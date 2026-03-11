English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Private School Fees: ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల దోపిడి నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..

Private School Fees: ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల దోపిడి నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..

Private School Fees: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో విద్య అనేది ఎపుడో ప్రైవేట్ పరం అయింది. ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రభుత్వ స్కూళ్లో చదువుకోవడం అనేది నామోషీ అయిపోయింది.  మాములు లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు కూడా తమ పిల్లలను కార్పోరేట్ స్కూళ్లో చదివించడానే మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు ఇష్టారీతిన ఫీజులు వసూళు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సర్కార్.. ప్రైవేటు స్కూల్ ఫీజుల నియంత్రణకు నడుం బిగించింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:49 PM IST

Telangana Private School Fees Effect:తెలంగాణలో ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫీజుల దందాను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం రెడీ అవుతుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా చట్టం తీసుకువచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తుంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ నెల 16 నుంచి జరిగే బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టాలని విద్యాశాఖ భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇటీవల తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ తన నివేదికను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి అందజేసింది. అందులో ప్రధానంగా ప్రైవేటు స్కూల్స్‌లో ఫీజుల నియంత్రణ కోసం తెలంగాణ ప్రైవేటు అన్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ మానిటరింగ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. 

ఆ సిఫారసుల ఆధారంగా బిల్లును రూపొందించాలని సీఎం రేవంత్ అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. మరి ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్టు ప్రైవేటు స్కూళ్ల దోపిడి ఆగుతుందా అనేది డౌటే. ఎందుకుంటే పిల్లి మెడలో గంట కట్టే ప్రయత్నం లాంటిదే ఈ ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఫీజుల నియంత్రణ అనేది.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్య అనేది ఎపుడో కార్పోరేటికరణ అయింది. తమకున్న వనరులతో తిమ్మిని బమ్మిని చేయడం ఈ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకున్న అలవాటు. తమ ప్రకటనలతో తల్లిదండ్రుల బుర్రలను ఎపుడో మాయ చేశారు. ఇక్కడ చదువుకుంటేనే పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుందనే ఊహాలను కల్పిస్తున్నారు. మరోవైపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ నేతలకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ల చేతిలోనే హాస్పిటల్స్ కూడా ఉన్నాయి. మరోవైపు మీడియా కూడా ఉంది. దాదాపు అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో బడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లేదా విద్యాసంస్థ  యాజమానులున్నారు. వీరందరు ఆయా పార్టీలకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నారు. మరి ప్రభుత్వం చేయాలనుకుంటున్న ఫీజలు నియంత్రణకు వీరు అడ్డుకట్ట వేయనిస్తారా అనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Private school feesTelangana Private School FeesPrivate SchoolRevanth ReddyEducation Department

