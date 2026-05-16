/Telangana Cabinet Expansion: తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో కీలక మార్పులు.. నేడు ఢిల్లికి రేవంత్ రెడ్డి..

Telangana New Cabinet : నేడు రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ఓ న్యాయమూర్తి కుమారుడికి సంబంధించిన పెళ్లి రిసెప్షన్ వేడుకు ముఖ్యమంత్రి హాజరు కానున్నారు. దాంతో పాటు రేపు ఉదయం కాంగ్రెస్ పార్టీ హై కమాండ్ అయిన రాహుల్, సోనియా, ఖర్గేలను విడివిడిగా కలవనున్నారు. ప్రస్తుతం సోనియా గాంధీ ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడంతో ఆమెను పరామర్శించనున్నారు రేవంత్ రెడ్డి. మరోవైపు కేరళంలో సీఎంఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయన నేపథ్యంలో ఈసందర్భంగా ఆయన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు విషయాలపై అధిష్టానంతో చర్చించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది.
ప్రధానంగా చాలా రోజులుగా పెండింగ్ లో ఉన్న క్యాబినెట్ విస్తరణలో భాగంగా మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేర్పులపై కేంద్ర పెద్దల అనుమతులు తీసుకోన్నారు. అంతేకాదు ప్రస్తుతం మంత్రులు నిర్వహిస్తున్న శాఖల మార్పులు కూడా చేయనున్నట్టు సమాచారం. నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేరళలో ఘన విజయం సాధించింది. మరోవైపు తమిళనాడులో విజయ్ పార్టీకి బయట నుంచి మద్దతు ప్రకటించింది. త్వరలో ప్రభుత్వంలో రెండు కీలక పదవులు తీసుకోనుంది.
ఇప్పటికే కేరళ నూతన సీఎం అభ్యర్ధి తేలిపోవడంతో రేవంత్ రెడ్డి రేపు.. కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలతో సమావేశం కాబోతున్నారు. రాష్ట్రంలో జరిగే రాజకీయ అంశాలను ప్రస్తావించనున్నారు. ప్రధానంగా కేరళంలో ఘనవిజయం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా బూస్ట్ అప్ ఇచ్చింది. ఓ రకంగా దేశంలో కాంగ్రెస్ పాలించే రాష్ట్రాల సంఖ్య 4కు చేరింది. తెలంగాణతో పాటు కర్ణాటక, హిమాచల్ ప్రదేశ్ తో పాటు కేరళలో అధికారంలోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పాలిస్తున్న మూడు రాష్ట్రాలు కూడా దక్షిణాదినే ఉండటం విశేషం. కేరళం ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రచారం చేసిన నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. అయితే.. కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు.. ఈ ఓట్లన్ని ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత కారణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పడ్డాయని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి పెద్దగా ప్రచారం చేయకపోయినా.. కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ గెలిచేదాని అందరు చెబుతున్న మాట.
మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనలో పార్టీ పనులతో పాటు ప్రభుత్వ పనులకు సంబంధించి పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కలవనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై వారిని కలిసి నివేదిక సమర్పించనున్నారు. ముఖ్యంగా మెట్రో విషయంలో జాప్యం లేకుండా త్వరితగతిన అనుమతలు మంజూరు చేయాలని కేంద్రాన్ని మరోసారి కోరనున్నారు. ఢిల్లీకి రేవంత్ రెడ్డి ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా మంత్రివర్గ విస్తరణ ఎప్పుడు అన్నటువంటి చర్చ రాష్ట్రంలోనూ ఆ ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండున్నర సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం పాలన కొనసాగుతూ వస్తుంది. ఇంకా రెండున్నర
సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి టైం ఉంది. వచ్చే ఎన్నికలు 2029 ప్రారంభంలోనే జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో ఖాళీగా రెండు స్థానాలను భర్తీ చేసే అంశంపై పార్టీ పెద్దలతో చర్చించనున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న కోమటిరెడ్డి తో పాటు విజయశాంతికి క్యాబినేట్ లో తీసుకునే అంశంపై చర్చించనున్నారు. వీరిద్దరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో తిరిగి తీసుకునేటపుడే మంత్రివర్గంలో తీసుకుంటామని హామి ఇచ్చారు.ఈ నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డితో పాటు విజయశాంతి పార్టీలో చేరారు. అంతేకాదు.. రాబోయే మంత్రివర్గ విస్తరణలో వీరిద్దరికి చోటు కల్పించడం ఖాయం అనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. మరోవైపు ఇప్పటికే క్యాబినేట్ లో ఉన్న పెద్ద కోమిటిరెడ్డితో పాటు మరో ఇద్దరిని తొలిగించి క్యాబినేట్ ను పున:వ్యవస్థకరించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మంత్రివర్గ విస్తరణలో సామాజిక, ఆర్ధిక అన్ని అంశాలను బేరీజు వేసుకొని తగిన నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సారి మంత్రివర్గంలో ఎస్టీకి చోటు కల్పించనున్నారు. మొత్తంగా ఓసీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళ వంటి కోటాలను పరిగణలోకి తీసుకునే మంత్రివర్గం విస్తరణ చేపట్టే అవకాశాలున్నాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు చెబుతున్న మాట.
