Telangana CM: 'తెలంగాణపై ప్రధాని మోదీ పెద్ద మనసు చూపాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Meets Narendra Modi: 'తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం కావాలి. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం నెరవేరాలంటే తెలంగాణ కూడా అభివృద్ధి చెందాలి. ప్రధానమంత్రిగా మన్మోహన్ సింగ్ అందించినట్టు సహకారం మీరు అందించాలి' అని ప్రధానమంత్రిని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఎన్నికలు ముగిసిపోవడంతో రాజకీయాలు పక్కనబెట్టి అభివృద్ధిపై అందరం దృష్టి సారించాలని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్ పర్యటకు వచ్చిన ప్రధానమంత్రి హెచ్ఐసీసీలో తెలంగాణకు సంబంధించిన రూ.9,377 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ప్రధానమంత్రికి స్వాగతం పలికి జ్ఞాపిక అందించిన అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఇది వికాస ఉత్సవం. తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఎంతో కీలకం. మీరు వికసిత్ భారత్ ప్రకటించిన సమయంలోనే మేం 2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్ రూపొందించాం' అని గుర్తుచేశారు.
'5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ముగియగానే అభివృద్ధి పనులు ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రధానమంత్రి వచ్చారు. రాజకీయాలు పక్కనపెట్టి అభివృద్ధిపై అందరం దృష్టి సారించాలి' అని తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. '2047 నాటికి దేశ ఎకానమీని 30 ట్రిలియన్లకు చేర్చాలని ప్రధానమంత్రి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 3 శాతం జనాభా ఉన్న తెలంగాణ దేశంలో 10 శాతం ఎకానమీని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2047 నాటికి తెలంగాణ 3 ట్రిలియన్ల ఎకానమీ చేరుకోవడమే మా లక్ష్యం' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
'ఆరోజు మన్మోహన్ సింగ్లాగా ఇప్పుడు మీ సహకారం కావాలి. దేశంలో 6 నగరాలను గ్రోత్ ఇంజిన్లాగా అభివృద్ధి చేయండి. టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి సింగిల్ విండో ద్వారా అనుమతులు ఇవ్వండి' అని ప్రధానమంత్రిని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. 'దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్నంత వేగంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందాలనుకుంటుంది. అందుకు మీ సహకారం కావాలి. మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు వేగంగా రైల్వే లైన్ వేయండి. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులకు వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వండి. మోడీది పెద్దమనసు అని బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి అంటారు. తెలంగాణపై కూడా పెద్ద మనసు చూపించండి' రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
'తెలంగాణ అభివృద్ధికి సంబంధించిన పెండింగ్ పనులు, ప్రతిపాదనలు అన్నింటినీ ఈరోజు మీరు ఆమోదిస్తారని తెలంగాణ ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు. దేశం విషయంలో మేం మీతో కలిసి ఉన్నాం.. మీరు వికసిత్ భారత్ 2047పైన మాట్లాడి, భారతదేశాన్ని 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దే అంశంపై మాట్లాడినప్పుడు,మేం మా రాష్ట్ర కోణంలో ‘తెలంగాణ రైజింగ్ 2047’ను దానికి అనుసంధానం చేశాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
