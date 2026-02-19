English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • CM Revanth Reddy: రంజాన్ వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఫుల్ ఖుషీలో ముస్లిం సోదరులు..

CM Revanth Reddy: రంజాన్ వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఫుల్ ఖుషీలో ముస్లిం సోదరులు..

congress govt key decision amid ramadan: రంజాన్ పండగ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు, స్టూడెంట్ లకు తొందరగా ఇంటికి వెళ్లిపోవడానికి వెసులుబాటు కల్పించారు.ఈ క్రమంలో మరో శుభవార్త కూడా చెప్పడంతో ముస్లిం సోదరులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 09:43 PM IST
  • రంజాన్ వేళ కాంగ్రెస్ మరో తీపికబురు..
  • ఇక రాత్రంతా షాపులు, హోటెల్స్ ఓపెన్..

CM Revanth Reddy: రంజాన్ వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఫుల్ ఖుషీలో ముస్లిం సోదరులు..

Telangana govt allows shops and hotels to remain open amid Ramadan festival: ప్రస్తుతం దేశ, విదేశాల్లో రంజాన్ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. రంజాన్ నెల రోజుల పాటు ముస్లింలంతా ఉపవాసాలు ఉంటారు. ఈ ఉపవాసాలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. ఉదయం పూట, ఆ తర్వాత రాత్రి మాత్రమే తింటారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం  ఉద్యోగులకు, స్టూడెంట్స్ లకు గంటల ముందు వెళ్లిపోవడానికి వెసులుబాటు కల్పించారు. అదే విధంగా మైనారిటీ స్కూళ్లలో సమయాలను కూడా  మార్చారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంమరో కీలక నిర్ణయంతీసుకుది.

ఈ రంజాన్ మాసం పురస్కరించుకుని తెలంగాణ దుకాణాల చట్టం 1988లోని కొన్ని నిబంధనల నుండి ఫిబ్రవరి 19 నుండి మార్చి 20 వరకు (రెండు రోజులు కూడా కలిపి) రాష్ట్రంలోని దుకాణాలు, వ్యాపారాలను మినహాయించాలని లేబర్ కమిషనర్ ఎం. దాన కిషోర్  ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీనిలో భాగంగా.. తెలంగానలోని దుకాణాలు, హోటళ్లు ప్రతిరోజూ 'సెహ్రీ' (తెల్లవారుజామున భోజనం) లేదా ఉదయం 5 గంటల వరకు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుమతించబడ్డాయి. రాత్రింపగళ్లు ఇంకా దుకాణాలు, హోటల్స్ తెరిచే ఉంటాయన్న మాట. ముఖ్యంగా హలీం దుకాణాలు, షాపింగ్ లను చాలా మంది రాత్రిళ్లు చేస్తారు. దీంతో వీరికి వెసులు బాటుకోసం ఈ ఆదేశాలు జారీచేశారు.

అదే విధంగా .. ఈ చట్టం ప్రకారం ఓవర్ టైం వేతనాలు చెల్లించాలని కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు. దీనితో పాటు సెలవు దినాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు యాజమాన్యాలు పరిహార సెలవులు ఇవ్వాలన్నారు. ముఖ్యంగా.. ఏ రోజునైనా పని వ్యవధి 13 గంటలు మించకూడదని కూడా స్పష్టంగా ఆదేశించారు.

మరోవైపు మహిళా ఉద్యోగులకు అదనపు పని గంటల నుండి మినహాయింపు ఉందన్నారు. రాత్రి 8.30 గంటల తర్వాత మహిళా ఉద్యోగులను పని చేయడానికి అనుమతించరాదని ఆ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు.

Read more: Bandi Sanjay: మీ అవినీతి చిట్టా అంతా మా దగ్గరుంది.!. కాంగ్రెస్ మంత్రులపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

పవిత్ర రంజాన్ మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి ముస్లిం సమాజానికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ముస్లిం సోదర, సోదరీ మణులు పవిత్ర మాసాన్ని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

