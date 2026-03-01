Telangana Education: తెలంగాణ సర్కారు కీలక నిర్ణయం.. విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం..

Telangana Education Department: రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో ఫీజుల నియంత్రణకు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి లేదా ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. నిబంధనలకు మించి ఫీజులు వసూలు చేస్తే అనుమతి రద్దు చేయడంతోపాటు సంబంధిత సొమ్మును విద్యా సంస్థల నుంచి తిరిగి రాబట్టేలా చూడాలని నిర్దేశించారు. ఫీజుల నియంత్రణకు సంబంధించిన సిఫార్సులను ప్రజాభిప్రాయం కోసం వెబ్సైట్లో ఉంచాలని సూచించారు. పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో విద్యాశాఖపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున పైలట్ ప్రాజెక్టు తరహాలో మరో 100 తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లు ఏర్పాటుచేయాలని, అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఇంటర్మిడియట్ విద్యార్థులకు అల్పాహారం అందించే పథకాన్ని అమలుచేయాలని ఆదేశించారు.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను నాణ్యమైన విద్యకు చిరునామాగా తీర్చిదిద్దాలని, దీనికి ఎంత వ్యయమైనా వెనకాడేది లేదని స్పష్టంచేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల రవాణా కోసం విద్యుత్ బస్సుల ఏర్పాటు అంశంపైనా అధ్యయనం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
సచివాలయంలో తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ చైర్మన్ ఆకునూరి మురళి నేతృత్వంలోని బృందం సమర్పించిన తెలంగాణ విద్యా విధానం 2026 - సమగ్ర విద్యా దృక్పథం నివేదికపై సుధీర్ఘంగా చర్చించారు.తెలంగాణ సర్కార్కు విద్యా కమిషనర్ కీలక సూచనలు చేసింది. ఉపాధ్యాయుల ఆటోమేటిక్ పదోన్నతులు రద్దుకు సూచనలు చేసింది. పనితీరు ఆధారంగానే ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలని పేర్కొంది.
ఐదేళ్లకోసారి ఉపాధ్యాయుల పనితీరు అంచనా తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేసింది.రెండేళ్లలో మెరుగుపడకపోతే ఏకంగా సర్వీసు నుంచి తొలగించాలని సూచించింది. ఇకపై నియమించే ఉపాధ్యాయులకూ కొత్త నిబంధనలు సూచించింది. నర్సరీ నుంచి యూనివర్సిటీ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం తప్పనిసరి చేసింది. డీఈఐఈడీ కోర్సు రద్దు చేయాలని తెలిపింది.
హైదరాబాద్ నగరం మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 100 నియోజకవర్గాల్లో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లను వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభించాలి. సరిపడా తరగతి గదులు, క్రీడా మైదానం, ఇతర అన్ని రకాల వసతులు, బోధన సిబ్బంది, రవాణా సౌకర్యం కలిగిన రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండలంలోని ఆరుట్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ తరహాలోనే ఆ వంద పాఠశాలలు ఉండాలి. ఏడాది వ్యవధిలో క్యూర్ పరిధిలో నిర్దేశించుకున్న 12 ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలల నిర్మాణం పూర్తికావాలి. నగరంలోని భారతీయ విద్యాభవన్, జూబ్లీహిల్స్ పబ్లిక్ స్కూళ్లలో ఉండే అన్ని వసతులు ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలల్లో ఉండేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీపై విద్యార్థులు పట్టు సాధించేలా పాఠశాల స్థాయి నుంచి ఏఐ బోధనకు అవసరమైన చర్యలు తక్షణమే చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. మారుతున్న సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకునేలా ఏఐపై ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులకు స్వల్పకాలిక శిక్షణ తరగతులు ఏర్పాటుచేయాలి. కృత్రిమ మేధ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా లభించే ఉపాధి అవకాశాలను మన విద్యార్థులే అందిపుచ్చుకునేలా వారిని సన్నద్ధం చేయాలి. సాంకేతిక విద్యా విధానంలో అందుకు అనుగుణమైన మార్పులు తేవాలని సీఎం ఆదేశాలిచ్చారు.
2026-27 నుంచి పాఠశాల విద్యార్థులకు యూనిఫాం, పుస్తకాలు, స్కూల్బ్యాగ్, పెన్నులు, పెన్సిళ్లు, షార్ప్నర్లు, జామెట్రీ బాక్సు, డిక్షనరీ, బూట్లు, సాక్సులతో కూడిన కిట్లు అందించాలి. అందుకు ఎన్ని నిధులు కావాలో అంచనా వేసి బడ్జెట్లో పొందుపరచాలి. విశ్వవిద్యాలయాలకు అవసరమైన నిధుల పైనా నివేదిక ఇవ్వాలి.
వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి విద్యార్థులకు అల్పాహారంతోపాటు పాలు అందజేయాలి. అందుకు అవసరమైన పాలు విజయ డెయిరీ నుంచి సేకరించాలి. అల్పాహారం పథకంపై అధికారులు, హరేకృష్ణ ప్రతినిధులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. ఒక్కో విద్యార్థికి ఎన్ని క్యాలరీలు అందజేస్తున్నామనేది తెలుసుకునేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించాలి.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
