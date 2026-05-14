/Adluri Laxman: లిఫ్ట్ లో పడిపోయిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌.. అసలేం జరిగిందంటే..

కరీంనగర్లో ఘోర ప్రమాదం నుంచి తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ క్షేమంగా బయటపడ్డారు. ఆయన ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి వెళ్లగా.. అక్కడ ఆయన ఒక పెను ప్రమాదం నుంచి రెప్పపాటులో తప్పించుకున్నా. ప్రైవేటు ఆస్పత్రి లిఫ్ట్ ఎక్కిన మంత్రి.. అది పైకి వెళ్తుండగా.. ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా దాని వైర్ తెగిపోయింది. దీంతో ఆ లిఫ్ట్ అకస్మాత్తుగా పడిపోయింది. ఈ ఘటనతో వెంటనే అలర్ట్ అయిన సిబ్బంది.. మంత్రిని చాకచక్యంగా బయటికి తీశారు. లిఫ్ట్ తెగి పడిపోయిన ఘటనలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కు స్వల్పంగా గాయాలు కావడంతో.. అదే ఆస్పత్రి డాక్టర్లు ఆయనకు ట్రీట్మెంట్ అందజేశారు.
కరీంనగర్లో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఒక రైతును పరామర్శించేందుకు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఆక్కడకు వెళ్ళారు. హాస్పిటల్ పై అంతస్తుకు వెళ్లేందుకు మంత్రి లక్ష్మణ్ సహా పలువురు లిఫ్ట్ ఎక్కగా.. అది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. లిఫ్ట్ ఒక్కసారిగా ఆగిపోవడంతో వారు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
ఆ సమయంలో ఆ లిఫ్ట్కు ఉన్న వైరు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోవడంతో అది వేగంతో కిందికి పడిపోయింది. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా మంత్రి అడ్లూరితో పాటు ఆయన వెంట ఉన్న నేతలు, సెక్యూరిటీ షాక్కు గురయ్యారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఆయన వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బంది.. లిఫ్ట్ తలుపులు తెరిచి.. బయటికి తీసుకువచ్చారు. పెను ప్రమాదం నుంచి మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ బయటపడడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
