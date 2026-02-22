English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 3 నెలలు భారీ ఉద్యమం

Telangana Employees Announces Schedule Of Mass Movement Activity: తెలంగాణ ఉద్యోగుల్లో ఔట్‌సోర్సింగ్‌ పద్ధతిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ సమస్యలు, డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం భారీ ఉద్యమ కార్యాచరణను ప్రకటించారు. మూడు నెలలు పోరాటం చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 22, 2026, 12:53 PM IST

Telangana Employees Movement: తమ సమస్యలు, డిమాండ్లపై తెలంగాణ ఉద్యోగులు భారీ ఉద్యమ కార్యాచరణకు సిద్ధమయ్యారు. ఔట్‌ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి దశలవారీగా ఉద్యమం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు మూడు నెలల పాటు ఉద్యమ కార్యాచరణను ప్రకటించారు. జిల్లాల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి దాకా ఉద్యమం చేస్తామని ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగుల జేఏసీ ప్రకటించింది. ఏజెన్సీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి ప్రభుత్వమే నేరుగా జీతాలు చెల్లించాలని జేఏసీ ప్రధానంగా డిమాండ్‌ చేస్తోంది.

ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో ఏజెన్సీ వ్యవస్థను తక్షణమే రద్దు చేయాలని.. ప్రభుత్వమే నేరుగా ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించాలని అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మయ్య, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌లు పద్మ, జ్యోతి, బాలకృష్ణారెడ్డి కోరారు. హైదరాబాద్‌లోని సోమాజిగూడ ప్రెస్‌క్లబ్‌లో ఏర్పాటుచేసిన విలేకరుల సమావేశంలో జేఏసీ నాయకులు మాట్లాడుతూ.. కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏళ్ల తరబడి ఔట్‌ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులుగా ప్రభుత్వ శాఖలలో చాలీచాలని వేతనాలతో  తాము పని చేస్తున్నట్లు వాపోయారు.  అరకొర జీతాలతో తమ జీవితాలు వెళ్లదీస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 

వేతనాలు సరైన సమయానికి ఇవ్వకపోవడంతో నానాటికి ఆర్థిక కష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నామని అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మయ్య తెలిపారు. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా వేతనాలు లేకపోవడంతో నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు వాపోయారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనంతరం ఔట్‌ సోర్సింగ్ వ్యవస్థ రద్దువుతుందని ఆశించినా.. తమకు ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ డిమాండ్ చేసింది.

తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను సాధించుకునేందుకు ఈనెల 28వ తేదీన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా భిక్షాటన కార్యక్రమం, మార్చి 7వ తేదీన అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో మానవహారాలు, మార్చ్ 14వ తేదీన ఇందిరాపార్క్ వేదికగా మహాధర్నా, ఏప్రిల్ 11వ తేదీన చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మయ్య తెలిపారు. కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకుడు, పార్లమెంటు ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని కలిసి వినతిపత్రం అందజేస్తామని చెప్పారు. తమ డిమాండ్‌ల సాధన కోసం దశల వారీగా ఉద్యమం చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana employeesTelangana Outsourcing EmployeessalariesMass Movement ActivityEmployment Regularization

