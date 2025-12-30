English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త లక్ష్యం.. 2047 కల్లా పొల్యూషన్‌ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్!

Hyderabad: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త లక్ష్యం.. 2047 కల్లా పొల్యూషన్‌ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్!

Telangana Govt New Target Of Pollution Free Hyderabad: దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలకు తిండి, ఉపాధి అందిస్తున్న హైదరాబాద్‌ను కాలుష్య రహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. 2047 కల్లా పొల్యూషన్‌ ఫ్రీగా రూపొందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 30, 2025, 10:57 PM IST

Hyderabad: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త లక్ష్యం.. 2047 కల్లా పొల్యూషన్‌ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్!

Hyderabad Development: ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందుతున్న హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పూర్తిస్థాయి ప్రక్షాళన చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది.  ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్న ప్రాంతాన్నీ ప్రణాళిక బద్ధంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. నగరంలో కాలుష్య నియంత్రణకు అవసరమైన పూర్తిస్థాయి ప్రక్షాళన తీసుకుంటున్నామని, సిటీలో ప్లాస్టిక్‌ను పూర్తిగా నిషేధించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.

Also Read: Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

హైదరాబాద్‌లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో మంగళవారం మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. హైదరాబాద్‌ మహానగరాన్ని 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు, 300 వార్డులుగా పునర్వ్యవస్థీకరించామని, పరిపాలనను పట్టాలెక్కించాలనేదే తమ ఆలోచన అని సీఎం తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత సంక్లిష్టమైన చెత్త నిర్వహణ సమస్యను సమర్థవంతంగా అధిగమించాలని అధికార యంత్రాంగానికి సూచించారు.

Also Read: Jubilee Hills MLA: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై భారీ ట్విస్ట్‌.. నవీన్ యాదవ్‌కు పదవీ గండం?

నగరంలో కాలుష్య నియంత్రణకు అవసరమైన పూర్తిస్థాయి ప్రక్షాళన తీసుకుంటున్నామని, ప్లాస్టిక్‌ను పూర్తిగా నిషేధించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. చెరువులు, నాలాలను ఆక్రమణల నుంచి కాపాడుకోవాలని.. డీజిల్ బస్సులు, ఆటోల స్థానంలో ఈవీ బస్సులు, ఆటోలను తీసుకురావాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. జోనల్ కమిషనర్లు ప్రతీ రోజు ఫీల్డ్‌లో ఉండాల్సిందేనని, జోన్‌ల వారీగా సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత మీదేనని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. చెరువులు, నాలాలు, చెత్త డంపింగ్ ఏరియాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. నెలకు మూడు రోజులు శానిటేషన్ పై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించాలని, రోడ్లపై ఎక్కడా చెత్త కనిపించకుండా.. రోడ్లపై గుంతలు కనిపించకుండా సమర్థవంతంగా బాధ్యతలు నిర్వహించాలని జోనల్‌ కమిషనర్లకు ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించింది.

Also Read: Harish Rao: తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు జల ద్రోహి: హరీశ్‌ రావు

నగర ప్రజలకు మెరుగైన సేవలను అందించేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. జనన మరణ ధ్రువీకరణ, ట్రేడ్ లైసెన్సులు, ఇతర ధ్రువ పత్రాల జారీకి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రజలకు పారదర్శక సేవలు అందించాలని తెలిపారు. జీహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్ విభాగాలు నాలాల పూడికతీత పనులు జనవరి నుంచి మొదలు పెట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. దోమల నివారణ, అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా జోనల్ కమిషనర్ చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రతీ పది రోజులకోసారి గార్బేజ్ క్లియరెన్స్ డ్రైవ్ నిర్వహించాలని సీఎం తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telanganahyderabad pollutionPollution Free HyderabadTelangana 2047 VisionHyderabad

