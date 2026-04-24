Telangana Cabinet Meeting: పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌పై సంచలన నిర్ణయం.. తెలంగాణ మంత్రివర్గం నిర్ణయాలు ఇవే!

Telangana Cabinet Meeting Decisions: తెలంగాణలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఆర్టీసీ సమ్మెతోపాటు పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ తదితర మొత్తం 7 అంశాలపై మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవే!

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 24, 2026, 12:17 AM IST

Trending Photos

Telangana Cabinet Meeting: ఉధృతంగా సాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మెతోపాటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ఏర్పాటుచేసిన పీసీ ఘోష్‌ నివేదికపై హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు కూడా పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇద్దరు ఉద్యోగులు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడడంతో ఆర్టీసీ సమ్మెపై ప్రభుత్వం సత్వరమే స్పందించి చర్చలకు పిలవాలని నిర్ణయించింది. ఇక రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపిన పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌పై న్యాయ నిపుణులతో చర్చించాలని మంత్రివర్గం తీర్మానం చేసింది.

హైదరాబాద్‌లోని సచివాలయంలో గురువారం సాయంత్రం తెలంగాణ మంత్రివర్గం సమావేశమైంది. రాష్ట్రంలోని పలు కీలక అంశాలపై రెండు గంటలపాటు చర్చించింది. ఈ మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకున్న ఏడు నిర్ణయాలు ఇవే.

==> సమ్మె విరమించాలని ఆర్టీసీ కార్మికులకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆర్టీసీ కార్మికులు సంయమనం పాటించాలని.. చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉంది. సమస్యల పరిష్కారం కోసం అధికారుల కమిటీ వేసినట్లు గుర్తుచేసింది. రేపు ఉప ముఖ్యమంత్రి అధ్వర్యంలో చర్చలకు రావాలని కార్మిక సంఘాలకు మంత్రివర్గం విజ్ఞప్తి చేసింది. 

==> కాళేశ్వరంపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్టుపై హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై మంత్రివర్గం చర్చించింది. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని మాత్రమే తీర్పునిచ్చిందని మంత్రివర్గంలో చర్చించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించి 9 నెలలైనా దర్యాప్తు ప్రారంభం కాకపోవడంతో.. ప్రభుత్వం తరఫున మరోసారి సీబీఐని  కోరాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. హైకోర్టు తీర్పు పరిశీలించిన తర్వాత న్యాయ నిపుణులతో చర్చించి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలా.. లేదా అనేది నిర్ణయిస్తామని మంత్రివర్గం తెలిపింది.

==> రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపుతోపాటు రిటైరైన ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకపోవడంతో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతుండడాన్ని మంత్రివర్గంలో చర్చ జరిగింది. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆఫీసుల చుట్టూ, సచివాలయం చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి రాకుండా వెంటనే వారికి ఇచ్చే బకాయిల చెల్లింపులకు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించి.. అవసరమైన నిధులు సర్దుబాటు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. అవసరమైతే తమ జీతాలు, ప్రజాప్రతినిధులకు ఇచ్చే జీతాల నుంచి 50 శాతం రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు వెంటనే సర్దుబాటు చేయాలని మంత్రులు ముందుకువచ్చారు. వెంటనే ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘాలు, బాధ్యులైన వారందరినీ పిలిచి చర్చలు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. వంద రోజుల్లోగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల చెల్లింపు దిశగా ఏర్పాట్లు చేయాలని నిర్ణయించింది.  

==> పదవీ కాలం పూర్తయిన ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సహకార సంఘాలకు (పీఏసీఎస్‌) నామినేట్ పద్ధతిన పాలకవర్గాల నియామకానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం

==> హైదరాబాద్‌లోని గ‌చ్చిబౌలి స్టేడియాన్ని పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్ (పీపీపీ) ప‌ద్ధ‌తిలో అభివృద్ధి చేయాల‌నే ప్ర‌తిపాద‌న‌కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్ర‌స్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 76 ఎకరాల్లో 64 ఎక‌రాల్లో 21 ర‌కాల క్రీడా సౌక‌ర్యాలు క‌ల్పించ‌డంతోపాటు ఔట్ డోర్ స్టేడియం సామ‌ర్థ్యం 20 వేల నుంచి 50 వేల‌కు పెంచాలని నిర్ణయించింది. స్విమ్మింగ్‌పూల్ సామ‌ర్థ్యం పెంపుతో పాటు స్పోర్ట్స్ యూనివ‌ర్సిటీ ఏర్పాటు, క్రీడాకారుల‌కు వ‌స‌తి, శిక్ష‌ణ సౌక‌ర్యాలు క‌ల్పించ‌డానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మిగిలిన 12 ఎక‌రాల‌ను డెవ‌ల‌పర్స్‌కు ఇచ్చి క‌మ‌ర్షియ‌ల్ యాక్ట‌విటీస్‌కు అనుమ‌తి, క‌మ‌ర్షియ‌ల్ యాక్ట‌విటీస్‌తో వ‌చ్చే రెవెన్యూను స్పోర్ట్స్ యూనివ‌ర్సిటీ నిర్వ‌హ‌ణ‌, క్రీడాకారుల వ‌స‌తి, శిక్ష‌ణ ఇత‌ర కార్య‌క్ర‌మాల‌కు ఉపయోగించాలని నిర్ణయం.

==> మంథని నియోజకవర్గంలో చిన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు భూసేకరణ పూర్తి చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. ఈ ప్రాజెక్టుతో మహాదేవ్‌పూర్, కాటారం, మల్హర్ రావు, మహముత్తారం మండలాల్లో దాదాపు 45 వేల ఎకరాలకు, 63 గ్రామాల  ప్రజలకు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు భూసేకరణకు అవసరమయ్యే రూ.166.67 కోట్ల ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం

==> శ్రీ‌పాద ఎల్లంప‌ల్లి ప్రాజెక్టు ప‌రిస‌రాల్లో మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ రెవెన్యూ ప‌రిధిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆక్వా పార్క్ ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. ఇరిగేష‌న్ డిపార్ట్ మెంట్కు  చెందిన 85.10 ఎక‌రాలను మ‌త్స్య శాఖ‌కు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

