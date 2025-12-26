English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  GHMC Gift: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌! ఏమిటో తెలుసా?

GHMC Gift: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌! ఏమిటో తెలుసా?

Telangana Govt Announced Big Good News: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. పరిపాలన కేంద్రీకృతం చేయడంతో హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు మున్సిపాలిటీ సేవలు సత్వరమే అందనున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ పునర్వ్యవస్థీకరణతో హైదరాబాద్ పాలనలో కొత్త దశ ఆరంభం కానుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:26 PM IST

Hyderabad: నగర ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త తెలిపింది. అధికారాన్నీ కేంద్రీకృతం చేయడంతో హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు పట్టణ సేవలు సులభంగా లభించనున్నాయి. సులభంగా, వేగంగా పౌర సేవలు అందనుండడంతో ప్రజలు కష్టాలు తొలగిపోనున్నాయి. పరిపాలన వ్యవస్థీకరణతో హైదరాబాద్‌ మహానగరం అభివృద్ధి మరింత వేగిరం కానుంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ (జీహెచ్ఎంసీ) పరిధిలో 20 పురపాలికలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కలిపి మొత్తం 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను (యూఎల్‌బీలు) విలీనం చేయడంతో హైదరాబాద్ పుర పాలనలో ఒక నూతన దశ ప్రారంభం కానుంది.

జీహెచ్‌ఎంసీలో మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ల విలీనంతో జీహెచ్ఎంసీ పరిధి విస్తృతం కానుంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధి 650 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి 2,053 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరించనుంది. ఈ నిర్ణయంతో విస్తీర్ణం, జనాభా పరంగా దేశంలోనే అతిపెద్ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌గా జీహెచ్ఎంసీ అవతరించనుంది. వార్డుల పునర్వ్యవస్థీకరణ 150 నుంచి 300కు పెరగనుంది. పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా గెజిట్‌లో నోటిఫై చేసిన సమగ్ర డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ అనంతరం జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల సంఖ్యను 150 నుంచి 300కు పెంచారు.

దీని ద్వారా ప్రజాప్రాతినిధ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం, పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం తద్వారా విస్తరించిన పట్టణ ప్రాంతాల్లో పౌర సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పెట్టుకుంది. వికేంద్రీకృత పాలనకు జోన్లు, సర్కిళ్ల పునర్నిర్మాణం జరగనుంది. విలీనంతో పెరిగిన పరిపాలనా బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు జీహెచ్ఎంసీని గత 6 జోన్లు, 30 సర్కిళ్ల నుంచి 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లకు పునర్వ్యవస్థీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.

జీహెచ్ఎంసీ జనాభా 1.34 కోట్లకు మించి ఉండడంతో ఈ మార్పులు వికేంద్రీకరణ, పరిపాలనా సమానత్వం, మెరుగైన సేవల అందించేందుకు దోహదం కానున్నాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జోనల్ కమిషనర్ల నియామకం చేపట్టింది. నూతన పరిపాలనా నిర్మాణానికి అనుగుణంగా జీహెచ్ఎంసీకి 12 మంది జోనల్ కమిషనర్లను ప్రభుత్వం నియమించిన విషయం తెలిసిందే. డిసెంబర్‌ 26 వ తేదీన బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో పునర్వ్యవస్థీకరించిన జోన్లలో పరిపాలన తక్షణమే అమల్లోకి రావడం గమనార్హం. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణ, పాలన మరింత బలోపేతం కానుంది.

కొత్తగా విస్తరించిన జీహెచ్ఎంసీ పరిధితో భూలభ్యత, రవాణా, నివాసం, వర్షపు నీటి పారుదల, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి అంశాల్లో సమగ్ర మెట్రోపాలిటన్ ప్రణాళికలు అమలు చేసే అవకాశం లభించింది. విలీనమైన ప్రాంతాలకు జీహెచ్ఎంసీ  నిధులు, సాంకేతిక నైపుణ్యం, పారిశుధ్యం, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, ప్రజారోగ్యం, దోమల నివారణ, అత్యవసర సేవలు వంటి ప్రామాణిక పౌర సేవలు అందనున్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. విస్తృత పన్నుల ఆధారం, సరళీకృత పరిపాలనతో జీహెచ్ఎంసీ ఆర్థిక, సంస్థాగత సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగింది. 

ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణతో సమతుల్య పట్టణ అభివృద్ధి, మెరుగైన విపత్తుల,వరదల నిర్వహణ, నగర కేంద్రం నుంచి అంచు ప్రాంతాల వరకూ సమాన మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. విస్తరించిన, పునర్వ్యవస్థీకరించిన జీహెచ్ఎంసీ సమర్థ పాలన, సమగ్ర అభివృద్ధి, సుస్థిర పట్టణ వృద్ధి అనే లక్ష్యాలతో హైదరాబాద్ భవిష్యత్తుకు ఒక ఏకీకృత విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. ప్రపంచస్థాయి మెట్రోపాలిటన్ నగరంగా హైదరాబాద్‌ను తీర్చిదిద్దే దిశగా ఇది కీలక అడుగుగా  నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

GHMCHyderabadRevanth Reddy FailuresCongress Failed Telanganatelangana news

