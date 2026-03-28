Musi Project: నేడు మూసీ ప్రాజెక్ట్ కు సీఎం రేవంత్ శంకుస్థాపన..

Musi River Development Project: మూసీ నది పునరుజ్జీవానికి నేడు తొలి అడుగు పడనుంది. ఎన్ని వివాదాలు ఎదురైనా మూసీ రివర్ అభివృద్ధికి ఇవాళ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి. ఓంకారేశ్వర ఆలయం అభివృద్ధితో పనులతో మూసీ నది పునరుజ్జీవాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. మంచిరేవుల వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఆలయ అభివృద్ధికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు సీఎం రేవంత్రెడ్డి.
ఆ తర్వాత దశలో చర్చి, మసీదు, గురుద్వారా నిర్మాణం కూడ చేపట్టనున్నారు. అంతేకాదు మూసీ నదిలో 108 అడుగుల ఎత్తైన శివుడి విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తారు. ఓల్డ్ సిటీలో మసీదు నిర్మాణం, గౌలిగూడలో గురుద్వారా నిర్మాణానికి, నాగోల్ దగ్గర చర్చి నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు.
కాగా మూసీ నది పునరుజ్జీవంపై గత కొంత కాలంగా రాష్ట్రంలో తీవ్ర చర్చగా మారింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నివాసాలు కోల్పోతున్నవారు ధర్నాలు, ర్యాలీలు చేపట్టారు. ఈ ప్రాజెక్టును నిలిపివేయాలని కోరారు. తమ నివాసాలు కోల్పోతే తాము రోడ్డుపై పడుతామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయం చూపకుండానే ఈ వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్ కు శంకుస్థాపన చేయనుంది. అభివృద్దికి మేము వ్యతిరేకంగా కాదని బాధితుల ఇళ్లు కోల్పోకుండా ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేయాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలైన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ చెబుతున్నాయి. మరి రేవంత్ సర్కార్.. అపోజిషన్ వాళ్లు చెబుతున్న మాటను పట్టించుకుంటారా.. పెడచెవినా పెడతాడా అనేది చూడాలి.
