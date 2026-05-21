/Telangana Heat Waves: నిప్పుల కొలిమిగా తెలంగాణ.. రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ..

Telangana Weather Alert: తెలంగాణ నిప్పుల కొలిమిలా మారింది. ఉష్ణోగ్రతలు 47 డిగ్రీలకు చేరుతున్నాయి. అన్ని చోట్ల 45 డిగ్రీల నుంచి 47 డిగ్రీల మధ్యఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. వచ్చే రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్ర మంతటా వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
నిన్న వడగాలులకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9మంది మృతి చెందారు. ఒక్క ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనే ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిన్న అత్యధికంగా నిర్మల్ జిల్లా దిలావర్పూర్లో 46.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, 18 జిల్లాల్లో నలభై ఐదు డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యాయి. రాష్ట్రమంతటా సాధారణం కంటే 5–6 డిగ్రీల వరకు అధికంగా నమోదు అవుతుండటంతో వాతావరణశాఖ రెడ్ అలర్ట్ను జారీ చేసింది.
నేడు, రేపు ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని సూచించింది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, నల్లగొండ జిల్లాల్లో ఎండతీవ్రత అధికంగా వుంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది నుంచే వేడి గాలులతో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయని తెలిపింది. పలు ప్రాంతాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఏర్పడే క్యూములో నింబస్ మేఘాల వల్ల అక్కడక్కడ చిరు జల్లులు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
