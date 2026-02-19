CM Revanth Reddy: రంజాన్ వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఫుల్ ఖుషీలో ముస్లిం సోదరులు..

Telangana govt allows shops and hotels to remain open amid Ramadan festival: ప్రస్తుతం దేశ, విదేశాల్లో రంజాన్ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. రంజాన్ నెల రోజుల పాటు ముస్లింలంతా ఉపవాసాలు ఉంటారు. ఈ ఉపవాసాలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. ఉదయం పూట, ఆ తర్వాత రాత్రి మాత్రమే తింటారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు, స్టూడెంట్స్ లకు గంటల ముందు వెళ్లిపోవడానికి వెసులుబాటు కల్పించారు. అదే విధంగా మైనారిటీ స్కూళ్లలో సమయాలను కూడా మార్చారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంమరో కీలక నిర్ణయంతీసుకుది.
ఈ రంజాన్ మాసం పురస్కరించుకుని తెలంగాణ దుకాణాల చట్టం 1988లోని కొన్ని నిబంధనల నుండి ఫిబ్రవరి 19 నుండి మార్చి 20 వరకు (రెండు రోజులు కూడా కలిపి) రాష్ట్రంలోని దుకాణాలు, వ్యాపారాలను మినహాయించాలని లేబర్ కమిషనర్ ఎం. దాన కిషోర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీనిలో భాగంగా.. తెలంగానలోని దుకాణాలు, హోటళ్లు ప్రతిరోజూ 'సెహ్రీ' (తెల్లవారుజామున భోజనం) లేదా ఉదయం 5 గంటల వరకు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుమతించబడ్డాయి. రాత్రింపగళ్లు ఇంకా దుకాణాలు, హోటల్స్ తెరిచే ఉంటాయన్న మాట. ముఖ్యంగా హలీం దుకాణాలు, షాపింగ్ లను చాలా మంది రాత్రిళ్లు చేస్తారు. దీంతో వీరికి వెసులు బాటుకోసం ఈ ఆదేశాలు జారీచేశారు.
అదే విధంగా .. ఈ చట్టం ప్రకారం ఓవర్ టైం వేతనాలు చెల్లించాలని కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు. దీనితో పాటు సెలవు దినాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు యాజమాన్యాలు పరిహార సెలవులు ఇవ్వాలన్నారు. ముఖ్యంగా.. ఏ రోజునైనా పని వ్యవధి 13 గంటలు మించకూడదని కూడా స్పష్టంగా ఆదేశించారు.
మరోవైపు మహిళా ఉద్యోగులకు అదనపు పని గంటల నుండి మినహాయింపు ఉందన్నారు. రాత్రి 8.30 గంటల తర్వాత మహిళా ఉద్యోగులను పని చేయడానికి అనుమతించరాదని ఆ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు.
Read more: Bandi Sanjay: మీ అవినీతి చిట్టా అంతా మా దగ్గరుంది.!. కాంగ్రెస్ మంత్రులపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
పవిత్ర రంజాన్ మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి ముస్లిం సమాజానికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ముస్లిం సోదర, సోదరీ మణులు పవిత్ర మాసాన్ని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook