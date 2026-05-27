/Heat Waves: తెలంగాణలో విచిత్ర వాతావరణం.. పగలు ఎండ.. రాత్రి వర్షం..

Different Weather situation: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ఎండల తీవ్రత పెరిగింది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో 46 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. తెలంగాణలో 13 జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 46 డిగ్రీలపైనే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. మరోవైపు అర్ధరాత్రి అయిన ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టడం లేదు. రాత్రి పూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31 డిగ్రీల వరకు నమోదు అవుతున్నాయి. దీంతో రాత్రి పూట కూడా ఉక్కపోతతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. నిన్న తెలంగాణలో వడదెబ్బకు దాదాపు 32 మంది కన్నుమూసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. అటు ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా వడగాలలు నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో కూడా వడదెబ్బ కారణంగా 11 మంది కన్నుమూసారు. నేడు కూడా పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కోనసీమ జిల్లాల్లో
అత్యధికంగా 47 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నైరుతి ఋతుపవనాల రాక మరింత ఆలస్యం కానుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఈ పాటికే ఋతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకాలి. కానీ శ్రీలంక దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయాయి. జూన్ 5 నుంచి 10 మధ్య ఋతు పవనాలు ప్రవేశించే అవకాశాలున్నాయి.
మరోవైపు తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రి వర్షం కురిసింది. ఈ రోజు ఉదయం పలు ప్రాంతాల్లో మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, ఉప్పల్, మల్లాపూర్, సికింద్రాబాద్, మియాపూర్, ఎల్బీ నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడ్డాయి. మొత్తంగా ఈ రోజు కూడా ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగానలో క్యుములో నింబస్ మేఘాల కారణంగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
