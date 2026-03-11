Shivapratap Shukla: తెలుగులో ప్రమాణస్వీకారం చేసిన తెలంగాణ నూతన గవర్నర్‌ శివ ప్రతాప్‌ శుక్లా.. సీఎం రేవంత్ రియాక్షన్‌ వీడియో..!

Shiva Pratap Shukla Takes Oath As Telangana New Governor Video: తెలంగాణ ఐదో గవర్నర్గా శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఈరోజు ఉదయం ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. తెలంగాణ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అపరేష్ కుమార్ శివప్రసాద్ శుక్లాతో ప్రమాణ స్వీకారం రాజ్ భవన్ వేధికగా చేయించారు. అయితే ఈ ప్రమాణస్వీకారంలో శివ ప్రతాప్ తెలుగులో ప్రమాణ స్వీకారం చేసి అందర్నీ ఆశ్చర్య పరిచారు. ఆ తర్వాత సీఎం రేవంత్ ఆయనుకు కరచాలనం చేశారు. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇక ఈ ప్రమాణ స్వీకారానికి హిమాచల్ ప్రదేశ్ మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, చీఫ్ సెక్రటరీ కె రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తదితరులు కూడా హాజరయ్యారు. ఇక ఈనెల మార్చి 16వ తేదీన ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సెషన్ లో గవర్నర్ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశంలో ప్రసంగించనున్నారు.
ఇక మంగళవారమే హైదరాబాద్ చేరుకున్న శివ ప్రతాప్ శుక్లను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకొని ఘన స్వాగతం పలికారు. అయితే గత వారమే రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మూ తెలంగాణకు శుక్లాను కొత్త గవర్నర్గా బదిలీ చేశారు. ఆయన హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా పనిచేశారు. ఇక్కడి గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మాను ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా బదిలీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
శివ ప్రతాప్ శుక్లా నేపథ్యం..
శివ ప్రతాప్ శుక్ల 1952 ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఉత్తర ప్రదేశ్ గోరఖ్ పూర్లోని రుద్రపూర్ గ్రామంలో జన్మించారు. ఆయన అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ABVP) లో యాక్టీవ్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీలో 1983లో చేరారు. గోరఖ్ పూర్ నగర్ అసెంబ్లీ నుంచి 1989లో ఆయన ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 1991, 1993 96 వరుసగా ఆయన నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత 2016లో కూడా ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడుగా ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఎన్నికయ్యారు. ఇక ఉత్తర ప్రదేశ్ మొదటి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి కళ్యాణ్ సింగ్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రాథమిక విద్యా, వయోజన, విద్య భాషా శాఖకు కూడా ఆయన స్వతంత్ర భద్రత కలిగిన సహాయ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. యువజన సంక్షేమ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖలో కూడా కీలక బాధ్యతలు చేపట్టారు.
2016లో ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఎన్నికై 2017లో కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. 2022 జూలై 4వ తేదీ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కూడా పనిచేశారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మూ ఇటీవల తెలంగాణతో పాటు తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ల బదిలీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. బదిలీలో భాగంగానే తెలంగాణకు కొత్త గవర్నర్గా శివప్రతాప్ శుక్లా నియమితులయ్యారు.
