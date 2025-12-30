Hyderabad: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త లక్ష్యం.. 2047 కల్లా పొల్యూషన్‌ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్!

Hyderabad Development: ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందుతున్న హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పూర్తిస్థాయి ప్రక్షాళన చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్న ప్రాంతాన్నీ ప్రణాళిక బద్ధంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. నగరంలో కాలుష్య నియంత్రణకు అవసరమైన పూర్తిస్థాయి ప్రక్షాళన తీసుకుంటున్నామని, సిటీలో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
హైదరాబాద్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో మంగళవారం మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు, 300 వార్డులుగా పునర్వ్యవస్థీకరించామని, పరిపాలనను పట్టాలెక్కించాలనేదే తమ ఆలోచన అని సీఎం తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత సంక్లిష్టమైన చెత్త నిర్వహణ సమస్యను సమర్థవంతంగా అధిగమించాలని అధికార యంత్రాంగానికి సూచించారు.
నగరంలో కాలుష్య నియంత్రణకు అవసరమైన పూర్తిస్థాయి ప్రక్షాళన తీసుకుంటున్నామని, ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. చెరువులు, నాలాలను ఆక్రమణల నుంచి కాపాడుకోవాలని.. డీజిల్ బస్సులు, ఆటోల స్థానంలో ఈవీ బస్సులు, ఆటోలను తీసుకురావాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. జోనల్ కమిషనర్లు ప్రతీ రోజు ఫీల్డ్లో ఉండాల్సిందేనని, జోన్ల వారీగా సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత మీదేనని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. చెరువులు, నాలాలు, చెత్త డంపింగ్ ఏరియాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. నెలకు మూడు రోజులు శానిటేషన్ పై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించాలని, రోడ్లపై ఎక్కడా చెత్త కనిపించకుండా.. రోడ్లపై గుంతలు కనిపించకుండా సమర్థవంతంగా బాధ్యతలు నిర్వహించాలని జోనల్ కమిషనర్లకు ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించింది.
నగర ప్రజలకు మెరుగైన సేవలను అందించేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. జనన మరణ ధ్రువీకరణ, ట్రేడ్ లైసెన్సులు, ఇతర ధ్రువ పత్రాల జారీకి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రజలకు పారదర్శక సేవలు అందించాలని తెలిపారు. జీహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్ విభాగాలు నాలాల పూడికతీత పనులు జనవరి నుంచి మొదలు పెట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. దోమల నివారణ, అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా జోనల్ కమిషనర్ చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రతీ పది రోజులకోసారి గార్బేజ్ క్లియరెన్స్ డ్రైవ్ నిర్వహించాలని సీఎం తెలిపారు.
