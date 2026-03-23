  • Mla Defection Case: ఫిరాయింపుల కేసులో కీలక పరిణామం.. దానం నాగేందర్, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్‌లకు హైకోర్టు నోటీసులు..

Telangana high court on mlas defection case: ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తో పాటు, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ లకు తెలంగాణ హైకోర్టు కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని నోటీసులు జారీ చేసింది. దీంతో మరోసారి పార్టీ ఫిరాయింపుల అంశం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 23, 2026, 12:39 PM IST
  • కాంగ్రెస్ కు బిగ్ ట్విస్ట్..
  • స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, దానంలకు హైకోర్టు నోటీసులు..

Telangana high court notices to danam nagender and speaker gaddam prasad: తెలంగాణలో పార్టీ ఫిరాయింపుల అంశంపై రచ్చ నడుస్తునే ఉంది. ఇప్పటికే దీనిపై స్పీకర్ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు.  సదరు నేతలు ఇతర పార్టీల కండువాలు కప్పుకుని, వారి అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న  స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవని స్పీకర్ పార్టీ ఫిరాయింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. ఇక సుప్రీంకోర్టు సైతం స్పీకర్ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారని, ఇంకా విచారణ అవసరంలేదని స్పష్టం చేసింది . ఈ క్రమంలో మరోసారి దీనిపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

స్పీకర్ క్లీన్ చిట్ ను క్వాష్ చేయాలని పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దానం నాగేందర్ ఒక పార్టీ జెండాపై గెలిపి, మరో పార్టీ తరపున ఎంపీగా పోటీ చేశారని కోర్టు వారికి తెలిపారు. వెంటనే ఆయనపై అనర్హత వేటువేయాలని పిటిషన్ తరపు లాయర్ కోర్టులో కోరారు. దీంతో ఈ పిటిషన్ పై తెలంగాణ హైకోర్టు విచారించింది.  స్పీకర్ తరపున అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి హైకోర్టు వారికి స్పీకర్ క్లీన్ చిట్ ను, సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన వాదనలు హైకోర్టు వారికి తెలిపారు.

ఈ క్రమంలో దీనిపై ఇరువైపుల వారి లాయర్ల వాదొపవాదనలు విన్న తర్వాత హైకోర్టు దానం నాగేందర్, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ లకు  కౌంటర్ లు దాఖలు చేయాలని నోటీసులు జారీ చేసింది.  తదుపరి విచారణను కోర్టు ఏప్రిల్ 16వ తేదీకి హైకోర్టు వాయిదా వేసింది. దీంతో మరోసారి ఎమ్మెల్యేల అనర్హతలపై భవిష్యత్ లో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

