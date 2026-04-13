Telangana Delimitation: తెలంగాణలో డీలిమిటేషన్ ప్రకంపనలు.. పునర్విభజనతో రాజకీయంగా ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం ?

Delimitation effect on Telangana: దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు తెలంగాణలో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ స్థానాలు సగానికి పైగా పెరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో రాజకీయంగా భౌగోళిక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో విప్లవాత్మక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ప్రజాప్రతినిధుల ప్రాతినిధ్యం, అందులో మహిళా ప్రతినిధుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగబోతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా జనగణన చేపట్టి, చట్టసభల్లో స్థానాలను పెంచేందుకు కసరత్తు కాకుండా.. ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ, లోక్ సభ స్థానాలు 50 శాతం పెంచబోతున్నారు. అదే జనగణన ప్రకారం అయితే దక్షిణాదికి తక్కువ. జనాభా గణనీయంగా ఉన్న ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ పెరుగుతాయి. దీంతో అసమానతలు వచ్చే అవకాశాలున్నందున దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సీట్లకు అదనంగా 50 శాతం అసెంబ్లీ, లోక్ సభ సీట్లు పెంచబోతున్నారు.
ఈ డీలిమిటేషన్ తో తెలంగాణలో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల సంఖ్య, లోక్ సభ స్థానాల సంఖ్య పెరగబోతున్నాయి. దీంతో కొత్త జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తారు. కొత్త రిజర్వేషన్లతో ఇదివరకున్న రిజర్వుడు స్థానాల్లోనూ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఇంతకీ తెలంగాణలో ఎన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎక్కువయ్యే అవకాశాలున్నాయి? పెరిగే లోక్ సభస్థానాలు ఎన్ని? కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్వాగతిస్తూనే పేచి పెడుతోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా జనగణన, మహిళా రిజర్వేషన్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు శ్రీకారం చుట్టబోతోందనే సంకేతాలు కన్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జనగణనతో సంబంధం లేకుండా నియోజకవర్గాలను పెంచబోతుంది. నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెంచడానికి వీలుగా ముందుగా మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం, డీలిమిటేషన్ చట్టాలకు సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ ఈ నెల 16 నుంచి ప్రారంభం కాబోయే పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లో బిల్లులు తీసుకురాబోతుంది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్రామ్ మేఘ్వాల్ల నేతృత్వంలో ప్రత్యేక సమావేశం ఇప్పటికే జరిగింది. కాంగ్రెసేతర విపక్షాలతోనూ విడిగా భేటీ అయ్యారు. అటు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పార్టీలకు అతీతంగా ఎంపీలందరికీ లేఖ రాసారు.
దేశవ్యాప్తంగా జరుగబోతున్న 2029 లోక్ సభ ఎన్నికలనాటికి నియోజకవర్గాల పునర్వభజన ప్రక్రియతో పాటు పెంచిన సీట్లలో మహిళలకు 33రిజర్వేషన్ల అమలు చేయబోతున్నట్టు కేంద్రం తెలిపింది. అందుకే ఈ నెల 16 నుంచి జరగబోయే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో
రాజ్యాంగ అధికరణలు 170(3), 81(3) ప్రకారం.. 2026 తర్వాత ప్రచురించే జనాభా లెక్కల ఆధారంగా దేశంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేయాలని నిబంధన ఉంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా కులకగణన చేపట్టేందుకు అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టేందుకు నిర్ణయించింది. కానీ జనాభా గణనతో సంబంధం లేకుండా నియోజకవర్గాల పెంపు చేయనున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యలతో తెలంగాణలో 60 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, 9 లోక్ సభ స్థానాలు పెరిగే అవకాశాలనున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలను 50శాతం పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లును ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెడీ అయ్యారు. ఉభయ సభల్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు పాసైతే తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఉన్న అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్య 119 కాగా ఆ సంఖ్య 179కి పెరిగనుంది. లోక్ సభ స్థానాల సంఖ్య 17 నుంచి 26 లోక్ సభ నియోజకవర్గాలు కానున్నాయి.
తెలంగాణలో జనగణన, మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయ తలపెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సీట్ల పెంపు దామాషా ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. కొత్తగా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ చేపడతారు. అసెంబ్లీ స్థానాలు, లోక్ సభ స్థానాలు పెరిగితే... ప్రజాప్రతినిధుల సంఖ్యకూడా ఆశాజనకంగా పెరుగుతుంది. మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయడంద్వారా అత్యధికులు మహిళలు చట్టసభల్లో కాలుమోపనున్నారు.
దేశ వ్యాప్తంగా అమలు చేయతలపెట్టిన జనగణన, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియను కొందరు రాజకీయ నాయకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఆదిపత్యం చెలాయించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన పేరుతో కేంద్రప్రభుత్వ కుట్రను ఎవ్వరూ గుర్తించడం లేదన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 50శాతం సీట్ల పెంపుదల ప్రతిపాదన వెనుక రాజకీయ అధికారానికి సంబంధించిన తాపత్రయం కన్పిస్తోందన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు. డీలిమిటేషన్ పై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పోరాటానికి సిద్దం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాదు జీఎస్టీ చెల్లింపుల ఆధారంగా నియోజకవర్గాలను పెంచాలని రేవంత్ కొర్రీలు పెడుతున్నాడు.
దేశ వ్యాప్తంగా జరిగే జనగణన జరుగుతున్న..దాంతో దీన్ని ముడిపెట్టకుండా.. పెరగబోతున్న చట్టసభల సీట్లు, అమలుచేయబోతున్న మహిళా రిజర్వేషన్లతో విప్లవాత్మక రాజకీయ మార్పు కన్పించడం ఖాయం. ఇప్పటిదాకా రిజర్వేషన్లతో కొనసాగుతున్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, లోక్ సభ నియోజకవర్గ స్థానాల్లో కొత్త వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం లభించబోతోంది. ఈ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో రాజకీయంగా ఎవరికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి? ఎవరికి ప్రయోజనం చేకూరబోతోందోనని సర్వత్రా చర్చసాగుతోందనేది చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.