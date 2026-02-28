English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TS Cops: తెలంగాణ పోలీస్‌పై ప్రశంసలు.. మహిళా భాగస్వామ్యం మరింత పెంచాలి

TS Cops: తెలంగాణ పోలీస్‌పై ప్రశంసలు.. మహిళా భాగస్వామ్యం మరింత పెంచాలి

Telangana CM Praises To TS Cops: తెలంగాణ పోలీస్‌ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి ప్రశంసలు కురిపించారు. మహిళా పోలీస్‌ను ప్రత్యేకంగా అభినందించిన సీఎం.. అన్నీ విభాగాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరగాలని ఆకాంక్షించారు. మహిళా భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 28, 2026, 06:52 AM IST

TS Cops: తెలంగాణ పోలీస్‌పై ప్రశంసలు.. మహిళా భాగస్వామ్యం మరింత పెంచాలి

Telangana Cops: శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, నేర పరిశోధన, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, బందోబస్తు విధుల్లో మహిళా పోలీసులు పోషిస్తున్న పాత్రలను తెలంగాణ సీఎం ప్రశంసించారు. పోలీస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో మహిళా పోలీసుల సవాళ్లు, వారి అభివృద్ధికి కావాల్సిన సూచనలను ఒక పుస్తక రూపంలోకి తీసుకురావడం అభినందనీయమని తెలిపారు. శాంతిభద్రతల విభాగంలోనే కాకుండా అన్ని విభాగాల్లోనూ మహిళల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తుచేశారు.

హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్ అంబేడ్కర్ సచివాలయంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రెండు పుస్తకాలను ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా నిర్వహించిన 'తెలంగాణ మహిళా పోలీస్ సదస్సు' ప్రత్యేక సంచికతోపాటు రాజా బహదూర్ వెంకటరామిరెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ అకాడమీ 2025 వార్షిక పత్రికను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ (డీజీపీ) శివధర్ రెడ్డి, పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ అభిలాషా బిష్త్, అవినీతి నిరోధక శాఖ ఇన్-చార్జ్ డైరెక్టర్, సీఐడీ అడిషనల్ డీజీపీ చారుసిన్హా, టీఎస్‌సీఎస్‌బీ డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్, ఎస్పీఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ స్వాతి లక్రా, ఇంటెలిజెన్స్ అడిషనల్ డీజీపీ విజయ్ కుమార్ తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ సీఎం మాట్లాడుతూ.. మహిళా పోలీసుల నియామకం, శిక్షణ మరియు వారి వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల విషయంలో తమిళనాడు వంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో అనుసరిస్తున్న అత్యుత్తమ విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీనికోసం ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి, క్షేత్రస్థాయి ఫలితాలను పరిశీలించాలని, మన రాష్ట్రంలో మహిళా పోలీసుల నాయకత్వ పటిమను పెంచేందుకు అవసరమైన నూతన విధానాలను రూపొందించాలని సూచించారు.

మహిళా సిబ్బందికి వృత్తిరీత్యా ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని పోలీస్‌ శాఖకు సీఎం చెప్పారు. పోలీస్ స్టేషన్లలో ప్రత్యేక విశ్రాంతి గదులు, శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలు, బందోబస్తు సమయాల్లో సంచార మరుగుదొడ్లు, గస్తీ విధులకు అనువుగా ద్విచక్ర వాహనాలను సమకూర్చడం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పోలీస్‌ అకాడమీ డైరెక్టర్ అభిలాషా బిష్త్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.

శాంతిభద్రతల విభాగంలోనే కాకుండా, సాయుధ బలగాలు, బెటాలియన్లలోనూ మహిళల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచాల్సిన అవసరముందని సీఎం గుర్తుచేశారు. సివిల్ పోలీస్ విభాగంలో అమలవుతున్న 33 శాతం రిజర్వేషన్ తరహాలోనే ఇతర విభాగాల్లోనూ మహిళా భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించాలని సూచించారు. పోలీస్ స్టేషన్ల బాధ్యతలను మహిళా అధికారులకు అప్పగించడం ద్వారా పాతకాలపు మూస ధోరణులను చెరిపివేయాలని మహిళా పోలీస్ సదస్సు అభిప్రాయపడిందని వెల్లడించారు. శిక్షణా కాలం నుంచే లింగ సమానత్వం, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను పెంపొందించేలా సంస్కరణలు తీసుకురావాలని చెప్పారు. విధి నిర్వహణలో సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా యూనిఫాం ప్రమాణాలను సమీక్షించేందుకు డీజీపీ స్థాయిలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ నార్త్ జోన్ జాయింట్ కమిషనర్ ఎన్. శ్వేత, సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ రక్షిత కె. మూర్తి, ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ కె. శిల్పవల్లితో పాటు పోలీస్ అకాడమీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు ఎన్. వెంకటేశ్వర్లు, పి. మధుకర్ స్వామి, జి. కవిత, కె.ఆర్.కె ప్రసాద్ రావు ఇతర సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

