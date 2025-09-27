English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: జలదిగ్భందంలో హైదరాబాద్‌.. భారీ వర్షాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం హై అలర్ట్‌

Telangana Govt Review On Hyderabad Heavy Rains: భారీ వర్షాలతోపాటు వరదలతో హైదరాబాద్‌ జల దిగ్బంధంలోకి వెళ్లడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించింది. వర్షాలు, వరదలపై ప్రభుత్వం అప్రమత్తమై అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మూసీ వరదపై హై అర్ట్‌ ప్రకటించింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:39 AM IST

Hyderabad Rains: జలదిగ్భందంలో హైదరాబాద్‌.. భారీ వర్షాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం హై అలర్ట్‌

Hyderabad Heavy Rains: హైదరాబాద్‌లో వరుసగా భారీ వర్షాలకు తోడు భారీ వరదలతో రాజధాని జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంటోంది. అనూహ్యంగా అర్థరాత్రి భారీ వరద పోటెత్తడంతో నగర ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జంట జలాశయాల గేట్లు ఎత్తడం, మూసీకి వరద నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో భయానక పరిస్థితి ఏర్పడడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించింది. పరిస్థితిని సమీక్షించింది. అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

మూసీ వెంట లోతట్టు ప్రాంతాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. అవసరమైన చోట పునరావాసం కల్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. అర్ధరాత్రి ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ చుట్టూ నీళ్లు రావడంతో ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకు వచ్చేందుకు చేపట్టిన సహాయక చర్యలను సమీక్షించారు. 

ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అక్కడి నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చే ఏర్పాట్లు అధికారులు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంజీబీఎస్‌కు వచ్చే బస్సులను ప్రత్యామ్నాయ రూట్లకు మళ్లించాలని అధికారులకు చెప్పారు. బతుకమ్మ, దసరా పండుగల వేళ గ్రామాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడకుండా ఆర్టీసీ విభాగం చర్యలు చేపట్టాలని ఆర్టీసీ యంత్రాంగానికి సూచించారు.

వరుసగా రెండో రోజు కూడా హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్ష సూచన ఉండడంతో పోలీస్, ట్రాఫిక్ హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, విద్యుత్తు విభాగాలన్నీ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. అన్ని విభాగాల  అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండి ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. నగరంలో నీళ్లు నిలిచే ప్రాంతాలు, మూసీ ప్రమాదకరంగా ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరించేలా బోర్డులు పెట్టాలని, అటు వైపు వాహనాలు, ప్రజలు వెళ్లకుండా దారి మళ్లించాలని సూచించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Musi River FloodHeavy RainsHyderabadTelangana govtMusi Flood

