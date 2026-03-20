Telangana Budget 2026: నేడే తెలంగాణ బడ్జెట్.. కొత్తగా ఆరు పథకాలు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం..

Telangana Budget 2026: 2026-27 గాను తెలంగాణ బడ్జెట్ ను నేడు ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. శాసన సభ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. బడ్జెట్‌పై రాజకీయ, ఆర్థిక వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం, ఈ బడ్జెట్‌ను కీలకంగా భావిస్తోంది. బడ్జెట్‌లో ఆరు కొత్త పథకాలను ప్రకటించే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి మూడో బడ్జెట్ కావడం వల్ల, హామీల అమలు విషయంలో ఒత్తిడి కూడా కనిపిస్తోంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:45 AM IST

Full Budget Details of Telangana State: 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్‌ పద్దు సుమారు 3.36 లక్షల కోట్ల వరకు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. కొత్త బడ్జెట్‌లో సంక్షేమం, అభివృద్ధి పథకాలకు అగ్రతాంబూలం ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా సంక్షేమ పథకాలకు లక్ష కోట్లకుపైగా దక్కనున్నాయని అంచనా. బడ్జెట్‌ను శాసనసభలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, శాసనమండలిలో ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి లేదా దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు బడ్జెట్ ను  ప్రవేశపెట్టనున్నారు. గత బడ్జెట్‌లో మొత్తం వ్యయం రూ.  3లక్షల 4వేల 965 కోట్లుగా ప్రతిపాదించిన ప్రభుత్వం ఈసారి దానిపై 8-10శాతం వరకు అదనంగా పెంచి రూ. 3.29 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 3.30 లక్షల కోట్లుగా చూపనుందని సమాచారం.

కీలకమైన మూలధన వ్యయం గత బడ్జెట్‌లో రూ. 36వేల 504 కోట్లుగా ప్రతిపాదించగా ఈసారి రూ. 45 వేల కోట్ల వరకు పెంచే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే జరిగితే అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపై నిధుల వ్యయం అధికమవుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్‌లో మూలధన వ్యయం కింద రూ. 36వేల 504 కోట్లనే కేటాయించినా... గత పది నెలల్లో అంటే 2025 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2026 జనవరి ఆఖరుకు 44వేల 376 కోట్లకు పైగా విడుదల చేసింది. ఈ పద్దు కింద వ్యయం పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆర్బీఐలు కూడా రాష్ట్రాలకు సూచిస్తున్నాయి.

త్వరలో చేపట్టనున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, యంగ్‌ ఇండియా స్కూల్స్‌ వంటి వాటికి నిధులు భారీగా అవసరం. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి 29 వేల కోట్లు అవసరమని గృహనిర్మాణ శాఖ సైతం ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. వీటికి గత ఏడాది రూ.  12వేల 571 కోట్లు కేటాయించగా ఈసారి రూ. 17 వేల కోట్ల వరకు పెంచే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం. నీటిపారుదల శాఖ ప్రతిపాదించిన 26 వేల కోట్లను ప్రభుత్వం కేటాయించినా... అందులో 11వేల 800 కోట్ల వరకు మాత్రమే ప్రాజెక్టుల పనులకు దక్కే అవకాశముంది. మిగతావి పాత రుణాల కిస్తీలు, ఇతర ఖర్చులకు వెళ్తాయి. 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ రంగంలో ఇస్తున్న రాయితీల్లో... విద్యుత్, వ్యవసాయ, సంక్షేమ శాఖలకు భారీగా ఖర్చు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా 30 లక్షల వ్యవసాయ బోర్లకు, 50 లక్షల గృహజ్యోతి పథకం ఇళ్లకు ఉచితంగా విద్యుత్‌ సరఫరా చేయడానికి రూ. 20 వేల కోట్లు కావాలని డిస్కంలు అడిగాయి. గత బడ్జెట్‌లో రూ. 14 వేల కోట్లు ఇచ్చినా సరిపోలేదు. 

రైతుభరోసా, రైతుబీమా, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ తదితర సంక్షేమ పథకాలకు ఈసారి 20 వేల కోట్లు కేటాయించాలనే ప్రతిపాదనలున్నాయి. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ, మహిళా-శిశు సంక్షేమ శాఖలన్నింటికీ కలిపి గత బడ్జెట్‌లో 72,396 కోట్లు కేటాయించగా ఈసారి 7-8శాతం పెంచి 77 వేల కోట్లు కావాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు. ఈ ఖర్చులు అనివార్యమైనందున కేటాయింపులను పెంచొచ్చు. 

కొత్తగా ఉద్యోగాల భర్తీతో జీతభత్యాల చెల్లింపుల కోసం గత బడ్జెట్‌లో 44వేల 478 కోట్లు కేటాయించినా సరిపోలేదు. ఈ విభాగానికి 46 వేల కోట్లు ఇవ్వొచ్చని అంచనా. విశ్రాంత ఉద్యోగులకు తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సిన బెనిఫిట్స్‌తోపాటు పింఛన్లకూ భారీగా నిధులు అవసరం. రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల పింఛన్లకు గత బడ్జెట్‌లో 13వేల 109 కోట్లు కేటాయించినా వ్యయం 16 వేల కోట్లను దాటింది. మరోవైపు వచ్చే ఏడాది 8 వేల మంది ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరికి తక్షణ రిటైర్‌మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ చెల్లింపులకే 10 వేల కోట్లు కావాలి. ఇవే కాకుండా ఉద్యోగుల పెండింగు బిల్లులు 10 వేల కోట్లు పేరుకుపోయాయి. వీటన్నింటి కోసం కొత్త బడ్జెట్‌లో కనీసం 20 వేల కోట్లు కేటాయించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. పింఛన్ల పద్దు కింద 16 వేల కోట్లు కేటాయించే అవకాశాలున్నాయి. 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో తీసుకున్న రుణాలు, వాటి వడ్డీలు, పాత బకాయిల చెల్లింపులకు అంచనాలకు మించి ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. గత బడ్జెట్‌లో వడ్డీల పద్దుకు 19వేల 369 కోట్లు కేటాయించినా చివరికి 25 వేల కోట్లకుపైగా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఈసారీ వడ్డీల పద్దుకు ఇదేస్థాయిలో కేటాయించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. 

గత బడ్జెట్‌లో కొత్త రుణాల సేకరణ లక్ష్యం 54 వేల కోట్లుగా పెట్టుకున్నా చివరికి 70 వేల కోట్లకు చేరింది. ఇదేస్థాయిలో కొత్త బడ్జెట్‌లోనూ రుణాల సేకరణ అంచనా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. కొత్తగా తీసుకుంటున్న రుణాల సొమ్ములో 70 శాతానికి పైగా పాతబాకీల కిస్తీల చెల్లింపులకే ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోంది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

