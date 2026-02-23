Telangana Inter Exams 2026: ఇంటర్ విద్యార్థులకు శుభవార్త.. నిమిషం నిబంధనపై తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం.. డిటెయిల్స్..

Telangana Board of inter mediate key decision on one minute rule: తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈక్రమంలో దీనిపై ఇప్పటికే అన్ని ఇంటర్ కాలేజీలు సైతం సిలబస్ ను పూర్తి చేశాయి. పలు చోట్ల హల్ టికెట్ ల జారీపై వచ్చిన అనేక అనుమానాలను కూడా తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు క్లారీటీ ఇచ్చింది. ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా ఎగ్జామ్ లు రాసే విధంగా ప్రభుత్వంచర్యలుతీసుకుంటుందని బోర్డు సెక్రెటరీ కృష్ణాదిత్య ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ నెల 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ ఎగ్జామ్ లు జరగనున్నాయని ఇంటర్ బోర్డు సెక్రటరీ, ఐఏఎస్ అధికారి కృష్ణాదిత్య షెడ్యుల్ ను వెల్లడించారు. ఈ సారి 9,97,075 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకాబోతున్నారన్నారు. దీనిలో ఇంటర్ ఫస్టియర్ నుంచి 4,89,126 మంది, రెండో సంవత్సరం నుంచి 5,07,949 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు అటెండ్ కాబోతున్నారు.
దీనికోసం 863 ప్రైవేటు కాలేజీలు, 404 ప్రభుత్వ కళాశాలలు, 221 ఎయిడెడ్ కాలేజీలు 7 ఇతర విద్యాసంస్థలకు సెంటర్లుగా ఎంపిక చేశారు. అంతే కాకండా.. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో అధికంగా సెంటర్లు ఉన్నాయి. మాస్ కాపీయంగ్ జరక్కుండా ఎక్కడికక్కడ సీసీకెమెరాలను అమర్చామన్నారు. నిరంతరం దీనిలో చూసేందుకు వీలుగా సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి అరగంట ముందే చేరుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
అదే విధంగా ఒక నిముషం నిబంధనతోచాలా మంది విద్యార్థులు సఫర్ అవుతున్నారని, ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చినా కూడా వారికి ఎగ్జామ్ సెంటర్ లోపలికి అనుమతిస్తామని చెప్పారు. కానీ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు మాత్రం లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఆలస్యం కాకుండా చూసుకొవాలన్నారు.
అలాగే మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎగ్జామ్ పూర్తి అయిన కూడా విద్యార్థులను బయటకు పంపమని, పరీక్షా పత్రాలను కూడా అప్పటి వరకు బయటకు తీసుకెళ్లకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఇక హాల్ టికెట్ల విషయంలో తలెత్తిన వివాదాలపై కూడా ఆయన స్పష్టతనిచ్చారు.
ఫీజులు చెల్లించ లేదనే కారణంతో విద్యార్థులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా, అందరికీ హాల్ టికెట్లు అందేలా చర్యలు తీసు కుంటున్నామని తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని శాఖలతోల అధికారులతో సమన్వయంతో విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఇంటర్ బోర్డ్ సెక్రెటరీ కృష్ణాదిత్య ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
