Telangana Accreditation: అక్రెడిటేషన్ విషయమై మంత్రి పొంగులేటితో జర్నలిస్టుల భేటి..

Telangana Accreditation cards: తెలంగాణలో గత ప్రభుత్వ హయాములో ఇష్యూ చేసిన అక్రెడిటేషన్ కార్డ్స్ ను రెండేళ్లుగా తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కొలువు దీరిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పొడిగిస్తూ వస్తుంది. కొత్తగా అక్రెడిటేషన్ కార్డ్స్ జారీ విషయంలో ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ జర్నలిస్టులు  సమాచార పౌర సంబంధాలు, రెవెన్యూ, హౌసింగ్  మంత్రి అయిన పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కలవడం జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 25, 2026, 08:25 PM IST

Telangana Journalists met Poguleti Srinivas Reddy: తెలంగాణలో వివిధ సంస్థల్లో పనిచేస్తోన్న జర్నలిస్టులు ఈ రోజు సమాచార పౌర సంబంధాల మంత్రి పొంగులేని శ్రీనివాస్ రెడ్డిని  మినిష్టర్ క్వార్టర్స్ లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసారు. అంతేకాదు జర్నలిస్టులు గత కొన్నేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న అక్రెడిటేషన్ విషయమై వారితో మాట్లాడారు. ఈ సందర్బంగా డిజిటల్ జర్నలిస్ట్ సంఘాల ప్రతినిధులు మంత్రితో సమావేశం అయ్యారు. 
అంతేకాదు అక్రెడిటేషన్‌కు సంబంధించిన ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో)లో మార్పులు చేయాలని కోరుతూ వినతిపత్రాన్ని మంత్రికి సమర్పించారు.

ఒకప్పుడు ప్రింట్ మీడియా ఉండేది. ఆ తర్వాత దానికి పోటీగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా దూసుకొచ్చింది. ఆపై ఇపుడు డిజిటల్ మీడియా హవా నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం డిజిటల్ మీడియా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరించింది. డిజిటల్ మీడియా విస్తరణ నేపథ్యంలో అక్రెడిటేషన్ నిబంధనలను కాలానుగుణంగా సవరించాల్సిన అవసరం ఉందని వారు మంత్రికి వివరించారు. ప్రత్యేకించి ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్టులు, డిజిటల్ న్యూస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టులకు సరైన గుర్తింపు కల్పించాని కోరారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ జర్నలిస్టుల కోసం కొత్త మార్గదర్శకాలను రూపుదిద్దాలని కోరారు. ఈ విషయమై మంత్రి పొంగులేని  సానుకూలంగా స్పందించినట్టు డిజిటల్ జర్నలిస్టులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా జర్నలిస్టుల అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఐ ఆండ్ పీఆర్ ప్రత్యేక కమిషనర్ ప్రియాంకను ఆదేశించారు. 

ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ డిజిటల్ మీడియా జర్నలిస్టుల అసోసియేషన్ నాయకులు స్వామి ముద్దం, సిద్దగౌని సుదర్శన్, మేకల కృష్ణ, ఎక్కులూరి నాగార్జున్ రెడ్డి,ఈ.శ్రీనివాస్ రావు, ప్రభాకర్ సౌదాల, అమర్, ఓయూ శ్రీనివాస్, హైదరాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ ఈసీ మెంబర్ అశోక్ దయ్యాల తదితరులు మంత్రిని కలిసిన వారిలో ఉన్నారు. అక్రెడిటేషన్ జీవో సవరణకు ప్రభుత్వం ముందడుగు వేస్తుందనే ఆశాభావాన్ని జర్నలిస్టు సంఘాల ప్రతినిధులు వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే డిజిటల్ జర్నలిస్టులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెబుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 

 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

 

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

 

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana accreditation cardsTelangana journalists0Revanth ReddyIMPR

