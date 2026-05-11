BJP President Ramchander Rao reacts on Bandi Bhagirath pocso Case: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ పై మైనర్ బాలికను అత్యాచారం చేసిన ఘటనలో పేట్ బషీర్ పేట్ పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసుపై తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డీజీపీకి కీలక ఆదేశాలు చేశారు. విచారణలో ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రత్యేకంగా అధికారులతో దర్యాప్తు చేపట్టాలన్నారు. 8వ తేదీన కేసు నమోదైన విచారణకు ఎందుకు ఇంత ఆలస్యమైందని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ను ప్రశ్నించారు. మరోవైపు ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో బందో బస్తులో పోలీసులు నిమగ్నం అవ్వడం వల్ల ఆలస్యమైందని డీజీపీ చెప్పుకొచ్చారు. దీనిపై ప్రత్యేకంగా సిట్ ను ఏర్పాటు చేశారు.
బండి సంజయ్ కొడుకు POCSO కేసు మీద స్పందించిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు
బండి సంజయ్ కొడుకు చేసిన పనికి ఆయనకు ఏం సంబంధం లేదు
బండి సంజయ్ మా పార్టీ ఎంపీ, కేంద్ర మంత్రి కానీ ఈ వ్యవహారంలో పార్టీకి దానికి సంబంధం లేదు https://t.co/MTFSdLmgKw pic.twitter.com/UQNk56S5NQ
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 11, 2026
ఈ క్రమంలో దీనిపై రాజకీయంగా దుమారం చెలరేగింది. బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు బండి భగీరథ్ పై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని పలు చోట్ల నిరసనలు, ధర్నాలకు దిగారు. సామాన్యులకు ఒక న్యాయం, మంత్రులు, అధికారులకు మరో న్యాయమా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. బీజేపీతో కాంగ్రెస్ చీకటి ఒప్పందకు ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఏంకావాలంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు. దీనిపై తాజాగా..తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు రియాక్ట్ అయ్యారు.
బండి సంజయ్ కొడుకు POCSO కేసు మీద బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బండి సంజయ్ కేంద్ర మంత్రి అని, తమ పార్టీకీ చెందిన కీలక నేతగా చెప్పుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా.. కొడుకు చేసిన పనికి ఆయనకు ఏం సంబంధం లేదని మాట్లాడారు. ఇది వారి కుటుంబ విషయమని పార్టీతో సంబంధంలేదని అన్నారు. ఒక వేళ వారి కుటుంబ సభ్యులు దీనిలో ఇన్వాల్స్ అయితే పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజాలు బైటపడతాయన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై పొలిటికల్ హీట్ రాజుకుంది. బండి సంజయ్ కొడుకు భగీరథ్ తప్పు చేస్తు తండ్రికి సంబంధంలేదని అనడంఏంటని నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. ఇదేనా దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పార్టీ ఇస్తున్న వివరణ అంటూ బీజేపీపై సోషల్ మీడియాలో ఇతర పార్టీల కార్యకర్తలు సెటైర్లు వేస్తున్నారు. మరోవైపు దీనిపై చట్టపరంగా తెల్చుకుంటామని ఇప్పటికే బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పోలీసులు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తారన్నది సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
