక్కు తగ్గేది లేదని కామారెడ్డి వెళ్తానని రాంచందర్ రావు పట్టుబట్టడంతో పోలీసులు తెలంగాన బీజేపీ చీఫ్ ను అరెస్ట్ చేశారు. పలువురు కార్యకర్తల్ని అరెస్ట్ చేసి బొల్లారం పీఎస్ కు తరలించారు. మరోవైపు బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు హౌస్ అరెస్ట్ ను కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రంగా ఖండించారు.
Read more: Bandi Sanjay: రాష్ట్రంలో రౌడీ రాజ్యం.. ప్రశ్నిస్తే దాడులు, ఎంఐఎంను కాపాడటానికే: బండి సంజయ్..!
తెలంగాణలో రౌడీ రాజ్యం నడుస్తోందని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రశ్నిస్తే దాడులు చేయడమేంటని..?.. తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణలో మరోసారి ఎమర్జెన్సీ రోజులు గుర్తుకు వచ్చేలా రేవంత్ రెడ్డి పాలన కొనసాగుతుందని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.