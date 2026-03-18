Telangana CM: ఎవరూ అడ్డుపడ్డా అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్తా: తెలంగాణ సీఎం

Telangana CM Full Speech In Telangana Assembly Budget Session: ఎవరూ అడ్డూ పడినా.. అడ్డుకున్నా అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళ్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. గొప్ప లక్ష్యంతో తాము ముందుకువెళ్తున్నామని.. అద్భుత ప్రసంగం చేసిన గవర్నర్‌కు ధన్యవాదాలు ప్రకటించారు. అసెంబ్లీలో సీఎం ప్రసంగం ఇలా ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:58 PM IST

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని..దొరికినోడికి దొరికినంతా..బంగారం ఎక్కడ ఉందంటే?
5
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని..దొరికినోడికి దొరికినంతా..బంగారం ఎక్కడ ఉందంటే?
Happy Ugadi 2026 Wishes: మీ కోసమే తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
5
Ugadi 2026 Wishes
Happy Ugadi 2026 Wishes: మీ కోసమే తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
Samantha: బెడ్‌రూమ్ లో భర్త రాజ్.. ఏం చేస్తున్నారో చూడమంటూ ఫోటో షేర్ చేసిన సమంత..!
5
Samantha Ruth Prabhu
Samantha: బెడ్‌రూమ్ లో భర్త రాజ్.. ఏం చేస్తున్నారో చూడమంటూ ఫోటో షేర్ చేసిన సమంత..!
AP Inter Holidays: ఏపీ ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. వేసవి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే?
5
AP Inter Holidays 2026
AP Inter Holidays: ఏపీ ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. వేసవి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే?
Telangana Assembly Budget Session: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలను ప్రతిభింబిస్తూ, రాష్ట్ర అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వానికి ఉన్న సంకల్పాన్ని, గొప్ప విజన్‌ను గవర్నర్‌ ఆవిష్కరించారని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.  అక్షరాల రూపంలో ఉన్న ఆలోచనలు కాదు.. తెలంగాణ అభివృద్ధికి మార్గదర్శి అని పేర్కొన్నారు. 2034 నాటికి ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎదగడానికి అవసరమైన విశిష్ఠ ప్రణాళిక అని వివరించారు. గొప్ప సంకల్పాన్ని, పవిత్ర శాసన సభ వేదిక నుంచి రాష్ట్ర ప్రజల ముందు ఉంచిన గవర్నర్ శుక్లా గారికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.

Also Read: Pre Wedding Shoot: వీళ్లకేం పోయేకాలం రా అయ్య.. మురికి కుంటలో ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌

తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాల సందర్భంగా గవర్నర్‌ చేసిన ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. గత చరిత్రను అనుభవాలుగా మార్చుకుంటూ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని గవర్నర్ ప్రసంగంలో వివరించినట్లు తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. 'భవిష్యత్‌లో ఏఐ సునామీ రాబోతుంది. దీనిని ఎదుర్కొనేందుకు ఎలాంటి ప్రణాళికలు రూపొందించిన ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్‌ను గవర్నర్‌ వివరించారు. ప్రతిపక్ష నాయకులు తెలంగాణ రైజింగ్  2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ ను కనీసం చదివారా? చూశారా' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నించారు.

Also Read: KTR Chit Chat: మూసీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో కాంగ్రెస్‌ భారీ అవినీతి, ప్రజల భూముల దోపిడీ: కేటీఆర్‌

'గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మనం భవిష్యత్ ప్రణాళికలు రూపొందించకపోతే తరువాతి తరాలు మనల్ని క్షమించవు. ఇది నవశకానికి నాంది పలుకాల్సిన సమయం. అధికారం కోల్పోయామన్న దుఃఖమే తప్ప ప్రభుత్వానికి సహకరించాలన్న ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి ఆలోచన లేదు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. ఎవరూ అడ్డుపడ్డా అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటించారు. అన్ని రంగాల మేధావులతో సమన్వయం చేసుకుని తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్‌ను రూపొందించుకున్నట్లు చెప్పారు.

Also Read: EPS 95 Pension: ఉద్యోగులకు ఉగాది గిఫ్ట్‌.. కనీస పింఛన్‌ రూ.7,500 పెంచేందుకు ఆమోదం?

'కాలుష్య నియంత్రణలో భాగంగా ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారికి పన్ను మినహాయించాం. త్వరలో ఆటోలను ఉచితంగా రెట్రో ఫిట్టింగ్ చేసి ఈవీ వాహనాలుగా మార్చబోతున్నాం' అని తెలంగాణ సీఎం విరించారు. మన హైదరాబాద్‌ నగరాన్ని మనం పరిరక్షించుకోకపోతే.. చెరువులను  పునరుద్ధరించుకోకపోతే భవిష్యత్ తరం మనల్ని క్షమించదని పేర్కొన్నారు. 'వాళ్లు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆక్రమణలను నిర్ధాక్షిణ్యంగా కొట్టిపారేయాలని మాట్లాడారు. అప్పుడు సక్రమం అని చెప్పిన వాళ్లకు ఇప్పుడు అక్రమం ఎలా అయింది? మీరు మాట్లాడిన మాటలను ప్రజలు అప్పుడే మర్చిపోయారనుకున్నారా?' అని ప్రతిపక్షంపై రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూసీ ఉప్పల్ భగాయత్‌లో మీరు చేసిన అభివృద్ధి ఏమిటో చూసొద్దాం రండి అని కోరారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Telangana CMtelangana assembly budget sessionMotion Of Thanks To Governor Addresstelangana news

