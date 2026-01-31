English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Operation Smile: తెలంగాణ పోలీస్‌ ఘనత.. ఆపరేషన్ స్మైల్‌తో 5,582 మంది చిన్నారులకు విముక్తి

Operation Smile: తెలంగాణ పోలీస్‌ ఘనత.. ఆపరేషన్ స్మైల్‌తో 5,582 మంది చిన్నారులకు విముక్తి

5582 Children Rescued With Operation Smile Here Full Details: తెలంగాణ పోలీసులు మరో విజయం సాధించారు. బాల కార్మికులు.. తప్పిపోయిన చిన్నారులను చేరదీసి వారికి విముక్తి ప్రసాదించారు. ఆపరేషన్‌ స్మైల్‌ చేపట్టి చిన్నారుల ముఖాల్లో నవ్వులు విరబూయించారు. తెలంగాణ పోలీసుల ఆపరేషన్‌ స్మైల్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:31 PM IST

Trending Photos

Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
5
Indian Railways
Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
6
gold leasing investment
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
7
Actress Trisha
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
Operation Smile: తెలంగాణ పోలీస్‌ ఘనత.. ఆపరేషన్ స్మైల్‌తో 5,582 మంది చిన్నారులకు విముక్తి

Telangana Police: బాలకార్మికులు జీవనం సాగిస్తున్న చిన్నారులు.. అదృశ్యమై కుటుంబానికి దూరమైన పిల్లలు, బంగారు భవిష్యత్‌ పనిలో ఉండడాన్ని తెలంగాణ పోలీసులు నిర్మూలించారు. పిల్లలు పనిలో కాదు బడిలో ఉండాలనే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ స్మైల్‌ మరోసారి సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది. వివిధ పనుల్లో నిమగ్నమవడంతోపాటు తప్పిపోయిన చిన్నారులను చేరదీసి వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వులు వచ్చేలా పోలీసులు చేశారు. అలా 5,582 పిల్లలకు విముక్తి ప్రసాదించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన, తప్పిపోయిన చిన్నారుల గుర్తింపు లక్ష్యంగా నెల రోజుల పాటు ఆపరేషన్‌ స్మైల్- 12వ విడత నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంతో మొత్తం 5,582 మంది చిన్నారులకు విముక్తి కల్పించినట్లు మహిళా భద్రతా విభాగం అదనపు డీజీపీ చారుసిన్హా తెలిపారు. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ మార్గదర్శకత్వంలో జనవరి 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు చేసిన ఆపరేషన్‌ స్మైల్‌లో ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 121 సబ్‌ డివిజనల్‌ పోలీసు బృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 605 మంది పోలీసు సిబ్బంది పనిచేశారని అదనపు డీజీపీ చారుసిన్హా వివరించారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో మహిళా శిశు సంక్షేమ, కార్మిక, ఆరోగ్య శాఖలతో పాటు చైల్డ్‌ వెల్ఫేర్‌ కమిటీలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు సమన్వయంతో వ్యవహరించినట్లు వెల్లడించారు.

డిసెంబర్‌ 29వ తేదీన నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి సమన్వయ సమావేశంలో జువైనల్ జస్టిస్ యాక్ట్, బాల కార్మిక నిరోధక చట్టాలపై సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి, అనంతరం రైల్వే స్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, ఇటుక బట్టీలు, మెకానిక్‌ షాపులు, టీ స్టాళ్ల వంటి ప్రాంతాల్లో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు అదనపు డీజీపీ చారుసిన్హా తెలిపారు. ఆపరేషన్ స్మైల్‌తో రక్షించిన వారిలో 5,108 మంది బాలురు, 474 మంది బాలికలు ఉన్నారని.. వీరిలో 2,292 మంది బిహార్‌, ఉత్తర్‌ ప్రదేశ్‌, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సహా సుమారు 15 రాష్ట్రాలకు చెందిన వారని పోలీస్‌ శాఖ ప్రకటించింది. నేపాల్‌కు చెందిన 43 మంది చిన్నారులను కూడా రక్షించినట్లు పేర్కొంది. 

ఆపరేషన్‌ స్మైల్‌లో రక్షించిన వారిలో 4,567 మంది బాల కార్మికులుగా, 486 మంది వీధి బాలలుగా, 38 మంది భిక్షాటన, మరో 491 మంది ఇతర పనుల్లో మగ్గుతూ ఉన్నారని అదనపు డీజీపీ చారుసిన్హా తెలిపారు. చిన్నారులతో పనులు చేయిస్తున్న వారిపై కఠినంగా వ్యవహరించామని.. 1,480 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను నమోదు చేసి 1,483 మంది నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసినట్లు వివరించారు. కార్మిక శాఖ ద్వారా 1,363 తనిఖీ నివేదికలు జారీ చేసి.. కనీస వేతనాల చట్టం కింద నిందితులకు రూ. 41.78 లక్షల జరిమానా విధించినట్లు వెల్లడించారు. రక్షించిన వారిలో 4,978 మంది చిన్నారులను వారి తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చామని, ఆశ్రయం లేని 604 మందిని రక్షణ గృహాలకు తరలించామని.. వలస కార్మికుల పిల్లల కోసం 29 అర్బన్ బ్రిడ్జ్ స్కూళ్లలో 2,375 మందిని చేర్పించినట్లు అదనపు డీజీపీ చారుసిన్హా ప్రకటనలో తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana PoliceChildren Rescue OperationHyderabad PoliceOperation SmileHyderabad

Trending News