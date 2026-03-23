Telangana: తెలంగాణ ఆర్ధిక శాఖ కార్యదర్శిపై హైకోర్టు సీరియస్..

Telangana High Court Serious On Secretery: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆర్ధిక కార్యదర్శి తీరుపై తెలంగాణ ఉన్నత న్యాయస్థానం మండిపడింది. దీనిపై ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ.. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయని, ఆ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉండటం వల్లే ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ విచారణకు రాలేకపోయారని కోర్టుకు వివరించారు. ఈ కారణంతో ఆయనకు వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరారు. అయితే, ఈ విన్నపాన్ని హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు లేదని చెప్పింది. న్యాయస్థానం ఆదేశాలను బేఖాతరు చేయడంపై ధర్మాసనం నిప్పులు చెరిగింది. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించడం సరికాదు.
కోర్టు ఆదేశించినా అధికారి రాకపోవడం ఏంటి? అని ప్రశ్నించింది. తాము ఇవాళ అర్ధరాత్రి వరకు కోర్టు హాలులోనే ఉంటాం..కానీ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ మాత్రం ఇవాళ ఖచ్చితంగా విచారణకు హాజరుకావాల్సిందేనని కోర్టు పేర్కొంది. ఆయనకు వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి ఎలాంటి మినహాయింపు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
రాష్ట్రంలో వేల సంఖ్యలో ఉన్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన గ్రాట్యుటీ, జీపీఎఫ్, లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ వంటి ప్రయోజనాలు గత కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. తమ జీవితకాలపు పొదుపు మొత్తాల కోసం వృద్ధాప్యంలో కోర్టు మెట్లు ఎక్కాల్సి రావడంపై బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కోర్టు స్పందిస్తూ ఆర్థిక శాఖను వివరణ కోరింది. ఈ క్రమంలోనే మరికాసేపట్లో ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ కోర్టు ముందు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కేసులో కోర్టు ఎలాంటి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేస్తుందోనని ఆసక్తికరంగా మారింది.
