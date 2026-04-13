Telangana TG TET 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త..టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన రేవంత్ ప్రభుత్వం..

Telangana government released tg tet notification 2026: తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది. టెట్ నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. అన్నిరకాల ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు, ఫీజు చెల్లింపులకు ఏప్రిల్ 15 నుంచి 30 వరకు అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
ఈ ఏడాది ఇది రెండో నోటిఫికేషన్ కావడంతో నిరుద్యోగులు ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. డీఎస్సీ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు ఇది నిజంగా గొప్ప అవకాశంగా చెప్పుకొవచ్చు. జూన్ మాసంలో ఎగ్జామ్ ల నిర్వహాణకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తుంది.
