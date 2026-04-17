Telangana Heat Waves: నిప్పుల కొలిమిలా తెలంగాణ..రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు..

Weather Update on Telangana: తెలంగాణపై భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. అంతేకాదు పలు జిల్లాల్లో 10 గంటల నుంచే వడగాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. రానున్న పది రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరగనున్నాయి. ధర్మపురిలో అత్యధికంగా 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల నమోదు అయింది. మరో 9 జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు దాటి ప్రజలను ఠారెత్తిస్తున్నాయి. పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలతో నీరు ఆవిరి కావడంతో క్యూములో నింబస్ మేఘాలతో ఈ నెల 19,20న ఆకస్మిక వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయింది. జిల్లాల్లో తక్షణ చర్యలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జిల్లా కలెక్టర్లను నోడల్ అధికారులుగా నియమించింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదయ్యే ప్రాంతాలను గుర్తించి వైద్య, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్లేదా పురపాలక, నగరపాలక, మిషన్ భగీరథ, అగ్నిమాపక, కార్మిక తదితర శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఉపశమన చర్యలు చేపట్టాలని తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా క్రమంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్, నిజామాబాద్, వడగాలులతో పది మంది పైగా కన్నుమూసారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే నేపథ్యంలో మధ్యాహ్న సమయంలో వీలైనంతవరకు నీడపట్టున ఉండాలని సూంచారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఆరు బయటకు రావొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 వరకు వేడిగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయన్నారు. తప్పనిసరై బయటకువెళితే.. నెత్తికి రుమాలు లేదా టోపి ధరించాలని సూచించారు. కళ్లజోళ్లు పెట్టుకోవాలని, తరచూ నీళ్లు లేదా మజ్జిగ లేదా రాగి జావా తాగాలని చెబుతున్నారు.
గత రెండు రోజులుగా హీట్ వేవ్స్ కారణంగా రెడ్ అలర్ట్ జోన్లుగా పరిగణించాలని ప్రభుత్వం చెబుతుంది. ముఖ్యంగా స్కూళ్లకు సంబంధించిన పని గంటలు కుదించాలి. అన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు సమయానికి నీళ్లు తాగేలా బడుల్లో తాగునీటి వసతి కల్పించాలని చెబుతున్నారు. ఓఆర్ఎస్ పంపిణీ, చల్లదనం విషయంలో చర్యలు తీసుకునేలా విద్యాశాఖను విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అప్రమత్తం చేశామన్నారు.
ముఖ్యంగా వడగాలుల వచే అవకాశాలున్న్న ప్రాంతాలు, అధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే చోట చలివేంద్రాలు, మజ్జిగ పంపిణీ చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వడగాలులకు సంబంధించిన కేసులు ఆసుపత్రుల్లో నమోదైతే ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇవ్వాలి. బాధితులకు ఐస్ ప్యాక్స్, కూలర్లు, ఏసీలు ఏర్పాటుచేసి ఉపశమనం కల్పించాలన్నారు.
ఎండవేళ కార్మికులు విశ్రాంతి తీసుకునేలా అక్కడ పనికల్పించే వారు చర్యలు తీసుకోవలన్నారు. భవన నిర్మాణ కార్మికులు..,ఇతర నిర్మాణ ప్రదేశాల్లో చల్లని నీళ్లు, నీడ ప్రాంతాలను ఏర్పాటు కంపల్సరీ చేయాలన్నారు. వృద్ధులు, బాలింతలు, గర్భిణులు, చిన్నారులు హీట్వేవ్స్ బారినపడే ప్రమాదం ఉన్నందున స్త్రీ శిశు సంక్షేమ, వైద్య శాఖలు అప్రమత్తం ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
బుధవారం, గురు వారాల్లో.. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి (మేడిపల్లి), దుండిగల్ (గండిమైసమ్మ, బాచుపల్లి), మారెడ్డి (పాల్వంచ, దోమకొండ), మెదక్ (కుల్చారం, చేగుంట), నల్గొండ (దేవరకొండ, అడవి దేవులపల్లి, చింతపల్లి), రంగారెడ్డి (కందుకూరు, యాచారం, గండిపేట, (షాబాద్), సంగారెడ్డి (హత్నూర, వట్పల్లి, సిర్గాపూర్, జిన్నారం, అమీన్పూర్), నిజామాబాద్ (బాల్కొండ, ముప్కల్), సిద్దిపేట (అక్కన్నపేట, సిద్దిపేట గ్రామీణం, అర్బన్) జిల్లాల్లో వడగాలులు నమోదయ్యాయి.
