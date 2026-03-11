Private School Fees: ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల దోపిడి నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..

Telangana Private School Fees Effect:తెలంగాణలో ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫీజుల దందాను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం రెడీ అవుతుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా చట్టం తీసుకువచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తుంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ నెల 16 నుంచి జరిగే బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టాలని విద్యాశాఖ భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇటీవల తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ తన నివేదికను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి అందజేసింది. అందులో ప్రధానంగా ప్రైవేటు స్కూల్స్లో ఫీజుల నియంత్రణ కోసం తెలంగాణ ప్రైవేటు అన్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ మానిటరింగ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది.
ఆ సిఫారసుల ఆధారంగా బిల్లును రూపొందించాలని సీఎం రేవంత్ అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. మరి ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్టు ప్రైవేటు స్కూళ్ల దోపిడి ఆగుతుందా అనేది డౌటే. ఎందుకుంటే పిల్లి మెడలో గంట కట్టే ప్రయత్నం లాంటిదే ఈ ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల నియంత్రణ అనేది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్య అనేది ఎపుడో కార్పోరేటికరణ అయింది. తమకున్న వనరులతో తిమ్మిని బమ్మిని చేయడం ఈ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకున్న అలవాటు. తమ ప్రకటనలతో తల్లిదండ్రుల బుర్రలను ఎపుడో మాయ చేశారు. ఇక్కడ చదువుకుంటేనే పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుందనే ఊహాలను కల్పిస్తున్నారు. మరోవైపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ నేతలకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ల చేతిలోనే హాస్పిటల్స్ కూడా ఉన్నాయి. మరోవైపు మీడియా కూడా ఉంది. దాదాపు అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో బడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లేదా విద్యాసంస్థ యాజమానులున్నారు. వీరందరు ఆయా పార్టీలకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నారు. మరి ప్రభుత్వం చేయాలనుకుంటున్న ఫీజలు నియంత్రణకు వీరు అడ్డుకట్ట వేయనిస్తారా అనేది చూడాలి.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.