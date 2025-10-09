Telangana High Court Stay Verdict on local body Sarpanch Elections: తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంను రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో గత రెండు రోజులుగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ అంశంలో హైకోర్టులో వాడి వేడిగా విచారణ జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్ లు 50 శాతం దాటుతుందని పిటిషనర్ మాధవరెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పిటిషనర్ తరపున లాయర్ తో పాటు, ప్రభుత్వం తరపున అడ్వకేట్ జనరల్ కూడా హైకోర్టు ధర్మాసనం ముందు వాదనలు విన్పించారు.
ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రభుత్వం, పిటిషనర్ తరపున వాదనలు విన్న ధర్మాసనం.. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెం.9 అమలును నిలిపివేస్తూ హైకోర్టు గురువారం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అదే విధంగా.. ఈ వ్యవహారంపై నాలుగు వారాల్లోగా కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ప్రభుత్వం సమర్పించే కౌంటర్పై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు పిటిషనర్లకు మరో రెండు వారాల గడువు కూడా ఇచ్చింది. ఈ మేరకు పిటిషన్ ను విచారణను ఆరు వారాలకు వాయిదా వేసింది.
అయితే.. ముందుగా ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. రాష్ట్రంలో శుక్రవారం నుంచి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో హైకోర్టు తాజా ఆదేశాలతో ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.
మరోవైపు బీసీ సంఘాల నేతలు, కాంగ్రెస్ నేతలు పిటిషనర్ మాధవరెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీసీల నోటి కాడి కూడు లాక్కొవద్దని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో మాధవరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తాము బీసీల రిజర్వేషన్ కు వ్యతిరేకం కాదని 50 శాతం దాటుతుండటంతో ఏ పెదలకు లబ్ది చేకూరేలా చర్యలు తీసుకుంటారో చెప్పాలని కోరామని అన్నారు.
మరోవైపు ఇప్పటికే బీసీ రిజర్వేషన్ అంశం.. తెలంగాణ గవర్నర్, రాష్ట్రపతి దగ్గర పెండింగ్ లో ఉండగా.. రేవంత్ సర్కారు ఆగమేఘాల మీద జీవో తీసుకొని రావడంపై పిటిషనర్ తరపు లాయర్ కు కోర్టు వారికి విన్నవించారు.
Read more: Harish Rao: "ఆరు గ్యారెంటీల లాగే, కాంగ్రెస్ 42% బీసీ రిజర్వేషన్ల డ్రామా": హరీశ్ రావు
ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రస్తుతం రేవంత్ సర్కారు ముందు రెండు ఆప్షన్ లు ఉన్నాయి. ఒకటి హైకోర్టు విధించిన తాత్కలిక స్టేపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడంలేదా.. రిజర్వేషన్ లు 50 శాతం దాటకుండా.. ఉండేలా ఎన్నికలకు పోవడం వంటివి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తారో చూడాల్సి ఉంది.
