Eatala Rajender: ఇది వికసిత భారత్.. అభివృద్ధి బడ్జెట్: ఈటల రాజేందర్‌

Union Budget 2026 -27: కేంద్ర బడ్జెట్పై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతుండగా.. తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలు మాత్రం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణకు కేంద్ర బడ్జెట్లో రూపాయి దక్కకపోయినా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కీలక ప్రకటనలు చేశారు. న్యూఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ స్పందిస్తూ కేంద్ర బడ్జెట్ను స్వాగతించారు. 'భారతదేశంలో సుస్థిరమైన ప్రభుత్వ నడుస్తోంది. దూరదృష్టితో దీర్ఘకాలిక నిర్ణయాలతో భారత జీడీపీ ఏడు శాతం పెరిగింది. గతేడాది రూ.50 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే ఈ ఏడాది రూ.53 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు' అని వివరించారు.
'కేంద్ర బడ్జెట్లో అనేక ప్రజారంజక విషయాల మీద దృష్టి పెట్టారు. నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడానికి గత బడ్జెట్లో మాదిరిగా ఈ ఏడాది రూ.4 లక్షల కోట్లు పెట్టారు. మేకిన్ ఇండియా మేడిన్ ఇండియా అనుగుణంగా యువశక్తి దేశ పురోగమనంలో భాగస్వాములు చేయాలని లక్ష్యంతో బడ్జెట్ పెట్టారు' అని ఈటల రాజేందర్ తెలిపారు. 'అనేక మందుల మీద దిగుమతి సుంకం తగ్గించారు. క్యాన్సర్తో పాటు 17 రకాల మందుల మీద పన్ను రాయితీ ఇచ్చి పేద రోగులకు ఉపశమనం కల్పించారు. ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ట్రామా కేర్ సెంటర్ పెట్టాలని నిర్ణయించారు' అని బీజేపీ ఎంపీ రాజేందర్ వెల్లడించారు.
'మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి పథకానికి పేరు మారిస్తే ఆ పథకమే తీసేస్తున్నట్లుగా ప్రతిపక్షాలు దుష్ప్రచారం చేశాయి. కానీ గత బడ్జెట్లో రూ.81 వేల కోట్లు బడ్జెట్ పెడితే ఈసారి రూ.లక్షా యాభైవేల కోట్ల పై చిలుకు బడ్జెట్ పెట్టారు. గ్రామీణ పేదలకు మరింత ఉపాధి కల్పిస్తుంది' అని మల్కాజిగిరి ఎంపీ రాజేందర్ తెలిపారు. 'లక్షలాదిమంది ఆధారపడి ఉన్న చేనేత రంగానికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న డైరీ, పౌల్ట్రీ, వ్యవసాయంతో పాటు అనుబంధ రంగాలకు పెద్దపీట వేసింది అనడానికి బడ్జెట్ స్పీచ్ సాక్ష్యం' అని చెప్పారు.
'ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులు తగ్గించి స్వదేశీ ఉత్పత్తులు పెంచడం కోసం అనేక పథకాలను ఈ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టారు. వికసిత భారత్ 2047 వైపు ప్రయాణించడానికి ఈ బడ్జెట్ స్పష్టమైన మార్గ నిర్దేశం చేసింది. సేవారంగం మీద మొట్టమొదటిసారిగా దృష్టి పెట్టి ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేసింది. ఒరిస్సా- ఆంధ్రప్రదేశ్-తమిళనాడు-కేరళ రాష్ట్రాలకు మినరల్ హబ్గా తయారు చేయడం కోసం ప్రత్యేక కారిడార్ ప్రకటించారు' అని ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ వివరించారు. 'ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో పర్యాటక అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలను ఈ బడ్జెట్ ఇచ్చింది. బ్యాంకింగ్ రంగం నుంచి అప్పులు ఎక్కువగా ఇచ్చేందుకు ఏం చేయాలి అనే దానిమీద చాలా సునిశితమైన దృష్టితో ఈ బడ్జెట్ ప్రతిపాదన చేశారు' అని బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ వెల్లడించారు.
