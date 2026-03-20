Telangana Budget: తెలంగాణ బడ్జెట్ వేళ బిగ్ ట్విస్ట్.. మరో స్కాం బయటపెట్టిన హరీష్ రావు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Harish rao on fires on congress govt: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ మంజూరు చేశారని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై హరీష్ రావు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా దీనిపై అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వంను నిలదీస్తామని మాజీ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 12:47 PM IST
  • కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ హరీష్ రావు..
  • మరో స్కామ్ బైటపెట్టిన మాజీ మంత్రి..

Telangana budget Brs harish rao fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక కాంగ్రెస్ , బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మరోవైపు నేతల మధ్య ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు పీక్స్ కు చేరాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎంట్రీ ముందు మొక్కజొన్న కంకులు పట్టుకున్న ఘటనలో మార్షల్స్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య భారీ తోపులాట జరిగిన విషయం తెలిసిందే.ఈ క్రమంలో రైతులు పడుతున్న ఆవేదనలపై హరీష్ రావు ప్రభుత్వంను నిలదీశారు. ఇక తాజాగా.. మరోసారి హరీష్ రావు తెలంగాణలో మరో స్కామ్ ను బైటపెట్టారు.ఈ క్రమంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్  నుంచి 10 ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ లోకి జంప్ అయ్యారంటూ ఏకంగా సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లింది. కానీ బీఆర్ఎస్ కు మాత్రం చిక్కు ఎదురైంది. ఇక తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మరో స్కామ్ ను బైటపెట్టారు. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ మంజూరు చేసిందని అన్నారు. ఇదే క్రమంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు మంజూరు చేయకుండా మొండి చేయిచూపిస్తుందన్నారు.
ప్రతీ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ టెండర్ ఎక్సెస్‌లో ఇస్తున్నారన్నారు.

ఇప్పటికే  9 స్కూల్ నిర్మాణ కాంట్రాక్టులు KLSR కంపెనీకి ఇచ్చారని విస్తుపోయే విషయాల్ని బైటపెట్టారు. అత్యధికంగా కొండా సురేఖ నియోజకవర్గంలో 4.99, దామోదర రాజనర్సింహ నియోజకవర్గంలో 4.99 శాతం ఎక్సెస్‌కు టెండర్లు కట్టబెట్టారని అన్నారు రేవంత్ రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు నియజకవర్గాలలో 4.95% ఎక్సెస్‌లో టెండర్ కట్టబెట్టారని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

జూపల్లి కృష్ణారావు నియోజకవర్గంలో 4.77, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నియోజకవర్గంలో 4. 87, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ నియోజకవర్గంలో 4.89, శ్రీధర్ బాబు నియోజకవర్గంలో 4.89 శాతం ఎక్సెస్‌కు టెండర్లు కట్టబెట్టారని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు.

బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాలకు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ లను మంజురు చేయకపోవడం వెనకాల అసలు మతలబు ఏంటన్నారు. కానీ గతంలో తమ బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ హయాంలో అన్ని పథకాలు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో సమానంగా అమలు చేశామని గుర్తు చేశారు. దీనిపై అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వంను నిలదీస్తామని హరీష్ రావు చిట్ చాట్ లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ పార్టీవారికి, పార్టీ ఫిరాయింపుదారులకు ఒక న్యాయం, ఇతరులకు మరో న్యాయమా అంటూ హరీస్ రావు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. బీజేపీతో చీకటి ఒప్పందం దీనితో బైటపడిందన్నారు.

 

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoCM Revanth ReddyCongress govtTelangana Assembly sessionTelangana budget session

