Inter Exams: ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ విషయంలో ఈ సారి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనూహ్య నిర్ణయం..

Inter Exams Telangana : తెలంగాణలో నేటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈసారి విద్యార్థులకు స్వల్ప ఊరటనిస్తూ 5 నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ ఇవ్వనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం కానుండగా.. 9:05 నిమిషాల వరకూ కేంద్రంలోకి అనుమతించనున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చే వారికి అనుమతి ఉండదు. మొత్తం ఈ సారి రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి 9 లక్షల 95 వేల 75 మంది విద్యార్థులు ఈ సారి పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14 వందల 95 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలను సులభంగా గుర్తించేందుకు హాల్ టికెట్పై ఉన్న QR కోడ్ను ఉపయోగించుకోవాలని ఇప్పటికే బోర్డు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈసారి పరీక్షా కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. మాస్ కాపీయింగ్ జరిగే ఛాన్స్ లేకుండా.. జంబ్లింగ్ విధానం అమలు చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు పూర్తి 3గంటలూ పరీక్షా కేంద్రాల్లోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది.
అటు స్పాట్ వాల్యుయేషన్ ఫిబ్రవరి 26 నుంచే 20 కేంద్రాల్లో ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 4వ తేదీ నుంచి సంస్కృతం పేర్ల మూల్యాంకనం ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 15వ తేదీ నుంచి మొదటి విడత, మార్చి 18వ తేదీ నుంచి రెండో విడత, మార్చి 20వ తేదీ నుంచి మూడో విడతలో పరీక్షా పేపర్ల మూల్యాంకనం ప్రారంభమవుతుందని ఇంటర్ బోర్డు చెప్పింది. ఏప్రిల్ రెండో వారంలో ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు.
అంతేకాదు స్పాట్ వాల్యూవేషన్ లో ఎవరైనా పేపర్ దిద్దే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా.. తక్కువ వేసే వాళ్ల విషయంలో ప్రభుత్వం సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకునేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంది. పేపర్ దిద్దేవాళ్లు ఒకటి రెండు సార్లు క్షుణ్ణంగా పరీశిలించి మార్కులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ రీ కౌంటింగ్ లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తే.. ఆ పేపర్ దిద్దిన మాస్టర్స్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు వారి ఇంక్రిమెంట్స్ లో కోత విధించే నిర్ణయం తీసుకునేందు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. దీనిపై విద్యార్ధులతో పాటు వారి పేరేంట్స్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తుంటే .. ఉపాధ్యాయులు మాత్రం ప్రభుత్వం మాపై కక్ష సాధింపు చర్యలు దిగుతుందనే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మరి దీనిపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాలి.
