Education Year: విద్యా సంవత్సరానికి స్కూల్ డ్రెస్సులు, నోటు పుస్తకాలు సకాలంలో అందాలి: తెలంగాణ సీఎం

Academic Year 2026-27: రాబోయే విద్యా సంవత్సరంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేసి విద్యా శాఖ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. స్కూల్ డ్రెస్సులు, నోటు పుస్తకాలు తదితర అన్నీ ఏర్పాట్లు స్కూళ్ల ప్రారంభానికి ముందే సిద్ధం కావాలని ఆదేశించారు. విద్యాశాఖలో అవకతవకలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
Also Read: Ambati Rambabu: వైఎస్సార్ సమాధి వేదికగా అంబటి రాంబాబు సంచలన శపథం
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి విద్యా శాఖపై సమీక్ష చేశారు. విద్యా శాఖతోపాటు బీసీ, మైనారిటీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమ శాఖల పరిధిలోని విద్యా సంస్థల్లో రానున్న విద్యా సంవత్సరం నుంచి విద్యార్థులకు అందజేసే సామగ్రి సెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్పై ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించి సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యా శాఖ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 'విద్యార్థులకు అవసరమైన విద్యా సామగ్రి సకాలంలో అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. దుస్తులు, నోటు పుస్తకాలు, ఇతర సామగ్రి సకాలంలో అందిస్తే విద్యార్థులు చదువుపై పూర్తిస్థాయిలో శ్రద్ధ చూపుతారు' అని సీఎం పేర్కొన్నారు.
గతంలో ఏ శాఖకు ఆ శాఖ విడిగా ప్రొక్యూర్మెంట్, సరఫరా చేయడంతో ఏకరూపత లోపించడం, అనేక అక్రమాలు చోటుచేసుకునేవి. వాటిని అరికట్టేందుకు కేంద్రీకృత కొనుగోలు విధానాన్ని అమలులోకి తెచ్చాం. అవకతవకలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించేది లేదు. సెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ విధానంతో జవాబుదారీతనం పెరుగుతుంది' అని సీఎం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తోందని.. సరఫరాదారుల ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకు కాదని స్పష్టం చేశారు.
'విద్యార్థులకు అందజేసే నోటు పుస్తకాలు, ట్రంక్ పెట్టెలు, ప్లేట్లు, గ్లాసులు, ట్రాక్ సూట్లు, బెడ్ షీట్లు, స్కూల్ బ్యాగులు, ఐడీ కార్డులు, యూనిఫాంలు అన్నీ నాణ్యమైనవి ఉండాలి. నాణ్యతతో పాటు సకాలంలో అందడంపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి' అని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. జూన్ 15 నాటికి విద్యార్థులకు అవసరమైన సామగ్రి మొత్తం అందాలని.. అలా అందగానే సరఫరాదారులకు చెల్లింపులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు.
'విద్యార్థులకు అందించే వస్తువులకు సంబంధిత మండల స్థాయిలో ఒక నోడల్ అధికారిని నియమించాలి. అక్కడి నుంచి క్షేత్ర స్థాయిలో గ్రామాల్లోని పాఠశాలలు, హాస్టళ్లకు వస్తువులు పంపిణీ జరిగేలా చర్యలు చేపట్టాలి. పంపిణీకి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు ఫొటోలు, వీడియోలు తీయించాలి. ప్రతి విద్యార్థికి వారికి అవసరమైన సామగ్రి అంతా అందిందా లేదా అనే దానిని తనిఖీ చేసుకోవాలి' అని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. నోటు పుస్తకాలు, యూనిఫాం, ఇతర సామగ్రి నాణ్యత, వాటిని అందుకున్న తర్వాత వారి భావాలను తెలియజేసేందుకు విద్యార్థుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలని విద్యా శాఖ అధికారులకు సీఎం సూచించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, విద్యా శాఖల మధ్య సమన్వయానికి ఒక కమిటీని నియమించాలని చెప్పారు.
